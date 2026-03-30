Goal.com
Canlı
Gennaro Gattuso

Çeviri:

İtalya, Gattuso: "Bosna ile Galler arasında bir fark yok. Dimarco mu? Kendi kendimize zarar verdiğimiz için aptalız! Güzel oynamasak da önemli değil, Dzeko bir dost"

İtalya

İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, Bosna-Hersek ile oynanacak belirleyici play-off finali öncesinde Sky'a konuştu. İşte Gattuso'nun açıklamaları:


"Bence futbol oynayanlar böyle geceler için yaşar, gerginliğin verdiği heyecan iyi bir şeydir. Çok şeyin söz konusu olduğunu biliyoruz, iki Dünya Kupası'na katılamadık. Enerjiye ihtiyacımız var, yarın buna ihtiyacımız olacak."



  • "İlk günden beri büyük bir sorumluluk var, bunu derinden hissediyorum ve umarım bunu olumlu bir şeye dönüştürebilirim. Güven aşılamalıyım, hedefimize ulaşma şansımız var. Takım gelişti; oyunumuz eskisi kadar güzel olmasa da bu bir sorun değil. Geçmişteki deneyimlerimiz, doğru zihniyet, istek ve azimle beklenmedik hedeflere ulaşabileceğimizi gösteriyor."


    "Riccio ve Bonucci ile konuşurken zorluklar yaşayabileceğimizi bildiğimizi inkar etmiyorum. Kaliteye ve cesarete ihtiyacımız var. Stadyum destek veriyor, Bosna gerçek bir takım. Barbarez'in otobüs hakkında konuştuğunu duydum, bu takımı bunu yapan bir takım değil. O yetenekli bir poker oyuncusu. Galler ile Bosna arasında fark olmadığını biliyoruz, oyuncular da bunu biliyor. Dimarco iyi oynadı."


    "Dzeko mu? Futbol söz konusu olduğunda insan olarak pek yanılmam. Hajduk'tayken onu yanımda götürmek istedim, o Fenerbahçe'deydi ama maddi imkân yoktu. Sözleri abartılı değil, o büyük bir şampiyon ve büyük bir adam. Şaşırmadım, biz arkadaşız."


    "İtalyanlara bir mesajım yok, kanıtı bize gösterdikleri şey, geçen geceki on milyon kişi ve bu yıllarda stadyumlarda gösterdikleri."



  • Ardından basın toplantısında:

    "Yarın çok önemli bir maç oynayacağımızın farkındayız; güçlü ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Dünya Kupası'na geri dönmek için İtalya'nın olağanüstü bir performans sergilemesi gerekiyor."


    Olumlu olmanın nedenleri hakkında.

    "Umarım sizi hayal kırıklığına uğratmayız, sahaya büyük bir istek ve azimle çıkacağız. Bu, futbol tarihimizin en önemli yönüdür; en güçlü takım olmasak da, büyük bir rekabet hırsı ve fedakarlıkla şampiyon olduk. Bu eksik olmamalı."


    Korku hakkında.

    "Futbolcu ya da teknik direktör olduğunuzda... Maçlar zordur, özellikle de hata yapamayacağınız, başarısız olamayacağınız zamanlarda. O zaman oyunculara ne isterseniz söyleyebilirsiniz. Onlar sahaya çıkar ve taktiksel olarak geçen akşam hatalıydık. Bence taktiksel açıdan bazı sorunlar yaşadık. Çok iyiydik, gerçek tek bir şey. Kendi yolumdan bahsediyorum: yedi ay önce böyle değildik, rakiplere acı çekiyorduk, kolayca kaleye geliyorlardı, bize gol fırsatları yaratıyorlardı. Yedi ayda bu takım, tehlikeyi sezme, farklı çalışma konusunda gelişti. Belki çok hücumcu oynamadık ve biraz daha az parlak olabilirsiniz. Şu anda sahada iyi duran, daha az zorlanan, daha az güzel oynayan bir takımı tercih ederim. Somut olalım."


    Saha koşullarını nasıl buldunuz?

    "Bunu düşünmemeliyiz. Bu bir bahane. Saha kötü ise her iki takım için de kötüdür, maçı oynamak zorundayız. Eğer sahayı, tribünü düşünürsek... Hayır, bu zayıfların işi. Sahayı gördüm ve oynanabilir. Bir yıl burada yakınlarda oynadım, ne demek olduğunu iyi biliyorum. Kötü sahalar, Hajduk'ta oynadığım sahalardı. Açıkçası, kötü olsa bile yapabileceğimiz pek bir şey yok. Onların nasıl bir takım olduğunu düşünmeliyiz."


    Bosnalı teknik direktörün otobüsünde.

    "Sergej Barbarez harika bir poker oyuncusu... Onu takdir ediyorum. Leverkusen'de, Hamburg'da forvet oynardı, sarı saçlıydı. Hazırlıklı bir teknik direktör, sevilen biri, oyuncularının ruhuna giriyor. Önemli bir oyuncuydu, milli takım formasıyla sanırım 45-47 maç oynadı, birçok gol attı. Dimarco ile olan tartışmaları bir kenara bırakalım, bunlar saçmalık. Kendi kendimize zarar vererek aptallık ettik. Bosna'nın kaliteli ve fiziksel bir takım olduğunu hep biliyorduk, üstüne geldiğinde kendini hissettiriyor. Acı çekmeyi ve oynamayı biliyor, iki forvet, ortayı almaları gerektiğinde çok iyi hareket ediyorlar. Oyunu bağlamak için Dzeko ile ilginç şeyler yapıyorlar. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Şaka mı yapıyordun? Anlamıştım. Ona iltifat ediyorum, kişiliğini çok seviyorum."

World Cup Qualification UEFA
Sırbistan crest
Sırbistan
SER
İtalya crest
İtalya
ITA