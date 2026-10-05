İtalya, milli takımlar için verilen bu uzun arayı bir galibiyetle kapattı ve 7 gün içinde ikinci kez Türkiye'yi Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçında mağlup etti. Roberto Mancini'nin İtalya'sı, Türkiye'de oynanan ve 4-1 kazanılan maça kıyasla daha zorlu ve daha az parlak geçen karşılaşmada 3-1 galip geldi. Bu sonuç, Belçika'yı yenen Fransa'nın arkasında grubun ikinci sırasına yükselen İtalya'ya ekstra itici güç ve moral verdi.





Mancini, Fransa ile Paris'te berabere kalınan maça göre 9 değişiklik yaptı ve İtalya özellikle orta sahada ve savunmadaki pozisyon alışlarda ritmini bulmakta biraz zorlandı. Scamacca'nın maçın başındaki golü neredeyse tesadüfi olsa da, biraz tutuk ve fazla hatalı görünen takımın kilidini açtı. Vincenzo Montella'nın da birçok değişiklik yaptığı ve yıldızlarının neredeyse tamamından yoksun çıktığı Türkiye, Donnarumma'nın özellikle çok etkili Simsir'e karşı dikkatli olduğu maçta, rakibine referans noktası vermemek için boşlukları ve derinliği kullanmayı seçti. İkinci yarıda Mancini hamlelerini yaptı ancak takım yerleşmeye çalışırken 1-1'lik golü yine Sismi attı. Ancak beraberlik sadece 4 dakika sürdü; Barella'nın kullandığı frikikte Calafiori kafa vuruşuyla hemen 2-1'i buldu. Final bölümünde İtalya daha da yükseldi ve Vergare'yi sakatlık nedeniyle kaybetmesine rağmen, Romano'nun şut-ortasında Pio Esposito'nun yaptığı dokunuşla 3-1'i de buldu.





Böylece İtalya'nın bu aradaki süreci belirgin bir yükselişle sona erdi. 4 maçta toplanan 7 puan, açılıştaki Belçika yenilgisini unutturdu ve kasım arasına girilirken İtalya'yı puan durumunda ikinci sıraya taşıdı. Böylece İtalya, Uluslar Ligi çeyrek finaline kalma mücadelesi için Belçika ve Fransa'ya karşı oynayacağı iki maça sahip oldu; Belçika deplasmanda, Fransa ise sahasında karşısına çıkacak.





İTALYA-TÜRKİYE 3-1

GOLLER: 26' Scamacca (İ), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (İ), 87' Pio Esposito (İ)



