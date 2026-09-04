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tonali tottenham ufficialita 2026Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

‘İtalya hâlâ yetenekli oyunculara sahip’ - Sandro Tonali’nin menajeri, Tottenham’ın rekor kıran transferine ve Chelsea’nin Honest Ahanor hamlesine tepki gösterdi

S. Tonali
İtalya
H. Ahanor
Tottenham Hotspur
Chelsea
Premier Lig

Giuseppe Riso, öne çıkan müşterileri Sandro Tonali ve Honest Ahanor'u kapsayan büyük yaz transfer anlaşmaları hakkında konuştu. Menajer, İtalyan orta saha oyuncusu Tonali'nin neden Tottenham'a katılmak zorunda hissettiğini açıkça anlatırken, Chelsea'nin üst düzey genç bir savunmacı için yaptığı ses getiren transferi de övdü.

  • İtalyan ikili için yazın dev hamleleri

    Futbol menajeri Riso, bu yaz İtalyan oyuncuların dahil olduğu en büyük iki transferden biriyle ilgili perdeyi araladı. Tonali ve Ahanor da dev transferlere imza attı. Tonali, akıl almaz 115 milyon € karşılığında Newcastle'dan Tottenham'a transfer oldu ve tarihin en pahalı İtalyan futbolcusu haline geldi. Bu arada, büyük beğeni toplayan 18 yaşındaki savunmacı Ahanor, 46 milyon € değerindeki anlaşmayla Atalanta'dan Chelsea'ye katıldı.

    Bu dev bonservisli hamleler, İngiltere'ye giden İtalyan yetenekler açısından önemli bir değişimi temsil ediyor. Riso, bu transferlerin Serie A'da hâlâ yetişen tartışılmaz kaliteyi yansıttığına inanıyor.

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  • Sandro Tonali - Tottenham Hotspur 2026Getty

    Tottenham, Tonali'yi en önemli önceliklerinden biri haline getirdi

    Tottenham'ın kararlılığı, Tonali'nin imzasını almasındaki belirleyici etken oldu. Kuzey Londra kulübü, orta sahayı St James' Park'tan başkente gitmeye ikna eden net bir vizyon ortaya koydu. Tuttosport'a konuşan Riso, Tonali'nin rekor kıran bonservis bedelini sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

    "Böyle bir operasyonun arkasında uzun yılların emeği var. Rekoru belirleyen ben değilim, bunu sahada hak eden Sandro'ydu," dedi Riso.

    "Ben en fazla birkaç telefon görüşmesi daha yaptım. Tottenham, Sandro konusunda çok net bir fikre sahip bir kulüptü. Bir şirket size bir oyuncunun öncelik olduğunu hissettirdiğinde, her şey daha kolay hale geliyor."

  • Premier League, futbolun NBA'i gibi hareket ediyor

    Riso, Ahanor'un Stamford Bridge'e 46 milyon euroya transferinin ardından yaşadığı hızlı yükselişi de değerlendirdi. Çok yönlü savunmacı, yalnızca bir yıl önce 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında Genoa'dan Atalanta'ya geçerek en pahalı ikinci İtalyan 17 yaş altı oyuncu olmuştu. Menajer, Ahanor'un son transferini İtalya'nın hâlâ elit genç yetenekler yetiştirdiğinin kanıtı olarak görüyor.

    "Atalanta için bunun kuşkusuz harika bir operasyon olduğu açık," dedi Riso. "Ama bu kadar genç bir çocuk böyle bir değere ulaşıyorsa, bu aynı zamanda bugün bile İtalya'da yetenek olduğunu ve onu nasıl yetiştireceğimizi bildiğimizi de gösterir.

    "Burada [İtalya'da] kalmaları temel mesele değil, özellikle de gidecekleri yer Premier League ise. Ben bu ligi sık sık futbolun NBA'i olarak tanımladım ve bu ligin de onların gelişimine kesinlikle belirleyici katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Son derece zorlu bir lig ve onları milli takımımıza daha güçlü şekilde geri döndürüyor. Serie A için asıl meydan okuma, bu çocukların satılmak zorunda kalmadan önce burada yetişmesi için gerekli koşulları oluşturmak."

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  • Pisa SC v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    Milli takım umutları ve kiralık dönemler

    Ahanor bu sezon Chelsea formasıyla hemen sahaya çıkmayacak. Bunun yerine genç oyuncu, İngiltere'de değerli ilk takım tecrübesi kazanmak için bu sezonu kiralık olarak Crystal Palace'ta geçirecek.

    Gelecek vadeden genç oyuncu, fiilen 2027-28 sezonunun başında Chelsea'ye katılacak. Kısa vadedeki önceliği Selhurst Park'ta parlamak ve geçen haziran ayında geçici teknik direktör Silvio Baldini yönetiminde İtalya adına aldığı tek A milli maçına yenisini eklemek olacak.

    Bu arada Tonali, kuzey Londra'da dev bonservis bedelini haklı çıkarmaya çalışacak. Orta saha oyuncusunun, Tottenham büyük kupalar için mücadele ederken bu sezon takımın en önemli parçalarından biri olması bekleniyor.