Berlin’deki Olympiastadion bir asırlık tarihe tanıklık etti, ancak çok az gece 9 Temmuz 2006’nın sarsıcı, operayı andıran yoğunluğuyla hafızalara kazındı. Bu, yalnızca bir futbol maçı değildi; ülke içindeki skandalın ateşinde şekillenmiş bir İtalya ile son senfonisini yöneten bir maestro gibi takımının başında duran, öngörülemez Zinedine Zidane’ın liderliğindeki Fransa’yı karşı karşıya getiren üç perdelik büyük bir trajediydi. Beklenti havayı doldurmuştu; fırtına öncesindeki gibi ağır ve nemli bir atmosfer vardı.
İtalya-Fransa: Klasik maç, Berlin'in fırtınalı gecesi ve Zinedine Zidane'ın düşüşü
- AFP
İlk dakikalarda nefes kesen karşılıklı hamleler
Fransa'nın tartışmalı bir penaltı kazandığı 7. dakikada heyecan başladı. Soğukkanlılığını koruyan Zidane, Gianluigi Buffon'ın karşısına geçti. Aşırttığı top üst direğin altına çarpıp kale çizgisinin gerisine düştü. Bu zarif gol, sert geçecek bir akşamın başlangıcıydı. Ancak dirençli ve mücadeleci İtalya pes etmedi. Penaltıya sebebiyet veren Marco Materazzi, 19. dakikada Andrea Pirlo'nun kullandığı köşe vuruşunda herkesten yükseğe çıkarak sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skora denge gelirken uzun ve yıpratıcı bir mücadelenin de zemini hazırlandı.
- DDP
Dünyanın durduğu an
Maç uzatmalara giderken fiziksel yorgunluk kendini göstermeye başladı. Buffon, Zidane’ın kafa vuruşunu nefes kesen bir kurtarışla üstten dışarı çeldi. Ancak maça damga vuran an 110. dakikada yaşandı. Aralarında geçen kısa bir konuşmanın ardından Zidane dönüp Materazzi’nin göğsüne sert bir kafa attı. Hakem Horacio Elizondo olayı görmedi ancak dördüncü hakem tarafından bilgilendirildi. Kırmızı kart gördükten sonra Dünya Kupası kupasının yanından yürüyerek geçen Zidane’ın görüntüsü, futbol tarihinin en sarsıcı görüntülerinden biri olmayı sürdürüyor.
- AFP
Grosso ve son hesaplaşma
120 dakikanın sonunda skor 1-1 olunca penaltı atışlarının ağır baskısı kendini hissettirdi. Gerilim dayanılmazdı. İtalya penaltılarda hata yapmazken David Trezeguet'nin vuruşu üst direğe çarptı. Belirleyici beşinci penaltıyı kullanmak yarı finalin beklenmedik kahramanı Fabio Grosso'ya düştü. Grosso vuruşunda hata yapmadı. İtalya dördüncü dünya şampiyonluğunu kazanırken büyük sevinç yaşandı; futbolun hem en karanlık hem de en göz kamaştırıcı yüzlerini gösterdiği gece böylece sona erdi.
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