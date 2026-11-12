İtalya-Fransa: Klasik maç, Berlin'in fırtınalı gecesi ve Zinedine Zidane'ın düşüşü

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

Berlin’deki Olympiastadion bir asırlık tarihe tanıklık etti, ancak çok az gece 9 Temmuz 2006’nın sarsıcı, operayı andıran yoğunluğuyla hafızalara kazındı. Bu, yalnızca bir futbol maçı değildi; ülke içindeki skandalın ateşinde şekillenmiş bir İtalya ile son senfonisini yöneten bir maestro gibi takımının başında duran, öngörülemez Zinedine Zidane’ın liderliğindeki Fransa’yı karşı karşıya getiren üç perdelik büyük bir trajediydi. Beklenti havayı doldurmuştu; fırtına öncesindeki gibi ağır ve nemli bir atmosfer vardı.