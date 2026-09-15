Krizli dönemden tamamen çıkmayı denemek isteyen Genoa ile hayal kurmaya devam etmek isteyen Sudtirol, saat 18.00'den itibaren Genova'daki Galileo Ferraris'te 2026/2027 İtalya Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki rossoblu ekip, Serie A'da Frosinone beraberliğiyle puan tablosunda hareket etmeyi başardı ancak öncesindeki üç yenilgi, bugünkü maçın aşılmasına katkı sağlayabileceği kriz dönemini yine de açık bırakıyor.

Daniele Possanzini'nin konuk ekibi ise sezonda hâlâ yenilgi yüzü görmedi ve Entella ile Catanzara'ya karşı aldığı iki galibiyetin yanı sıra Benevento ve Modena beraberlikleri sayesinde Serie B'de 8 puanla üçüncü sırada yer alıyor.





Genoa bu tura gelmek için son 32 turunda Ascoli'yi elerken, Sudtirol ise yine Catanzaro'yu saf dışı bıraktı.



