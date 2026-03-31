Ya hep ya hiç. Bugün, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Bosna ile karşılaşacak olan İtalya için belirleyici bir gün: Maç, Zenica'daki Stadion Bilino Polje'de saat 20:45'te başlayacak.
Aynı anda diğer 3 UEFA play-off maçıda oynanacak: Çekya-Danimarka, Kosova-Türkiye ve İsveç-Polonya: 90 dakikalık normal süre sonunda beraberlik olması durumunda, uzatmalara ve ardından gerekirse penaltı atışlarına gidilecek.
Bu durumda ilk penaltı atıcılar Retegui, Kean ve Locatelli ile Tonali, Cristante, Politano ve Dimarco arasından seçilecek diğer iki oyuncu (BURADAN OKUYUN) olurken, karşı tarafta penaltı kurtarıcı olarak ün salmış Bosnalı Vasilj yeralacak.
İtalya beyaz forma ile oynayacak.
Gol çizgisi teknolojisi kullanılmayacak (BURADAN OKUYUN).
500'ü İtalyan olmak üzere 9500 seyircinin maçı izlemesi bekleniyor.
Zenica'da bu akşam hava tahminleri, 4°C civarında bir sıcaklık ve çiseleyen yağmur gösteriyor.
