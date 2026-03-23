1958 Irlanda del Nord Getty Images
İtalya-Kuzey İrlanda ve Belfast'taki hezimet: Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde yaşadığı ilk tarihi elenme

İtalya, çok acı bir anıyı çağrıştıran rakibi Kuzey İrlanda ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçına hazırlanıyor

“Kuzey İrlanda fiziksel gücü yüksek, asla pes etmeyen bir takım. Bizim seviyemizde bir rakip, bu maçı kazanmalıyız. Şimdi gözümüz yarı finalde, sonra da Bosna-Hersek ve Galler’den bahsedebilmeyi umuyoruz. Play-off’lardan geçmemiz gerektiğini biliyorduk ve geleceğe güvenle bakıyoruz” – Gennaro Gattuo, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off kura çekiminin ardından


Kuzey İrlanda-İtalya’dan İtalya-Kuzey İrlanda’ya. Altmış sekiz yıl sonra, Azzurri ile Dünya Kupası finalleri arasında yine Green & White Army, yani İngiliz takımının her zaman kullandığı takma ad, yer alacak. Turnuvaya katılmak için A yolundaki diğer yarı final maçı olan Bosna-Hersek ile Galler arasındaki maçın galibini de geçmek gerekse de, ilk etapta İtalya’nın Green & White Army’yi yenmesi gerekecek. 

O zaman olduğu gibi bugün de İtalya favori ve galibiyet peşinde, ancak önceki karşılaşmaya göre iki önemli fark var. 1958'de maç Belfast'ta oynanmıştı, bu sefer ise Bergamo'daki New Balance Arena'da, ev sahibi olarak ve elverişli bir ortamda oynanacak; bu, Gattuso'nun takımına hiç de azımsanmayacak bir avantaj sağlıyor.

Ayrıca, tarihe "Belfast yenilgisi" olarak geçen maç, eleme grubunun sonunda oynanmıştı; oysa İtalya'nın 26 Mart'ta oynayacağı maç bir baraj maçı olacak, yani tek maçlık bir eleme maçı. 

İtalya, bahar aylarında tarihinde hiç de sıradan olmayan bir rakiple karşı karşıya kalacak; bu rakiple, 2022 Katar Dünya Kupası elemelerindeki kötü gidişat sırasında da karşılaşmıştı. Ve 68 yıl önceki acı yenilgi, o dönemde iki kez Dünya Şampiyonu olan Azzurri'yi ilk kez Dünya Kupası finallerinden sahada elenmeye götürmüştü (1930'da Uruguay'da, Güney Amerika'ya yapılan uzun yolculuğun zorlukları ve tehlikeleri nedeniyle turnuvadan çekilmişlerdi), her ne kadar son derece elverişsiz bir ortamda gerçekleşmiş olsa da, bugün bile bu önemli maçı hafife almamamız gerektiğine dair bir uyarı olarak yankılanıyor.


  • FONI DÖNEMİ VE YEREL OYUNCULARA YÖNELİK GENİŞ KULLANIM

    1954 Dünya Kupası’nda İsviçre’ye karşı oynanan baraj maçını kaybederek grup aşamasında elenmekle sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan turnuvanın ardından, Federasyon, İtalya’yı teknik ve sonuçlar açısından yeniden canlandırmak amacıyla milli takımı Alfredo Foni’nin liderliğindeki bir teknik komisyona emanet etti. 1952/53 ve 1953/54 sezonlarında Inter ile "catenaccio" olarak bilinen yani üç merkez savunmacının arkasında bir libero ve sağ kanatta "taktik kanat" olarak adlandırılan bir kanat oyuncusunun kullanıldığı bir taktik sistem üzerine inşa etmişti, İtalyan milli takımında geleneksel savunma sağlamlığı - dönemin en güçlü takımları olan Inter, Juventus ve Fiorentina'nın en iyi savunmacılarına emanet edilmişti - ile daha yaratıcı bir hücum arasında bir sentez aradı.

    1950'lerin ikinci yarısında İtalyan futbolunda üst düzey forvet eksikliği, teknik direktörü o dönemde Serie A'da çok yaygın olan "oriundi" oyunculara yönelmeye itti. Bu, ihtiyaçtan kaynaklanan bir seçimdi, ancak risksiz değildi: bu oyuncuların çoğu teknik olarak yetenekliydi ancak yaşları ilerlemişti ve bu nedenle geçmişteki "oriundi" oyunculara kıyasla fiziksel olarak daha az güvenilirdi.

    Böylece Schiaffino, Ghiggia ve Pesaola gibi çok deneyimli isimler, Firmani, Montuori (takımın gerçek yıldızı) ve son anda kadroya dahil edilen Roma'nın forveti Dino Da Costa gibi daha genç ve yetenekli istisnalarla birlikte A Milli Takım kadrosuna girdi.


  • İTALYA’NIN 1958 İSVEÇ ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU

    İsveç Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Portekiz ve Kuzey İrlanda ile birlikte 8. Gruba yerleştirilen Alfredo Foni’nin milli takımı, pek de parlak olmayan bir form durumuna rağmen favori olarak turnuvaya başlıyor. Bunun nedeni, Azzurri'nin 1934 ve 1938'de kazandığı iki dünya şampiyonluğunun prestijinden hâlâ yararlanıyor olmasıdır. Hücumdaki zorlukları gidermek için teknik direktör, orta sahadan itibaren takımı yabancı kökenli oyuncularla güçlendirir.

    İlk maç 25 Nisan 1957'de Olimpico'da Kuzey İrlanda'ya karşı oynanır ve Cervato'nun serbest vuruşundan gelen golle 1-0'lık zorlu bir galibiyetle sona erer. Zorlu bir maçtır ve kaleci Lovati'nin kararlı müdahaleleri sayesinde kazanılır, ancak özellikle savunma açısından umut verici sinyaller bırakır.

    Ancak İtalyanların güveni hızla sarsıldı. Birkaç hafta sonra, Zagreb'deki Uluslararası Kupa maçında İtalya, Yugoslavya'ya karşı 6-1'lik ağır bir yenilgiye uğradı; bu, Foni ve yönetimi için ilk alarm zili oldu.

    Bu çöküş, 26 Mayıs'ta Lizbon'da Portekiz ile oynanan doğrudan karşılaşmada teyit edildi. Sakatlıklar ve endişeler arasında teknik direktör, Ghiggia ve Pesaola dahil olmak üzere beş yeni oyuncuyu sahaya sürerek takımda devrim yaptı, ancak bu hamle başarısızlıkla sonuçlandı: Maç, Portekiz'in 3-0'lık net bir galibiyetiyle sona erer; o dönemde henüz oyuncu değişikliği uygulaması bulunmadığı için, Ghiggia ve Chiappella'nın sakatlıkları nedeniyle İtalya maçı dokuz kişiyle tamamlamak zorunda kalır.

    "Birkaç dakika sonra Portekizliler sağ kanadımızı felç etti - diye hatırlayacaktı Chiappella 1990'da - ve ilk yarının sonunda ben de sakatlandım. Oyuncu değişikliği yoktu, pratikte 9 kişi oynadık ve maç 3-0 onların lehine bitti."

    Galibiyete 2 puan verilen bir dönemde, grup sıralaması şöyleydi: Portekiz ve Kuzey İrlanda 3 puanla liderdi, İtalya 2 puanla onları takip ediyordu, ancak henüz oynanacak 2 maç vardı: Portekiz ile evinde oynanacak rövanş maçı ve İngilizlerle deplasmanda oynanacak rövanş maçı, ve 4 puan söz konusuydu. Karar maçı öncesinde gerginlik ve endişe tavan yapıyor: Portekiz'e karşı aldığınet 3-0'lık galibiyetle moral bulan Kuzey İrlanda deplasmanı, İtalya'nın İsveç'e giden yolundaki dönüm noktası haline geliyor.


  • DOSTÇA MAÇTAN BELFAST'TAKİ YENİLGİYE

    4 Aralık'ta Windsor Park'ta oynanacak olan Belfast'taki bu belirleyici karşılaşmada ise beklenmedik bir gelişme yaşandı: Maçı yönetmesi planlanan Macar hakem István Zsolt, Londra'da sis nedeniyle mahsur kaldı ve stadyuma ulaşamadı. Maçın ertelenmemesi için takımlar yine de yerel bir hakem eşliğinde sahaya çıktı. Böylece maç resmi olarak bir dostluk maçı haline gelir. Aslında, o maçın dostluk maçıyla pek bir ilgisi yoktur ve sert mücadeleler ve Kuzey İrlandalı seyircilerin bir kısmının düşmanca tavırları nedeniyle tarihe “Belfast Savaşı” olarak geçer.

    Foni, bu kez ilk on birde doğru seçimi yaptı ve savunmayı Corradi ve özellikle de "Mobilia" lakaplı Juventuslu stoper Rino Ferrario ile güçlendirdi. Ferrario, o maçta gösterdiği fiziksel direnç ve sahaya giren taraftarlarla da başa çıkması nedeniyle tarihe "Belfast Aslanı" olarak geçti. 

    İtalya, Ghiggia ile öne geçti, ancak Cush hemen skoru eşitledi. İkinci yarıda Montuori, Schiaffino'nun asistiyle 2-1'i yaptı, ardından yine Cush skoru 2-2'ye getirdi. Azzurri, maçın sonlarında Bean'in direğeçarpan şutuyla galibiyete çok yaklaştı, Nicolò Carosio'nun radyo anlatımı ise maçın çok sert, neredeyse kontrolden çıkmış bir görüntü verdiğini yansıtıyordu. 

    İtalyan futbolunun ünlü spikeri canlı yayında "Oyuncularımıza saldırıyorlar" dedi.

    Sadece Ferrario ve Chiappella, Kuzey İrlandalı rakiplerine aynı şekilde karşılık verdi.

    "Ortam çok gergindi. - diye hatırlayacak Chiappella - Ben de kırmızı kart gördüm, İrlandalılar ise kaleci Bugatti'yi hedef alıyordu. Bean direğe çarptı, kazanabilirdik. Ama maç eleme açısından önemsizdi ve gereksiz bir beraberlik oldu."

    Sonuçta 2-2 biten maç, resmi bir değeri olmasa da, canlı ve rekabetçi bir Milli Takım sergiledi. Eğer resmi bir maç olsaydı, bu beraberlik İtalya'yı eleme turuna taşıyacaktı, zira birkaç gün sonra Azzurri, San Siro'da Portekiz'i ezici bir üstünlükle mağlup etti (sis altında Gratton'un iki golü ve Pivatelli'nin golüyle 3-0)

    8. grubun sıralaması şu anda şöyle: İtalya 4 puanla birinci, Kuzey İrlanda ve Portekiz (zaten elenmiş) 3 puanla onu takip ediyor. Üç maçtan ikisinde galibiyet alması gereken bir avantajı olmasına rağmen, Foni çok önemlieksikliklerle - Gratton, Cervato ve Chiappella - ve açıkça düşmanca bir ortamla başa çıkmak zorundaydı. Ayrıca, Belfast'taki ilk maçta yaşanan kavgalar ve düşmanca ortam, 15 Ocak 1958'deki belirleyici maçta büyük bir yük olarak hissedilecek.

    Defansif oynamakla suçlanan teknik direktör, cesur ve riskli seçimler yaptı: Vincenzi ve ilkkez milli formayı giyen Invernizzi gibi iki Inter oyuncusunu kadroya dahil etti ve Kuzey İrlanda'nın sert kış havasını umursamadan, İtalyan-Brezilyalı Dino Da Costa'yı ilk 11'de sahaya sürdü. İtalyan milli takımının hücumu yetenekli görünüyordu ancak zorlu fiziksel ve iklim koşullarına pek uygun değildi. Soğuk, yağmur, bataklığa dönüşen saha ve Zsolt'un ev sahibi takıma son derece taraflı hakemliği, İtalyan Milli Takımı için son derece olumsuz tabloyu tamamladı.

    Azzurri maça kötü başladı ve ilk yarım saatte McIlroy ve Cush'un golleriyle iki gol yedi. İkinci yarıda Da Costa, rakip kalecinin hatasını değerlendirerek skoru yeniden açtı, ancak 1950'deki "Maracanazo"nun kahramanı Ghiggia'nın, özellikle rakiplerin hedef aldığı bir tepki faulü nedeniyle oyundan atılması, geri dönüşü kesin olarak zorlaştırdı. Sayıca az kalan Azzurri, beraberliği yakalayamadı ve 2-1 mağlup oldu.

    "Kaderdi." diyecek Chiappella. "Cervato ve ben sakatlanmıştık ve ben tedavim için Abano'da kalmak zorunda kaldım. Teknik direktör, Fiorentina kadrosundan vazgeçmek zorunda kaldı ve fiziksel olarak Kuzey İrlandalılara cevap verebilmek için iki Inter oyuncusunu çağırdı. Aynı zamanda üç forvet, Ghiggia, Pivatelli ve Da Costa'yı ve iki ofansif orta saha oyuncusu, Montuori ve Schiaffino'yu sahaya sürdü. İyi oyuncular, ama o ortama pek uygun değillerdi ve çok kırılgandılar."

    Böylece "Belfast yenilgisi" gerçekleşti: iki kez dünya şampiyonu olan İtalya, ilk kez Dünya Kupası finallerinden elendi, yükselen yıldız Pelé'nin Brezilya'sının ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu televizyondan izleyecek ve futbol tarihinin en acı sayfalarından birini yaşayacaktı. Buna karşılık, Kuzey İrlanda kutlama yapıyordu; diğer tüm İngiliz takımlarıyla birlikte istisnai bir şekilde İsveç'e katılmaya hak kazanmıştı.

    MAÇ SONUÇLARI

    Belfast (Windsor Park), 15 Ocak 1958, saat 14.15

    KUZEY İRLANDA-İTALYA 2-1

    Golcüler: 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).

    KUZEY İRLANDA: Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Teknik direktör: P.D. Doherty.

    İTALYA: Bugatti (Napoli), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologna), Montuori (Fiorentina) Da Costa (Roma). Federasyon Teknik Komisyonu, antrenör: A. Foni.

    Hakem: Zsolt (Macaristan).

    Seyirci: yaklaşık 43 bin

    Notlar: 68. dakikada Ghiggia oyundan atıldı


  • TARTIŞMALAR VE SONUÇLARI

    “Belfast yenilgisi”nin ardından spor basını ve diğer yayın organlarında şiddetli tartışmalar yaşanacak. Belfast’taki sonuç karşısında şaşkınlık ve inanamama havası hakim: “Azzurri Dünya Kupası’ndan elendi” başlığıyla “Gazzetta dello Sport” gazetesinin manşetinde yer alıyor. “Azzurri takımı Belfast’ta Kuzey İrlanda ile oynadığı maçı haklı olarak kaybetti” ise “Il Corriere della Sera” gazetesinin iç sayfalarındaki manşet. “La Stampa” gazetesi, “İtalyan futbolu Belfast’ta reddedildi” diye yazıyor ve yenilginin analizini Vittorio Pozzo’ya emanet ediyor. Belfast’ta Rocco’nun Padova taktikini kullanma önerisi Teknik Direktör Foni tarafından reddedilen Gianni Brera ise “Guerin Sportivo”da şöyle yazıyor:

    “Foni, Padova’nın catenaccio taktiğini uygulaması gerektiğini anlamamaktan öte, cesaret edemedi. Böylece Teknik Komisyon, Ocak ayında Belfast’ta, 4/5’i Güney Amerikalı oyunculardan (üstelik de birinci sınıf olmayanlardan) oluşan bir forvet hattı oynatma gibi harika bir fikir üretti; üstelik savunmadaki iki Floransalı savaşçı, Chiappella ve Cervato’yu, Inter’den Vincenzi ve Invernizzi ile değiştirdi.”

    Ünlü gazeteci, daha sonra “İtalyan Futbolunun Eleştirel Tarihi” adlı kitabının sayfalarında şunları ekleyecektir: 

    "Bu yenilgi hepimiz için çok acı. Taraflar birbirlerini suçluyor. Herkese aynı gözle bakanlar, gereksiz yere çok sayıda yabancı kökenli oyuncu oynattığı için Foni'ye kızıyor; savunmacılar ise, en azından gerekli olan beraberliği elde etmeyi sağlayacak olan Padova savunmasının oynatılmamasından şikayet ediyor. Yabancı kökenli oyuncuların kullanımı abartılıydı, ancak bu durum, futbolumuzun yeterli kalitede oyunculardan ne kadar yoksun olduğunu da gösteriyordu. İnanılmaz gibi görünebilir, ancak Inter ile 'catenaccio' taktiğini uygulayarak iki Scudetto kazanan Foni, Milli Takım'da en sıradan WM taktiğine bağlı kaldı ve evinde kaldı."

    Bu hezimetin ilk sonucu, Ottorino Barassi'nin federasyon başkanlığı görevinden derhal alınması ve federasyonun kayyım altına alınması oldu. Ancak yönetici, birkaç ay sonra yeni kurulan Ulusal Amatörler Ligi'nin başkanı olarak geri dönecek olsa da, sonunda bedelini ödeyecek olanlar, muhtemelen en son sorumlular olan oyuncular olacak.

    1958 İsveç Dünya Kupası elemelerinde forma giyen takım kısa sürede dağıldı: Vincenzi ve Invernizzi, Belfast'taki o talihsiz maçla Azzurri'deki kariyerlerini sonlandırdı; onlarla birlikte Pivatelli ve haksız bir şekilde "yetersiz çaba" ile suçlanan Schiaffino ve Da Costa da takımdan ayrıldı; Ghiggia ise 1959'da İspanya ile oynanan bir dostluk maçında son kez forma giydi.

    Peki ya Teknik Direktör Foni? Milli takımın başında bir maç daha oynama şansı bulacak, ancak Uluslararası Kupada bu kez Avusturya'ya karşı alınan 3-2'lik yeni bir yenilgi, federasyon yönetiminin onu görevden almasına ve Dünya Kupası elemelerinde kadroda yer alan Ottavio Bugatti ve Eddie Firmani gibi isimlerin milli takımdan ayrılmasına neden olacak. En olumlu oyuncularından biri olan Ferrario bile, Fransa ile oynanan bir sonraki hazırlık maçının ardından mavi formaya veda edecek


