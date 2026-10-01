Üçte üç. Roberto Mancini, Belçika maçına çağrılmamasının ve Türkiye maçında da kadroya alınmamasının ardından Samuele Inacio hakkındaki fikrini hâlâ değiştirmedi; genç oyuncu böylece İtalya'nın aday kadrosuna üst üste üçüncü kez alınmadı. Bu son dışarıda kalış, yarın Fransa'ya karşı deplasmanda oynanacak maç için de geçerli oldu.

Böylece Borussia Dortmund'un yeteneğinin, bu Nations League dönemecinde elinde yalnızca bir maç kalacak: pazartesi günü Bologna'da Türkiye'ye karşı oynanacak karşılaşma. Resmî bir maçta İtalya formasıyla ilk kez sahaya çıkma fırsatını ancak o zaman yakalayabilecek; aksi halde onu kaybetme riski yeniden inanılmaz derecede somut hâle gelebilir.



