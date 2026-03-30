İtalya, Gattuso: "Bosna ile Galler arasında bir fark yok. Dimarco mu? Kendi kendimize zarar verdiğimiz için aptalız! Güzel oynamasak da önemli değil, Dzeko bir dost"

"İlk günden beri büyük bir sorumluluk var, bunu derinden hissediyorum ve umarım bunu olumlu bir şeye dönüştürebilirim. Güven aşılamalıyım, hedefimize ulaşma şansımız var. Takım gelişti; oyunumuz eskisi kadar güzel olmasa da bu bir sorun değil. Geçmişteki deneyimlerimiz, doğru zihniyet, istek ve azimle beklenmedik hedeflere ulaşabileceğimizi gösteriyor."





"Riccio ve Bonucci ile konuşurken zorluklar yaşayabileceğimizi bildiğimizi inkar etmiyorum. Kaliteye ve cesarete ihtiyacımız var. Stadyum destek veriyor, Bosna gerçek bir takım. Barbarez'in otobüs hakkında konuştuğunu duydum, bu takımı bunu yapan bir takım değil. O yetenekli bir poker oyuncusu. Galler ile Bosna arasında fark olmadığını biliyoruz, oyuncular da bunu biliyor. Dimarco iyi oynadı."





"Dzeko mu? Futbol söz konusu olduğunda insan olarak pek yanılmam. Hajduk'tayken onu yanımda götürmek istedim, o Fenerbahçe'deydi ama maddi imkân yoktu. Sözleri abartılı değil, o büyük bir şampiyon ve büyük bir adam. Şaşırmadım, biz arkadaşız."





"İtalyanlara bir mesajım yok, kanıtı bize gösterdikleri şey, geçen geceki on milyon kişi ve bu yıllarda stadyumlarda gösterdikleri."







