Daha önce de belirtildiği gibi, İtalya 26 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak olan playoff yarı finalinde Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Bu ilk maçta Azzurri, Bergamo'da ev sahibi olarak oynayacak. Bu ilk rakibi yenmeleri halinde, Donnarumma ve arkadaşları 31 Mart Salı günü saat henüz belirlenmemiş olan Galler veya Bosna ile oynanacak deplasman finaline kalacak.





Azzurri, Kuzey İrlanda'yı yenemezse, yine de Salı günü oynayacak ve bu durumda, 4 yıl önce de oynadıkları ve "utanç maçı" olarak yeniden adlandırılan Galler-Bosna maçının kaybedeniyle karşılaşacak.





İtalya her iki maçı da kazanırsa, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.