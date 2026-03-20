İtalya, Kuzey İrlanda ve Bosna-Hersek/Galler maçları için kadro açıklandı: Tonali kadroda, Bernardeschi kadro dışı. İşte bizi Dünya Kupası'na taşıyacak Azzurri kadrosu

Milli takım teknik direktörünün Dünya Kupası play-off'ları için yaptığı seçimler.

Rino Gattuso’nun Dünya Kupası play-offları için yaptığıkadro açıklamaları resmiyet kazandı. Teknik direktör, 20 Mart Cuma günü İtalya Milli Takımı’nın önümüzdeki iki maçı için kadro listesini açıkladı: Milli Takım, 26 Mart’ta Bergamo’da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak ve bu turu geçmesi halinde Bosna-Hersek ile Galler arasındaki maçın galibi ile, bu kez deplasmanda karşılaşacak.


Gattuso'nun kadrosunda 28 isim yer alıyor: kas problemi nedeniyle kadroda yer alacağı şüpheli olan Tonali kadroda yer alırken, Zaccagni, Orsolini ve Bernardeschi kadroda yer almıyor. Chiesa kadroya geri dönerken, Vicario ve Zaniolo kadroda yer almıyor. Palestra ilk kez kadroda yer alıyor.


İşte tam kadro listesi.

  • KADRO

    Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

    Defans oyuncuları: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Forvetler: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

    • Reklam

  • SEÇİM

    Teknik direktörün yaptığı seçimler de göz önüne alındığında, İtalya 3-5-2 dizilişiyle devam etmeli ve 4-4-2'yi alternatif bir diziliş olarak elinde bulundurmalıdır. Gattuso'nun kadrosunda 28 oyuncu yer alıyor: Palestra ilk kez kadroda yer alırken, Vicario, Ricci, Maldini, Bernardeschi, Orsolini ve Pellegrini kadroya alınmadı. Kean, Raspadori, Tonali ve Bastoni, bazı sakatlıklarına rağmen kadroda yerlerini korudu.

  • İTALYA'NIN GELECEK MAÇLARI

    Daha önce de belirtildiği gibi, İtalya 26 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak olan playoff yarı finalinde Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Bu ilk maçta Azzurri, Bergamo'da ev sahibi olarak oynayacak. Bu ilk rakibi yenmeleri halinde, Donnarumma ve arkadaşları 31 Mart Salı günü saat henüz belirlenmemiş olan Galler veya Bosna ile oynanacak deplasman finaline kalacak.


    Azzurri, Kuzey İrlanda'yı yenemezse, yine de Salı günü oynayacak ve bu durumda, 4 yıl önce de oynadıkları ve "utanç maçı" olarak yeniden adlandırılan Galler-Bosna maçının kaybedeniyle karşılaşacak.


    İtalya her iki maçı da kazanırsa, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

