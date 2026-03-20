Rino Gattuso’nun Dünya Kupası play-offları için yaptığıkadro açıklamaları resmiyet kazandı. Teknik direktör, 20 Mart Cuma günü İtalya Milli Takımı’nın önümüzdeki iki maçı için kadro listesini açıkladı: Milli Takım, 26 Mart’ta Bergamo’da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak ve bu turu geçmesi halinde Bosna-Hersek ile Galler arasındaki maçın galibi ile, bu kez deplasmanda karşılaşacak.
Gattuso'nun kadrosunda 28 isim yer alıyor: kas problemi nedeniyle kadroda yer alacağı şüpheli olan Tonali kadroda yer alırken, Zaccagni, Orsolini ve Bernardeschi kadroda yer almıyor. Chiesa kadroya geri dönerken, Vicario ve Zaniolo kadroda yer almıyor. Palestra ilk kez kadroda yer alıyor.
İşte tam kadro listesi.