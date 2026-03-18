İtalya, Gattuso kadrosunu belirledi: Chiesa'dan Raspadori'ye, tüm seçimler ve çözülmesi gereken üç soru işareti

Oyun düzeninin seçilmesi ve 3-5-2 sisteminin kesinleşmesi, kaçınılmaz olarak birçok potansiyel hücum oyuncusunun kadro dışı kalacağı anlamına geliyor. Bu bağlamda Politano, beşinci adam olarak da oynayabilme esnekliği nedeniyle tek kesin isimdir. Orsolini ve Zaccagni bir yer için rekabet ederken, ikinci isim birinciye göre daha avantajlıdır. Ön kadroya çağrılmış olmasına rağmen, Liverpool'da yeterince forma şansı bulamayan Federico Chiesa'nın yanı sıra Sassuolo'da toparlanma sürecinde olan Domenico Berardi'nin de kadroda yer bulması beklenmiyor. Son olarak, Bernardeschi ve Zaniolo hiçbir zaman gerçekten dikkate alınmamış olsa da, her iki oyuncu da birçok kez hazır olduklarını belirtmişlerdir.