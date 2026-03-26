İtalya, Gattuso Kuzey İrlanda maçı öncesinde: "Hücumda durumumuz iyi"

Milli Takım Teknik Direktörü Rino Gattuso, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı için oynanacak play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda ile yapılacak maç öncesinde Rai'ye konuştu: "Seyircileri kendi tarafımıza çekebilmeliyiz. Maçın başında harika bir atmosfer olacak, ancak daha sonra seyircilere hayatta olduğumuzu, her darbeye karşılık verdiğimizi gösterebilmeliyiz."





"Duran toplarda her şey sıfırlanıyor çünkü topu sahaya soktuklarında yaptıklarına güçlü bir şekilde inanıyorlar ve biz de onlara saygı duymalıyız. Oyun dinamikleri açısından onlardan biraz daha öndeyiz ama onlara saygı duymalı ve ilk dakikadan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız," diye ekledi teknik direktör.



