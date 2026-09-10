Odegaard, geçen sezonki şampiyonlukla tamamlanan süreçte yaşadığı form ve fiziksel durum sorunlarının ardından yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Del Piero, Arsenal'ın taktiksel düzeninin Norveçli oyuncunun rakiplerine büyük sorunlar çıkarmasına kusursuz şekilde imkân tanıdığına inanıyor.

Del Piero, "Odegaard gibi oyuncular, arkalarında muhteşem bir yıl varken böyle bir maçta parlıyor" dedi. "Psikolojik açıdan bakıldığında, burada devreye giren bir şey var. Bu sadece yorgunluk değil; oyun tarzı, pozisyon alma, özgüven ve bir yanda daha oturmuş oyuncuların kalitesi de etkili."