Gattuso'nun ayrılığının ardından İtalya Futbol Federasyonu, temmuz ayında Roberto Mancini'yi yeniden teknik direktörlük görevine getirdi. Mancini daha önce 2018 ile 2023 arasında beş yıllık bir dönem geçirmiş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış ancak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememişti. Çalkantılı sürece rağmen Gattuso, takımın gelecek için iyi hazırlandığını vurgulayarak halefine tam destek verdi.

"Onun büyük tecrübeye sahip harika bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim" diyen Gattuso, sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika bir teknik adam; milli takımla daha önce kazanmış biri ve ben de ona yürekten başarılar diliyorum."