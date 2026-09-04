Riso, Ahanor'un Stamford Bridge'e 46 milyon euroya transferinin ardından yaşadığı hızlı yükselişi de değerlendirdi. Çok yönlü savunmacı, yalnızca bir yıl önce 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında Genoa'dan Atalanta'ya geçerek en pahalı ikinci İtalyan 17 yaş altı oyuncu olmuştu. Menajer, Ahanor'un son transferini İtalya'nın hâlâ elit genç yetenekler yetiştirdiğinin kanıtı olarak görüyor.

"Atalanta için bunun kuşkusuz harika bir operasyon olduğu açık," dedi Riso. "Ama bu kadar genç bir çocuk böyle bir değere ulaşıyorsa, bu aynı zamanda bugün bile İtalya'da yetenek olduğunu ve onu nasıl yetiştireceğimizi bildiğimizi de gösterir.

"Burada [İtalya'da] kalmaları temel mesele değil, özellikle de gidecekleri yer Premier League ise. Ben bu ligi sık sık futbolun NBA'i olarak tanımladım ve bu ligin de onların gelişimine kesinlikle belirleyici katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Son derece zorlu bir lig ve onları milli takımımıza daha güçlü şekilde geri döndürüyor. Serie A için asıl meydan okuma, bu çocukların satılmak zorunda kalmadan önce burada yetişmesi için gerekli koşulları oluşturmak."