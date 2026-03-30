İtalya, Gattuso son antrenmanda kadroyu karıştırdı: Kean ve Retegui birlikte, ancak Politano ve Barella yok

2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası elemeleri playoff'larının son derece önemli final maçı için geri sayım devam ediyor. Yarın akşam, 31 Mart Salı günü saat 20.45'ten itibaren İtalya, Zenica'da Bosna ile karşı karşıya gelecek.
Azzurri öğleden sonra Saraybosna'ya doğru yola çıkacak ve Coverciano'da geçirilen sabah, Teknik Direktör Gennaro Gattuso'nun son hazırlık antrenmanıyla maç öncesinde son hamlelerini yapmasına yaradı. Ve küçük sahada oynanan 11'e 11 antrenman maçında teknik direktör, kadroya dair bazı ipuçları vererek kartları karıştırmak istedi.