Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

İtalya, Gattuso Kuzey İrlanda maçı öncesinde: "Hücumda durumumuz iyi"

Teknik direktör, Bergamo'daki maçtan birkaç saat önce konuştu

Milli Takım Teknik Direktörü Rino Gattuso, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı için oynanacak play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda ile yapılacak maç öncesinde Rai'ye konuştu: "Seyircileri kendi tarafımıza çekebilmeliyiz. Maçın başında harika bir atmosfer olacak, ancak daha sonra seyircilere hayatta olduğumuzu, her darbeye karşılık verdiğimizi gösterebilmeliyiz."


"Duran toplarda her şey sıfırlanıyor çünkü topu sahaya soktuklarında yaptıklarına güçlü bir şekilde inanıyorlar ve biz de onlara saygı duymalıyız. Oyun dinamikleri açısından onlardan biraz daha öndeyiz ama onlara saygı duymalı ve ilk dakikadan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız," diye ekledi teknik direktör.


  • Ve sonra: "Onlar buna yürekten inanıyor ve teknik direktörlerinin, maçların %30 top hakimiyetiyle de kazanılabileceğini söylemesi haklı. Kuzey İrlanda karşısında Almanya ve Slovenya zorlandı çünkü göz alıcı olmasa da gerçek anlamda bir takım olan sert bir rakiple karşı karşıya kaldılar."


    Forvette Kean ve Retegui başlayacak, Pio Esposito ise oyuna girmeye hazır. "Raspadori de var... Forvette durumumuz iyi, ancak gerçek forvetler oyun geliştirme konusunda da yardımcı oluyor. Onlar çizgiyi aşarak üzerine gelip seni önceden yakalamıyorlar, bu yüzden son 16 metrede iyi bir konuma gelmek için forvetlerimizin oyun kurmaya katılması çok önemli."


