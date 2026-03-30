İtalya, Gattuso: "Bosna ile Galler arasında bir fark yok. Dimarco mu? Kendi kendimize zarar verdiğimiz için aptalız! Güzel oynamasak da önemli değil, Dzeko bir dost"

Ardından basın toplantısında:
"Yarın çok önemli bir maç oynayacağımızın farkındayız; güçlü ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Dünya Kupası'na geri dönmek için İtalya'nın olağanüstü bir performans sergilemesi gerekiyor."
Olumlu olmanın nedenleri hakkında.
"Umarım sizi hayal kırıklığına uğratmayız, sahaya büyük bir istek ve azimle çıkacağız. Bu, futbol tarihimizin en önemli yönüdür; en güçlü takım olmasak da, büyük bir rekabet hırsı ve fedakarlıkla şampiyon olduk. Bu eksik olmamalı."
Korku hakkında.
"Futbolcu ya da teknik direktör olduğunuzda... Maçlar zordur, özellikle de hata yapamayacağınız, başarısız olamayacağınız zamanlarda. O zaman oyunculara ne isterseniz söyleyebilirsiniz. Onlar sahaya çıkar ve taktiksel olarak geçen akşam hatalıydık. Bence taktiksel açıdan bazı sorunlar yaşadık. Çok iyiydik, gerçek tek bir şey. Kendi yolumdan bahsediyorum: yedi ay önce böyle değildik, rakiplere acı çekiyorduk, kolayca kaleye geliyorlardı, bize gol fırsatları yaratıyorlardı. Yedi ayda bu takım, tehlikeyi sezme, farklı çalışma konusunda gelişti. Belki çok hücumcu oynamadık ve biraz daha az parlak olabilirsiniz. Şu anda sahada iyi duran, daha az zorlanan, daha az güzel oynayan bir takımı tercih ederim. Somut olalım."
Saha koşullarını nasıl buldunuz?
"Bunu düşünmemeliyiz. Bu bir bahane. Saha kötü ise her iki takım için de kötüdür, maçı oynamak zorundayız. Eğer sahayı, tribünü düşünürsek... Hayır, bu zayıfların işi. Sahayı gördüm ve oynanabilir. Bir yıl burada yakınlarda oynadım, ne demek olduğunu iyi biliyorum. Kötü sahalar, Hajduk'ta oynadığım sahalardı. Açıkçası, kötü olsa bile yapabileceğimiz pek bir şey yok. Onların nasıl bir takım olduğunu düşünmeliyiz."
Bosnalı teknik direktörün otobüsünde.
"Sergej Barbarez harika bir poker oyuncusu... Onu takdir ediyorum. Leverkusen'de, Hamburg'da forvet oynardı, sarı saçlıydı. Hazırlıklı bir teknik direktör, sevilen biri, oyuncularının ruhuna giriyor. Önemli bir oyuncuydu, milli takım formasıyla sanırım 45-47 maç oynadı, birçok gol attı. Dimarco ile olan tartışmaları bir kenara bırakalım, bunlar saçmalık. Kendi kendimize zarar vererek aptallık ettik. Bosna'nın kaliteli ve fiziksel bir takım olduğunu hep biliyorduk, üstüne geldiğinde kendini hissettiriyor. Acı çekmeyi ve oynamayı biliyor, iki forvet, ortayı almaları gerektiğinde çok iyi hareket ediyorlar. Oyunu bağlamak için Dzeko ile ilginç şeyler yapıyorlar. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Şaka mı yapıyordun? Anlamıştım. Ona iltifat ediyorum, kişiliğini çok seviyorum."