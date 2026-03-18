Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

İtalya, Gattuso kadrosunu belirledi: Chiesa'dan Raspadori'ye, tüm seçimler ve çözülmesi gereken üç soru işareti

Cuma günü, Gennaro Gattuso'nun Dünya Kupası eleme play-off'u için kesin kadro listesi açıklanacak. Seçimler neredeyse tamamlandı.

Artık çok az kaldı, 24 saat bile yok; tüm İtalya, yaz aylarında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na bizi taşımaya çalışacak 28 oyuncunun listesini öğrenecek

19 Mart Cuma günü Teknik Direktör Gennaro Gattuso, 26 Mart Perşembe akşamı Bergamo'da Kuzey İrlanda ile oynayacağımız play-off ilk turu maçına ve (umarız) galibiyet durumunda final turunda Bosna-Galler maçının galibi ile oynayacağımız maça çıkacak olan resmi kadroyu açıklayacak.

TeknikDirektörün, bu hayati mücadelede yanına alacağı kadro konusunda kafasında net bir fikir var ve geriye pek bir şüphe kalmadı.

  • KALECİLİKTE GÜVEN VEREN İSİMLER

    Kaleci pozisyonunda pek bir belirsizlik yok; Donnarumma, Carnesecchi ve Vicario kesin isimler olacak. Tek belirsizlik, dördüncü kaleci konusunda; eğer kadroya alınırsa, bu görev Napoli kalecisi sakatlandığında kadroda yer alan Elia Caprile'nin yerine Alex Meret'e düşecek.

  • SAVUNMADA BİR ŞÜPHE

    Merkez savunmacılarla ilgili şüpheler maalesef kendiliğinden ortadan kalktı denebilir. Aslında, kadroda yer alamayacak çok sayıda sakat oyuncu var; bu nedenle kadroda Bastoni, Mancini ve Calafiori gibi kesin isimler yer alacak. Onlara Buongiorno, Gatti ve Scalvini de eklenecek.Tek şüphe, Brighton'dan Paris FC'ye transfer olan ve kadroya geri dönebilecek olan Coppola (Norveç maçında ilk 11'de oynamıştı) ile ilgili; ancak onun yerine bir ofansif kanat oyuncusu daha alınması da gündemde.

  • DIMARCO VE CAMBIASO, SAĞ VE SOL BEK POZİSYONLARINDA GÜVEN VERİYOR, İŞTE ANTRENMAN

    3-5-2 sistemindeki kanat bekleri konusunda Gattuso, Dimarco ve Cambiaso'yu kadroda tutacak; bu ikili, kadroda yerleri kesin olan isimler. Bu ikiliye, bu sezon Cagliari'de dikkat çeken Palestra da kesinlikle katılacak ve kadro Spinazzola ile tamamlanacak. Udogie ve Bellanova ise kadro dışında kalacak gibi görünüyor.

  • HÜCUM OYUNCULARI, KAÇ KİŞİ KADRO DIŞI KALDI

    Oyun düzeninin seçilmesi ve 3-5-2 sisteminin kesinleşmesi, kaçınılmaz olarak birçok potansiyel hücum oyuncusunun kadro dışı kalacağı anlamına geliyor. Bu bağlamda Politano, beşinci adam olarak da oynayabilme esnekliği nedeniyle tek kesin isimdir. Orsolini ve Zaccagni bir yer için rekabet ederken, ikinci isim birinciye göre daha avantajlıdır. Ön kadroya çağrılmış olmasına rağmen, Liverpool'da yeterince forma şansı bulamayan Federico Chiesa'nın yanı sıra Sassuolo'da toparlanma sürecinde olan Domenico Berardi'nin de kadroda yer bulması beklenmiyor. Son olarak, Bernardeschi ve Zaniolo hiçbir zaman gerçekten dikkate alınmamış olsa da, her iki oyuncu da birçok kez hazır olduklarını belirtmişlerdir.

  • ORTA SAHA OYUNCULARI

    Verratti, olası dönüşüyle ilgili oluşan heyecana rağmen kadroda yer almayacak. Aynı durum, Flamengo'da iyi bir performans sergileyen ancak kadroya alınmayan Jorginho için de geçerli. Yine de orta sahada Barella, Tonali ve Locatelli'nin ilk 11'de yer alması ve Cristante ile Frattesi'nin olası alternatifler olmasıyla kesinlikler eksik değil. Pisilli ise orta sahada olası bir joker olarak sürpriz kart olacak.

  • FORVET İÇİN 5 İSİM

    Hücumda en büyük soru işareti, yalnızca ve sadece Giacomo Raspadori’nin fiziksel durumu ile ilgili. Atalanta’nın forveti forma giyebilirse 28 kişilik kadroyu tamamlayacak; aksi takdirde, kanat forvetleri arasından bir oyuncunun kadro dışı kalmasıyla rekabet yeniden alevlenecek. Diğer 4 forvetin kadroda yer alacağı kesinleşirken, Kean ve Retegui, Pio Esposito ve Scamacca’ya göre her zaman bir adım önde olacak.

  • OLASI 28

    KALECİLER: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli).

    STOPERLER: Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta).

    SAĞ BEK: Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus).

    KANAT FORVETLER: Politano (Napoli), Zaccagni (Lazio), Orsolini (Bologna)

    ORTA SAHA OYUNCULARI: Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma).

    FORVETLER: Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta).

