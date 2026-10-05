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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya göz kamaştırmıyor ama yine kazanıyor: Türkiye'yi 3-1 mağlup etti ve puan durumunda 2. sıraya yerleşti

İtalya
Türkiye
UEFA Nations League A
İtalya - Türkiye

İtalya, Uluslar Ligi’nde ikinci kez kazandı: ilk maçtaki 4-1’in ardından rövanşta da Türkiye’yi 3-1 mağlup etti.

İtalya, milli takımlar için verilen bu uzun arayı bir galibiyetle kapattı ve 7 gün içinde ikinci kez Türkiye'yi Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçında mağlup etti. Roberto Mancini'nin İtalya'sı, Türkiye'de oynanan ve 4-1 kazanılan maça kıyasla daha zorlu ve daha az parlak geçen karşılaşmada 3-1 galip geldi. Bu sonuç, Belçika'yı yenen Fransa'nın arkasında grubun ikinci sırasına yükselen İtalya'ya ekstra itici güç ve moral verdi.


Mancini, Fransa ile Paris'te berabere kalınan maça göre 9 değişiklik yaptı ve İtalya özellikle orta sahada ve savunmadaki pozisyon alışlarda ritmini bulmakta biraz zorlandı. Scamacca'nın maçın başındaki golü neredeyse tesadüfi olsa da, biraz tutuk ve fazla hatalı görünen takımın kilidini açtı. Vincenzo Montella'nın da birçok değişiklik yaptığı ve yıldızlarının neredeyse tamamından yoksun çıktığı Türkiye, Donnarumma'nın özellikle çok etkili Simsir'e karşı dikkatli olduğu maçta, rakibine referans noktası vermemek için boşlukları ve derinliği kullanmayı seçti. İkinci yarıda Mancini hamlelerini yaptı ancak takım yerleşmeye çalışırken 1-1'lik golü yine Sismi attı. Ancak beraberlik sadece 4 dakika sürdü; Barella'nın kullandığı frikikte Calafiori kafa vuruşuyla hemen 2-1'i buldu. Final bölümünde İtalya daha da yükseldi ve Vergare'yi sakatlık nedeniyle kaybetmesine rağmen, Romano'nun şut-ortasında Pio Esposito'nun yaptığı dokunuşla 3-1'i de buldu.


Böylece İtalya'nın bu aradaki süreci belirgin bir yükselişle sona erdi. 4 maçta toplanan 7 puan, açılıştaki Belçika yenilgisini unutturdu ve kasım arasına girilirken İtalya'yı puan durumunda ikinci sıraya taşıdı. Böylece İtalya, Uluslar Ligi çeyrek finaline kalma mücadelesi için Belçika ve Fransa'ya karşı oynayacağı iki maça sahip oldu; Belçika deplasmanda, Fransa ise sahasında karşısına çıkacak.


İTALYA-TÜRKİYE 3-1

GOLLER: 26' Scamacca (İ), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (İ), 87' Pio Esposito (İ)


  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    87' GOL - Doumbia'dan harika bir aksiyon. Bardacki ile omuz omuza girdiği mücadeleyi kazanıp ceza sahasının içine kadar kat etti ve sol ayağıyla vurdu, Celik son anda çıkardı. Boşta kalan topa Romano atıldı ve ortaya şut karışımı bir orta yaptı. Pio Esposito da ayağını iyi uzatıp Cakir'i mağlup etti.


    83' BÜYÜK TEHLİKE! - Bir başka uzun topu İtalya savunması yine güçlükle okudu. Donnarumma, Akturkoglu'ya çıkarken rakibi ondan önce davrandı ve sol ayağıyla uzak mesafeden bir aşırtma denedi. Neyse ki İtalya adına top kaleyi bulmadı.


    77' GOL - Türkiye'nin sağ kanadında İtalya bir kez daha büyük sıkıntı yaşadı. Calafiori, dikine koşu atan Akgun'u kaçırdı, Bastoni dışarı çıkmak zorunda kaldı ve ceza sahası çizgisi üzerinde boşluk oluştu. Akgun, bindiren Ozcan'ı gördü ancak onun tek vuruşla yaptığı sağ ayak vuruşu dikkatli Donnarumma tarafından kornere çelindi.


    65' GOL - Türkiye'nin beraberliği sadece 4 dakika sürdü. Barella, sağ iç koridorda yerde kaldı ve Marciniak'ı düdük çalmaya ikna etti. Duran topun başına geçen Interli orta saha, uzak direğe doğru alçalan bir orta yaptı. Calafiori de Elmali'nin sırtına hafifçe yaslanarak yükseldi ve kafa vuruşuyla Cakir'i mağlup etti. Montella ve Türkiye, itme gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu ama Marciniak kararını değiştirmedi.


    61' GOL -Akgun'dan dikine bir pas geldi ve Doumbia'nın unuttuğu Celik'in koşusunu buldu. Juventus'un bek oyuncusunun ortasında top ceza sahası ortasında Elmali'yi buldu. Elmali topu topuğuyla ve istemeden Simsir'e göndererek İtalya savunmasının tamamını ters ayakta yakaladı. Uzak direkte Trabzonspor'un forveti, Donnarumma'yı geçmekte zorlanmadı.


    57' FIRSAT -Maldini'den harika bir hareket geldi, topu solda Pio Esposito'ya açtı. Inter'in forveti, Doumbia'nın ceza sahasına koşusunu gördü. Doumbia topu kontrol edip Cakir'le karşı karşıya sağ ayağıyla vurdu ancak Cakir klasik yıldız pozisyonunda yaptığı müdahale ve ayağıyla bu şutu çıkardı, İtalyan orta sahanın vuruşunu etkisiz hale getirdi.


    50'Di Lorenzo ile Donnarumma arasında anlaşmazlık yaşandı ve ceza sahası çizgisi üzerindeki topu ikisi de bıraktı. Simsir topa hamle yaptı, oyunda tuttu ve son çizgi üzerinde içeri kat etti ancak geri dönen Bastoni son anda topu kornere gönderdi.


    40'İtalya oyunu açtı, sağdan sola geçti. Ruggeri, Doumbia'nın koşusunu değerlendirdi ve topu ceza sahası çizgisi üzerinde aldı. Kontrol etti, sağ ayağıyla vurdu, top savunmadan sekip kornere çıktı.


    26' GOL - Vergara ile Di Lorenzo'nun sağdaki verkaçı, Napoli'nin bekinin orta yapmasını sağladı. Ceza sahası ortasında Doumbia ile Scamacca birlikte yükseldi, orta sahanın kafa vuruşu forvetin sırtına çarptı. Ancak top orada kaldı ve bir anda Atalanta'nın golcüsü kendini ayarlayıp çok sert bir sağ ayak vuruşu çıkardı. Top üst direğe çarpıp ağlarla buluştu.


    17' FIRSAT - Akgun bir kez daha İtalya ceza sahasına koşu attı ve bu kez kafayla Donnarumma'nın üzerinden aşırtmayı denedi. Ancak İtalyan kaleci iyi pozisyon aldı ve topu üstten kontrol etti.


    16'Türkiye yine geriden çok iyi çıktı ve Khaveci'yi iki hat arasında buldu. Top Ozcan'a geldi, o da falsolu vurdu ama Donnarumma topu iyi şekilde kontrol etti.


    14' FIRSAT -Kabak, ceza sahası dışından şutunu çekti. Güçlü ve etkili bir çapraz yer vuruşunda Donnarumma uzanıp topu kornere çeldi.


    12'Savunmadan atılan son derece tehlikeli dikine bir top, İtalya savunmasını hazırlıksız yakaladı. Khaveci'nin kontrolü kusursuz olmadı ve tehlike büyümeden sona erdi ama topu iyi kontrol etse Donnarumma ile karşı karşıya kalacaktı.


    11'Scamacca topu kontrol etti, sağına çekti ve ceza sahası çizgisi üzerinden çok sert bir sağ ayak vuruşu çıkardı ancak top kaleyi bulmadı.


    0'Bologna'daki Dall'Ara Stadı'nda saat 20.45'te ilk düdük çaldı.


    İŞTE BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI

  • İtalya-Türkiye: Maçın Künyesi

    İtalya-Türkiye 3-1


    Goller: 26' Scamacca (İ), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (İ), 87' Pio Esposito (İ)


    İTALYA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo (55' Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (55' Calafiori); Barella (70' Tonali), Romano, Doumbia; Vergara (83' Frattesi), Scamacca (55' Pio Esposito), Maldini.

    Yedekler: Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inacio, Scalvini, S. Esposito.

    Teknik direktör: Mancini.


    TÜRKİYE (5-4-1) - Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Yuksek (78' Akturkoglu), Ozcan, Kahveci (70' Elmaz); Simsir (70' Fakili).

    Yedekler: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Demir Tiknaz, Gul, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

    Teknik direktör: Montella.


    Hakem: Marciniak (POL)

    Sarı kartlar: Scamacca (İ), Ruggeri (İ), Celik (T), Bardacki (T)

    Kırmızı kartlar: -

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