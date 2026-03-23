İtalya-Kuzey İrlanda ve Belfast'taki hezimet: Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde yaşadığı ilk tarihi elenme

“Kuzey İrlanda fiziksel gücü yüksek, asla pes etmeyen bir takım. Bizim seviyemizde bir rakip, bu maçı kazanmalıyız. Şimdi gözümüz yarı finalde, sonra da Bosna-Hersek ve Galler’den bahsedebilmeyi umuyoruz. Play-off’lardan geçmemiz gerektiğini biliyorduk ve geleceğe güvenle bakıyoruz” – Gennaro Gattuo, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off kura çekiminin ardından





Kuzey İrlanda-İtalya’dan İtalya-Kuzey İrlanda’ya. Altmış sekiz yıl sonra, Azzurri ile Dünya Kupası finalleri arasında yine Green & White Army, yani İngiliz takımının her zaman kullandığı takma ad, yer alacak. Turnuvaya katılmak için A yolundaki diğer yarı final maçı olan Bosna-Hersek ile Galler arasındaki maçın galibini de geçmek gerekse de, ilk etapta İtalya’nın Green & White Army’yi yenmesi gerekecek.

O zaman olduğu gibi bugün de İtalya favori ve galibiyet peşinde, ancak önceki karşılaşmaya göre iki önemli fark var. 1958'de maç Belfast'ta oynanmıştı, bu sefer ise Bergamo'daki New Balance Arena'da, ev sahibi olarak ve elverişli bir ortamda oynanacak; bu, Gattuso'nun takımına hiç de azımsanmayacak bir avantaj sağlıyor.

Ayrıca, tarihe "Belfast yenilgisi" olarak geçen maç, eleme grubunun sonunda oynanmıştı; oysa İtalya'nın 26 Mart'ta oynayacağı maç bir baraj maçı olacak, yani tek maçlık bir eleme maçı.

İtalya, bahar aylarında tarihinde hiç de sıradan olmayan bir rakiple karşı karşıya kalacak; bu rakiple, 2022 Katar Dünya Kupası elemelerindeki kötü gidişat sırasında da karşılaşmıştı. Ve 68 yıl önceki acı yenilgi, o dönemde iki kez Dünya Şampiyonu olan Azzurri'yi ilk kez Dünya Kupası finallerinden sahada elenmeye götürmüştü (1930'da Uruguay'da, Güney Amerika'ya yapılan uzun yolculuğun zorlukları ve tehlikeleri nedeniyle turnuvadan çekilmişlerdi), her ne kadar son derece elverişsiz bir ortamda gerçekleşmiş olsa da, bugün bile bu önemli maçı hafife almamamız gerektiğine dair bir uyarı olarak yankılanıyor.



