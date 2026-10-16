Lega Serie A, Coppa Italia'nın formatında değişiklik yapmayı değerlendiriyor. Değişiklikler 2027/28 sezonundan itibaren uygulanabilir. Gazzetta.it'in aktardığına göre, bugün düzenlenen kulüpler toplantısında, "turnuvanın yayın hakları için açılacak yeni ihale öncesinde Coppa Italia'nın formatında yapılabilecek değişiklikler" ele alındı. Coppa Italia'nın şifresiz yayını için yıllık 56 milyon avroluk bedelle Mediaset ile yapılan sözleşmenin süresi 2026-27 sezonunun sonunda dolacak. Gazetenin internet sitesindeki habere göre Lega Serie A, bir sonraki ihalede anlaşma bedelini artırmayı hedefliyor.
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Çeviri:
İtalya Kupası'nda köklü değişiklik mi? Serie A yönetimi, grupların yer aldığı yeni bir format üzerinde düşünüyor
Gruplar geri mi dönüyor?
Hedef, turnuvaya katılan Serie C takımlarının sayısını artırarak katılımcı sayısını genişletmek. Organizasyonun başlangıç aşaması için gruplu bir ilk turun getirilmesi de değerlendiriliyor. Bu format son olarak 2004/05 sezonunda kullanılmıştı. Ardından, ön eleme turlarından itibaren eleme usulü maçların oynandığı mevcut sisteme geçilmişti.
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