İtalya Dünya Kupası play-off'larında: Bosna'daki final maçına giden son gelişmeler CANLI

2006 Almanya Dünya Kupası şampiyonu olan İtalya Milli Takımı'nın eski forveti Luca Toni, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Kazanmak için İtalya'ya özgü bir oyun sergilememiz gerekecek. Haydi Azzurri, başarabilirsiniz. Bosna-Hersek'i hafife almamalıyız, ama onları yenmeliyiz."





"Kean'ı seviyorum, birkaç hafta öncesine göre daha formda görünüyor ve Kuzey İrlanda maçında iyi bir performans sergiledi. Ona güvenmek doğru bir karar."





"Retegui mi? Bir forvet için fırsat yakalamak ve rakip ceza sahasında topa dokunmak önemlidir. O bunu yaptı, ancak belki topu daha iyi koruyabilirdi. Milli takımda gol atmayı bildiğini gösterdi."





"Pio Esposito, özellikleriyle hem geriye düşersek oyuna girmek için ideal, ki bunu kesinlikle istemem, hem de ilk 11'de başlamak için ideal. Maçta yer alacağından eminim çünkü formda ve Inter'e attığı gollerden sonra psikolojik olarak da yüklü. Bize çok yardımcı olabilir."





"Raspadori, Kean, Retegui ve Esposito'dan çok farklı ve dribbling yeteneği ile sayısal üstünlük yaratmada faydalı olabilir."





"Dzeko kaliteli bir oyuncu, birçok önemli maçta forma giymiş bir golcü. Onu dikkatle marke etmeliyiz: bu tür maçlarda sadece fiziksel değil, zihinsel yön de önemlidir. 40 yaşında ama bir lider ve Galler'de gol attı..."



