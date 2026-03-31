Goal.com
Canlı
cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9

Çeviri:

İtalya Dünya Kupası play-off'larında: Bosna'daki final maçına giden son gelişmeler CANLI

İtalya
Bosna Hersek - İtalya
Bosna Hersek
World Cup Qualification UEFA
Dünya Kupası

Gattuso'nun milli takımı için belirleyici bir gün.

Ya hep ya hiç. Bugün, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Bosna ile karşılaşacak olan İtalya için belirleyici bir gün: Maç, Zenica'daki Stadion Bilino Polje'de saat 20:45'te başlayacak.


Aynı anda diğer 3 UEFA play-off maçıda oynanacak: Çekya-Danimarka, Kosova-Türkiye ve İsveç-Polonya: 90 dakikalık normal süre sonunda beraberlik olması durumunda, uzatmalara ve ardından gerekirse penaltı atışlarına geçilecek.


İtalya beyaz forma ile sahaya çıkacak.

Zenica'da bu akşam hava tahminleri, 4°C civarında bir sıcaklık ve çiseleyen yağmur gösteriyor.


AZZURRA'NIN MAÇ ÖNCESİNİ TEKRAR YAŞAYIN



  • KADRO

    Kaleciler: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.


    Defans oyuncuları: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola.


    Orta saha oyuncuları: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.


    Forvetler: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.


    Atalanta'nın savunma oyuncusu Scalvini ve forvet Scamacca tribüne geçiyor.



    • Reklam

  • MUHTEMEL KADROLAR

    İtalyan milli takım teknik direktörü, geçen Perşembe günü Bergamo'da Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendikleri yarı final maçında sahaya sürdüğü ilk on birin aynısını sahaya sürmeye niyetli görünüyor; Locatelli ve Retegui, Cristante ve Pio Esposito'nun yerine tercih ediliyor. Esposito yine yedek kulübesinde başlıyor; aynı şekilde karşı takımda da bir başka genç yetenek, Memic ile rekabetinde geride kalan Alajbegovic de yedek kulübesinde yer alıyor.


    BOSNA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. Teknik direktör: Barbarez.


    İTALYA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Teknik direktör: Gattuso.


    HAKEM: Clement Turpin (Fransa), yardımcı hakemler Nicolas Danos ve Benjamin Pages (Fransa), dördüncü hakem José Maria Sanchez (İspanya), VAR hakemleri Jerome Brisard ve Willy Delajod.


  • SINNER VE BEZZECCHI

    Tenisçi Jannik Sinner, LaGazzetta dello Sport'ta şöyle yazıyor: "İtalya'da, Formula 1'den motosiklet sporuna kadar pek çok spor dalında inanılmaz bir dönem yaşıyoruz. Şimdi de Dünya Kupası'na katılmayı umuyoruz. Maçlarından önce hem Bezzecchi hem de Antonelli ile konuştum, sayımızın çok olması ve birbirimizi desteklememiz çok güzel. Bu sefer de Milli Takımı takip edeceğim, Bosna maçı çok zorlu geçecek ama tüm İtalyanlar gibi ben de takımımızı destekleyeceğim."


  • Ton

    2006 Almanya Dünya Kupası şampiyonu olan İtalya Milli Takımı'nın eski forveti Luca Toni, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Kazanmak için İtalya'ya özgü bir oyun sergilememiz gerekecek. Haydi Azzurri, başarabilirsiniz. Bosna-Hersek'i hafife almamalıyız, ama onları yenmeliyiz."


    "Kean'ı seviyorum, birkaç hafta öncesine göre daha formda görünüyor ve Kuzey İrlanda maçında iyi bir performans sergiledi. Ona güvenmek doğru bir karar."


    "Retegui mi? Bir forvet için fırsat yakalamak ve rakip ceza sahasında topa dokunmak önemlidir. O bunu yaptı, ancak belki topu daha iyi koruyabilirdi. Milli takımda gol atmayı bildiğini gösterdi."


    "Pio Esposito, özellikleriyle hem geriye düşersek oyuna girmek için ideal, ki bunu kesinlikle istemem, hem de ilk 11'de başlamak için ideal. Maçta yer alacağından eminim çünkü formda ve Inter'e attığı gollerden sonra psikolojik olarak da yüklü. Bize çok yardımcı olabilir."


    "Raspadori, Kean, Retegui ve Esposito'dan çok farklı ve dribbling yeteneği ile sayısal üstünlük yaratmada faydalı olabilir."


    "Dzeko kaliteli bir oyuncu, birçok önemli maçta forma giymiş bir golcü. Onu dikkatle marke etmeliyiz: bu tür maçlarda sadece fiziksel değil, zihinsel yön de önemlidir. 40 yaşında ama bir lider ve Galler'de gol attı..."


World Cup Qualification UEFA
Bosna Hersek crest
Bosna Hersek
BIH
İtalya crest
İtalya
ITA