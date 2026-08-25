Getty Images Sport
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İtalya emin ellerde! Gennaro Gattuso, Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından Roberto Mancini hakkında samimi değerlendirmesini yaptı
Gattuso için ömür boyu kalacak bir yara izi
Gennaro Gattuso, İtalya'yı 2026 Dünya Kupası'na götürememenin kariyerinde kalıcı bir iz bıraktığını itiraf etti. Eski İtalya teknik direktörü, Bosna-Hersek'e karşı play-off'ta alınan acı verici yenilginin İtalya'nın üst üste üçüncü erkekler Dünya Kupası'nı kaçırmasına yol açmasından sadece birkaç gün sonra, nisan ayında görevinden ayrıldı.
Lazio'yu Serie A'daki sezon açılışında Bologna deplasmanında 1-0'lık galibiyete taşımasının ardından konuşan 2006 Dünya Kupası şampiyonu, görev süresini açık yüreklilikle değerlendirdi. "10 harika ay geçirdim" diyen Gattuso, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalıştırdığım çocuklar bana her şeylerini verdi. Ve bu, yaşadığım sürece kalacak bir yara, çünkü derin bir yaraydı."
- AFP
Roberto Mancini’nin halefini destekliyor
Gattuso'nun ayrılığının ardından İtalya Futbol Federasyonu, temmuz ayında Roberto Mancini'yi yeniden teknik direktörlük görevine getirdi. Mancini daha önce 2018 ile 2023 arasında beş yıllık bir dönem geçirmiş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış ancak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememişti. Çalkantılı sürece rağmen Gattuso, takımın gelecek için iyi hazırlandığını vurgulayarak halefine tam destek verdi.
"Onun büyük tecrübeye sahip harika bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim" diyen Gattuso, sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika bir teknik adam; milli takımla daha önce kazanmış biri ve ben de ona yürekten başarılar diliyorum."
Atamanın perde arkası
Mancini, milli takımın başında Gattuso'nun yerini almak için başlangıçta birincil aday değildi. Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola için yapılan ses getiren girişimlerin geri çevrilmesinin ardından Andrea Pirlo öne çıkan tercih oldu. Ancak Pirlo için olası bir anlaşma, bir bahis şirketiyle mevcut sponsorluk anlaşması etrafındaki komplikasyonlar nedeniyle çöktü. Bu arada Lega Serie A Başkanı Ezio Maria Simonelli, ligin Antonio Conte'nin ikinci kez göreve gelmesini güçlü şekilde istediğini açıkladı, ancak federasyon sonunda tercihini Mancini'den yana kullandı.
- Getty Images Sport
Yeni meydan okumalara doğru
Gattuso, haziran ayında Lazio ile sözleşme imzaladıktan sonra enerjisini hızla yeniden kulüp futboluna yöneltirken, İtalyan futbolunun artık geleceğe bakması gerekiyor. Simonelli, İtalya yaklaşan sınavlara hazırlanırken tüm futbol camiasını Mancini’nin arkasında birleşmeye çağırdı. Gözler şimdi hızla UEFA Uluslar Ligi’ne çevrildi; burada Mancini’nin takımı 25 Eylül’de Belçika ile karşılaşacak. Deneyimli teknik adamı, ulusal gururu yeniden tesis etmek ve İtalyan futbolunu uluslararası oyunun zirvesine geri taşımak gibi devasa bir görev bekliyor.
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