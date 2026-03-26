İtalya-Kuzey İrlanda maçı, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Tonali süperstar, 7,5. Kean ölümcül, Esposito'nun 30 dakikası Retegui'den daha iyi

Donnarumma 6: İlk yarı boyunca New Balance Arena'da adeta seyirci gibi durdu. İkinci yarıda çok büyük riskler aldı, neredeyse topu Donley'e hediye ediyordu.

Mancini 6: Eğer yürek, azim ve agresiflik gerekiyorsa, Giallorossi'nin stoperi tam da aradığınız profil. Sağlam, dikkatli bir performans sergiledi, tam da ihtiyaç duyulan şeydi.

Bastoni 5,5: İlk iyi haber, yuhalamaların geçmişte kaldığı gibi görünüyor olması ve bu, Milli Takım için şimdiden önemli bir işaret. Defansın merkezinde bir direk olarak sahaya çıkan Bastoni, iki iyi korner fırsatı yakaladı, ancak savunmada kendisine yakışmayan birkaç dikkatsizlikle risk aldı. Donley'i kaçırdı ve önlenebilir bir sarı kart gördü. (64'den itibaren Gatti 6: Sarı kart gören oyuncunun yerine oyuna girdi ve defansa sağlamlık kattı. Görevini yerine getirdi.).

Calafiori 6,5: Sol kanat oyuncusu olarak, özelliklerine uygun uluslararası düzeyde bir performans sergilemesi gerekiyordu. İlk 45 dakikada biraz çekingen olsa da, ikinci yarıda karizmasını ortaya koydu, sol kanatta üst üste paslar vererek çözümler üretti ve savunmada Kuzey İrlanda'nın ataklarını iyi savundu.

Politano 6,5: Bugün sağ kanatta oynadı, ancak bu rol onun özelliklerine pek uymuyor gibi görünüyor. İtalyan hücumuna daha fazla canlılık katması gerekirdi, ancak ilk yarı boyunca zorlandı. Gattuso'nun devre arasında ona ne söylediği bilinmez ama bu onu canlandırdı. İkinci yarıya çok hızlı başladı, sahaya derinlik kattı ve İtalya'nın öne geçmesini sağlayan ortayı yaptı. (83'ten itibaren Palestra oyuna girdi).

Barella 6: birkaç iyi hamle dışında bir şey yapamadı. İkinci yarıda daha fazla öne çıktı ve orta sahaya fiziksel güç kattı.

Locatelli 6,5: Klasik oyun kurucu pozisyonunda iyi başladı, sık sık ileriye doğru paslar ve dikey paslar aradı. İlk yarının sonlarında, Retegui'yi harika bir derin pasla kaleye gönderdi. Defansif aşamada da iyi bir maç çıkardı.

Tonali 7,5: Maçın ilk dakikalarında direğin yanından geçen bir kafa vuruşuyla golü az farkla kaçırdı. Orta sahanın her yerinde hareket etti, kanatlara çıktı ve orta sahada pas seçenekleri aradı. Ceza sahası sınırından hazır bulunmakta gecikmedi; ikinci yarıda sadece on dakika içinde İtalya'yı 1-0 öne geçiren yerden havaya füzeyi attı. Son olarak, Kean'a asist yapan derin bir pas attı. (83'ten itibaren Pisilli oyuna girdi).

Dimarco 6: İlk tehlikeli şut onun imzasını taşıyor. Kendi kanadında pek ikna edici olmayan bir pas alıyor, ancak sol ayağıyla ilginç çözümler üretilebileceği izlenimini veriyor. İkinci yarıda tüm takım gibi seviyesini yükseltiyor.

Retegui 5,5: Uzatma dakikalarında Kuzey İrlanda savunmasını aşmak için harika bir derin hareket yaptı, ancak vuruşu Charles'ın kollarına gitti. Çok fazla itiş kakış ve sırtı kaleye oyun oynadı, ardından kaleciyle karşı karşıya kaldığında inanılmaz bir şekilde gol fırsatını kaçırdı. (64'den itibaren Esposito 6: oyuna girdi, topu kazandı ve Kean'e neredeyse altın değerinde bir asist yaptı. Fena bir başlangıç değil. Acaba finalde ilk 11'de yer alacak mı...).

Kean 7: Retegui ile uyum arıyor, ikili oyun kurmaya ve İtalyan hücum hattına daha fazla canlılık katacak bir çözüm bulmaya çalışıyor. Maçta iz bırakmak için gerçekten iki harika fırsat yakaladı, ancak Charles ona gol sevincini yaşatmadı. Sadece nişan aldığını ve ustaca bir gol denemesi yaptığını bilmiyorduk; Tonali'nin pasını rahatlıkla kontrol etti, rakibini çalımladı ve 2-0'ı yapmak için topu direğe çarptırdı. (88'den itibaren Raspadori oyuna girdi).





Teknik Direktör Gattuso 6,5: yürek, tutku, takım ruhu. Bu İtalya'nın ve teknik direktörün aşıladığı ruhun anahtar kelimeleri. Tüm ulusun beklediği sonucu tam olarak elde etti, şimdi 12 uzun yılın ardından Dünya Kupası'na geri dönüp dönmeyeceğimizi belirleyecek final maçına aynı özenle hazırlanabilir.