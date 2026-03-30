Kean Retegui Italia 2025 HD
İtalya, Gattuso son antrenmanda kadroyu karıştırdı: Kean ve Retegui birlikte, ancak Politano ve Barella yok

İtalya
Bosna Hersek
Bosna Hersek - İtalya

İtalya'nın son hazırlık maçından çıkan ipuçları

2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası elemeleri playoff'larının son derece önemli final maçı için geri sayım devam ediyor. Yarın akşam, 31 Mart Salı günü saat 20.45'ten itibaren İtalya, Zenica'da Bosna ile karşı karşıya gelecek.


Azzurri öğleden sonra Saraybosna'ya doğru yola çıkacak ve Coverciano'da geçirilen sabah, Teknik Direktör Gennaro Gattuso'nun son hazırlık antrenmanıyla maç öncesinde son hamlelerini yapmasına yaradı. Ve küçük sahada oynanan 11'e 11 antrenman maçında teknik direktör, kadroya dair bazı ipuçları vererek kartları karıştırmak istedi.

  • HERKES HAZIR

    Maç kadrosuna çağrılan 28 futbolcunun tamamı son antrenmana katıldı. Dolayısıyla Politano ve Bastoni de %100 iyileşti.


    Son antrenmanın başında Azzurri, kalecilerin dönüşümlü olarak görev aldığı ve dar sahada oynanan 11'e 11 maçtan önce geniş bir pas çalışmasıyla kas ısınmasına odaklandı.

    • Reklam

  • İKİ TAKIM

    Gattuso iki kadroda da kısmen değişiklikler yaptı, ancak beyazlı takımda Kuzey İrlanda maçında sahaya çıkan as kadronun neredeyse tamamı yer aldı


    Beyazlar (3-5-2): rotasyonlu kaleci; Scalvini, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Cristante, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui

    Sarılar (3-5-2): kaleci rotasyonu; Mancini, Gatti, Buongiorno; Politano, Barella, Locatelli, Pisilli, Spinazzola; Raspadori, Esposito.


  • KEAN, RETEGUI İLE BİRLİKTE; CRISTANTE SABIRSIZLANIYOR

    Kean-Retegui forvet ikilisi bir kez daha birlikte denendi ve bu nedenle Arjantinli oyuncu, olası seçenekler arasında Pio Esposito'nun önüne geçti. Orta sahada Barella ve Locatelli yerine Frattesi ve Cristante'yi tercih etme kararı dikkat çekiyor, ancak burada büyük ölçüde taktiksel bir hamle yapıldığı izlenimi var.


    Savunmada Mancini en iyi formunda değildi ve Scalvini'nin sağ bek pozisyonunu sorunsuzca doldurabileceği düşünülürse, başka bir stoper tercih edilmesi olası. Son olarak, Bergamo maçından pek iyi çıkamayan Politano da başlangıçta dinlendirilebilir; ancak Cambiaso, geçen Perşembe gecesi tribünde kalmıştı.

