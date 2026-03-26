İtalya, Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası play-off finallerine yükseldi. Özellikle ilk yarıda zorlu geçen maçın sonunda, Azzurri Salı günkü final maçına katılma hakkı kazandı. Tonali ve Kean'ın golleriyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından, teknik direktör Gennaro Gattuso Rai Uno mikrofonlarına konuştu.
İtalya, Gattuso: "İyi oynadık, bu hiç de kolay değildi. Şimdi finale çıkacağız. Bergamo'ya ve taraftarlara teşekkür etmeliyiz."
ANALİZ
"Zorlandık. İlk yarıda daha iyi oynamalıydık, ama konsantre ve iyiydik. Bu hiç de kolay değildi. İşleri kendimiz zorlaştırdık ve yavaştık, ama ikinci yarıda hızlandık ve şimdi bu finali oynamaya gidiyoruz. Zor olacak: iyi dinlenip toparlanmalıyız."
BASINÇ
"Deplasmanda daha fazla baskı mı? Diğer takımlar da bunu hissedecek. Şu anın tadını çıkaralım, yarından itibaren final maçına odaklanacağız. Bergamo seyircisine teşekkür etmek istiyorum. İlk yarıda bile çok az yuhalama oldu, sadece alkışlar vardı. Bergamo'ya ve taraftarlara teşekkürler"
BOSNA HAKKINDA
Teknik direktör, penaltılarda Galler'i eledikten sonra 31 Salı günü karşılaşacakları bir sonraki rakip Bosna-Hersek'i şöyle tanıttı: "Bosna-Hersek 4-4-2 dizilişiyle oynuyor, deneyimli oyuncuları var. Stadyum coşkulu, bu takım birçok tecrübeli oyuncudan oluşuyor ve Galler'den tamamen farklı; savunmada iyi kapanıyorlar ve forvetlerine güveniyorlar. Bu geceki maç gibi, bu da son derece zorlu bir maç olacak".