AFP
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İtalya efsanesi, Arsenal'ın "klasını" övdü ve Martin Odegaard'ın Mikel Arteta yönetiminde neden parladığını açıkladı
Arsenal, Avrupa'da Napoli'yi mağlup etti
Arsenal, çarşamba akşamı yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı. Arteta'nın ekibi, Stadio Diego Armando Maradona'da Napoli karşısında zorlu geçen maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Arsenal, geçen sezon kıl payı kaçırdığı başarının ardından Avrupa'da geri dönüş yapmayı hedefliyor. Budapeşte'deki finalde Paris Saint-Germain'e penaltılarla mağlup oldular, ancak Serie A devine karşı kalitelerini ortaya koydular.
Geceye damga vuran isim Odegaard oldu. Norveçli milli oyuncu, ikinci yarıda attığı galibiyet golüyle deplasman ekibini İtalya'daki baskın performansının karşılığını verdi.
- AFP
Del Piero, Arsenal'ın üstünlüğünü övdü
İtalya efsanesi Del Piero, iki takım arasındaki kalite farkına dikkat çekmekte gecikmedi. Sky Sports Italia'da yorumcu olarak görev yapan eski forvet, Arsenal'ın fiziksel özelliklerini ve dur durak bilmeyen oyun tarzını övdü.
Konuk ekibin maçın temposunu tamamen kontrol ettiğini belirtti. Del Piero şu ifadeleri kullandı: "80. dakikada yorgun olan taraf Arsenal değil Napoli'ydi, çünkü Arsenal oyun tarzı gereği topa daha fazla sahip oldu"
Odegaard, Arsenal sisteminde gelişiyor
Odegaard, geçen sezonki şampiyonlukla tamamlanan süreçte yaşadığı form ve fiziksel durum sorunlarının ardından yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Del Piero, Arsenal'ın taktiksel düzeninin Norveçli oyuncunun rakiplerine büyük sorunlar çıkarmasına kusursuz şekilde imkân tanıdığına inanıyor.
Del Piero, "Odegaard gibi oyuncular, arkalarında muhteşem bir yıl varken böyle bir maçta parlıyor" dedi. "Psikolojik açıdan bakıldığında, burada devreye giren bir şey var. Bu sadece yorgunluk değil; oyun tarzı, pozisyon alma, özgüven ve bir yanda daha oturmuş oyuncuların kalitesi de etkili."
- Getty Images Sport
Arteta'nın ekibi için sırada ne var?
Arsenal, Avrupa’daki ivmesini bu hafta sonu yeniden iç rekabete taşımaya çalışacak. Londra ekibi, daha fazla kupa kazanma hedefini sürdürürken cumartesi akşamı Sunderland deplasmanına çıkacak.
Öte yandan takım, 13 Ekim’de yeniden Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak. Kuzey Londra’daki maçta konuk ekip Fransa temsilcisi Lille olacak. Arsenal, üç puanı daha alıp Avrupa tacı için erken dönem adaylarından biri olduğunu pekiştirmeyi hedefleyecek.
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