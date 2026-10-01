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cm grafica inacio inter e juve
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya, Inacio’yu kaybetme riskiyle karşı karşıya mı? Yönetmelik ne diyor, Türkiye ihtimali ve oyuncunun isteği

İtalya
Brezilya
UEFA Nations League A
S. Inacio
Fransa - İtalya
Fransa
İtalya - Türkiye
Türkiye
Dortmund
Inter
Juventus
AC Milan

Borussia Dortmund'un yeteneği Roberto Mancini tarafından bir kez daha dışarıda bırakıldı ve Brezilya yeniden devreye girebilir.

Üçte üç. Roberto Mancini, Belçika maçına çağrılmamasının ve Türkiye maçında da kadroya alınmamasının ardından Samuele Inacio hakkındaki fikrini hâlâ değiştirmedi; genç oyuncu böylece İtalya'nın aday kadrosuna üst üste üçüncü kez alınmadı. Bu son dışarıda kalış, yarın Fransa'ya karşı deplasmanda oynanacak maç için de geçerli oldu.

Böylece Borussia Dortmund'un yeteneğinin, bu Nations League dönemecinde elinde yalnızca bir maç kalacak: pazartesi günü Bologna'da Türkiye'ye karşı oynanacak karşılaşma. Resmî bir maçta İtalya formasıyla ilk kez sahaya çıkma fırsatını ancak o zaman yakalayabilecek; aksi halde onu kaybetme riski yeniden inanılmaz derecede somut hâle gelebilir.


  • Çifte pasaport

    İtalya neden Inacio’yu kaybedebilir? 2 Nisan 2008’de Bergamo’da doğan yetenekli forvet, aslında Napoli, Atalanta ve Catania başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giyen Brezilyalı eski golcü Inacio Pià’nın oğlu. Bu nedenle yalnızca İtalyan pasaportuna değil, babası sayesinde Brezilya pasaportuna da sahip.

    Bu yüzden forvet, bugün itibarıyla da hâlâ iki milli takımın çağrısına da yüzde 100 yanıt verebilecek oyuncular arasında yer alıyor.

  • Baldini döneminde zaten ilk maçına çıktı, ama sayılmıyor

    Inacio aslında İtalya A Milli Takımı'yla ilk maçına çoktan çıktı. Tarih 3 Haziran 2026'ydı ve kulübede geçici teknik direktör Silvio Baldini oturuyordu.

    Maç Lüksemburg-İtalya karşılaşmasıydı ve eski Atalanta oyuncusu sahaya finalde yalnızca bir dakikalığına çıktı, ancak bu ilk maç aslında sayılmıyor. Çünkü söz konusu karşılaşma bir hazırlık maçıydı ve Brezilya Futbol Federasyonu'na evet deme ihtimalini ortadan kaldırmıyor.

  • Talimat ne diyor?

    FIFA'nın milli takım değiştirme kuralları (veya ilk davet sırasında yapılan tercih) uyarınca, seçim yapma imkanı genç milli takım sürecinin tamamında 21 Yaş Altı'na kadar devam eder; A milli takımlara geçişle birlikte ise önce karmaşık hale gelir, ardından geri döndürülemez olur.


    ÜÇ MAÇ HER TÜRLÜ İHTİMALİ ORTADAN KALDIRIYOR - Nitekim bir futbolcunun yalnızca ve sadece tek bir federasyon adına seçilebilir kabul edilebilmesi için resmi maçlarda en az üç kez forma giymesi gerekir.

    TEK MAÇTA DEĞİŞİM HALA MÜMKÜN - İlk resmi maçına çıkılmasıyla birlikte, 1 dakika bile olsa, süreç hâlâ mümkündür ancak karmaşıklaşır. Resmi bir maçta ilk kez forma giyen bir futbolcu, milli takım değiştirebilmek için önceki federasyonuyla oynadığı son maçın üzerinden en az 3 yıl geçmesini beklemek zorundadır.

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  • INACIO'NUN İSTEĞİ

    Bologna'da Türkiye'ye karşı kadroya çağrılması ve ilk kez forma giymesi, önümüzdeki 3 yıl boyunca İtalya'dan Brezilya'ya olası geçişi karmaşık hale getirecektir; ancak forma giymemesi halinde Seleçao'nun ilgisi yeniden gündeme gelebilir.

    Ancak temelde, en azından şimdilik önceliğini koruyan bir gerçek var: Genç oyuncunun isteği. Küçüklüğünden beri hep İtalya Milli Takımı formasını giymeyi hayal etti ve kendisini yalnızca ve yalnızca İtalyan hissediyor. Bunu şimdiye kadar verdiği her röportajda dile getirdi, ancak olur da o kapı artık açılmazsa, yeşil-sarılı bir fikir değişikliğinin ihtimali hâlâ ufukta belirebilir.



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