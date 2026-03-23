İtalya-Kuzey İrlanda ve Belfast'taki hezimet: Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde yaşadığı ilk tarihi elenme

4 Aralık'ta Windsor Park'ta oynanacak olan Belfast'taki bu belirleyici karşılaşmada ise beklenmedik bir gelişme yaşandı: Maçı yönetmesi planlanan Macar hakem István Zsolt, Londra'da sis nedeniyle mahsur kaldı ve stadyuma ulaşamadı. Maçın ertelenmemesi için takımlar yine de yerel bir hakem eşliğinde sahaya çıktı. Böylece maç resmi olarak bir dostluk maçı haline gelir. Aslında, o maçın dostluk maçıyla pek bir ilgisi yoktur ve sert mücadeleler ve Kuzey İrlandalı seyircilerin bir kısmının düşmanca tavırları nedeniyle tarihe “Belfast Savaşı” olarak geçer.
Foni, bu kez ilk on birde doğru seçimi yaptı ve savunmayı Corradi ve özellikle de "Mobilia" lakaplı Juventuslu stoper Rino Ferrario ile güçlendirdi. Ferrario, o maçta gösterdiği fiziksel direnç ve sahaya giren taraftarlarla da başa çıkması nedeniyle tarihe "Belfast Aslanı" olarak geçti.
İtalya, Ghiggia ile öne geçti, ancak Cush hemen skoru eşitledi. İkinci yarıda Montuori, Schiaffino'nun asistiyle 2-1'i yaptı, ardından yine Cush skoru 2-2'ye getirdi. Azzurri, maçın sonlarında Bean'in direğeçarpan şutuyla galibiyete çok yaklaştı, Nicolò Carosio'nun radyo anlatımı ise maçın çok sert, neredeyse kontrolden çıkmış bir görüntü verdiğini yansıtıyordu.
İtalyan futbolunun ünlü spikeri canlı yayında "Oyuncularımıza saldırıyorlar" dedi.
Sadece Ferrario ve Chiappella, Kuzey İrlandalı rakiplerine aynı şekilde karşılık verdi.
"Ortam çok gergindi. - diye hatırlayacak Chiappella - Ben de kırmızı kart gördüm, İrlandalılar ise kaleci Bugatti'yi hedef alıyordu. Bean direğe çarptı, kazanabilirdik. Ama maç eleme açısından önemsizdi ve gereksiz bir beraberlik oldu."
Sonuçta 2-2 biten maç, resmi bir değeri olmasa da, canlı ve rekabetçi bir Milli Takım sergiledi. Eğer resmi bir maç olsaydı, bu beraberlik İtalya'yı eleme turuna taşıyacaktı, zira birkaç gün sonra Azzurri, San Siro'da Portekiz'i ezici bir üstünlükle mağlup etti (sis altında Gratton'un iki golü ve Pivatelli'nin golüyle 3-0).
8. grubun sıralaması şu anda şöyle: İtalya 4 puanla birinci, Kuzey İrlanda ve Portekiz (zaten elenmiş) 3 puanla onu takip ediyor. Üç maçtan ikisinde galibiyet alması gereken bir avantajı olmasına rağmen, Foni çok önemlieksikliklerle - Gratton, Cervato ve Chiappella - ve açıkça düşmanca bir ortamla başa çıkmak zorundaydı. Ayrıca, Belfast'taki ilk maçta yaşanan kavgalar ve düşmanca ortam, 15 Ocak 1958'deki belirleyici maçta büyük bir yük olarak hissedilecek.
Defansif oynamakla suçlanan teknik direktör, cesur ve riskli seçimler yaptı: Vincenzi ve ilkkez milli formayı giyen Invernizzi gibi iki Inter oyuncusunu kadroya dahil etti ve Kuzey İrlanda'nın sert kış havasını umursamadan, İtalyan-Brezilyalı Dino Da Costa'yı ilk 11'de sahaya sürdü. İtalyan milli takımının hücumu yetenekli görünüyordu ancak zorlu fiziksel ve iklim koşullarına pek uygun değildi. Soğuk, yağmur, bataklığa dönüşen saha ve Zsolt'un ev sahibi takıma son derece taraflı hakemliği, İtalyan Milli Takımı için son derece olumsuz tabloyu tamamladı.
Azzurri maça kötü başladı ve ilk yarım saatte McIlroy ve Cush'un golleriyle iki gol yedi. İkinci yarıda Da Costa, rakip kalecinin hatasını değerlendirerek skoru yeniden açtı, ancak 1950'deki "Maracanazo"nun kahramanı Ghiggia'nın, özellikle rakiplerin hedef aldığı bir tepki faulü nedeniyle oyundan atılması, geri dönüşü kesin olarak zorlaştırdı. Sayıca az kalan Azzurri, beraberliği yakalayamadı ve 2-1 mağlup oldu.
"Kaderdi." diyecek Chiappella. "Cervato ve ben sakatlanmıştık ve ben tedavim için Abano'da kalmak zorunda kaldım. Teknik direktör, Fiorentina kadrosundan vazgeçmek zorunda kaldı ve fiziksel olarak Kuzey İrlandalılara cevap verebilmek için iki Inter oyuncusunu çağırdı. Aynı zamanda üç forvet, Ghiggia, Pivatelli ve Da Costa'yı ve iki ofansif orta saha oyuncusu, Montuori ve Schiaffino'yu sahaya sürdü. İyi oyuncular, ama o ortama pek uygun değillerdi ve çok kırılgandılar."
Böylece "Belfast yenilgisi" gerçekleşti: iki kez dünya şampiyonu olan İtalya, ilk kez Dünya Kupası finallerinden elendi, yükselen yıldız Pelé'nin Brezilya'sının ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu televizyondan izleyecek ve futbol tarihinin en acı sayfalarından birini yaşayacaktı. Buna karşılık, Kuzey İrlanda kutlama yapıyordu; diğer tüm İngiliz takımlarıyla birlikte istisnai bir şekilde İsveç'e katılmaya hak kazanmıştı.
MAÇ SONUÇLARI
Belfast (Windsor Park), 15 Ocak 1958, saat 14.15
KUZEY İRLANDA-İTALYA 2-1
Golcüler: 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).
KUZEY İRLANDA: Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Teknik direktör: P.D. Doherty.
İTALYA: Bugatti (Napoli), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologna), Montuori (Fiorentina) Da Costa (Roma). Federasyon Teknik Komisyonu, antrenör: A. Foni.
Hakem: Zsolt (Macaristan).
Seyirci: yaklaşık 43 bin
Notlar: 68. dakikada Ghiggia oyundan atıldı