İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, Radio Rai'ye şunları söyledi: "Dün akşam 2007 doğumlu oğlum Francesco bana bir mesaj attı. Bu beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Bana 'nasıl gidecek?' diye soran bir çocuğa ne derdim? Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı, bunu başarmak için maça hazırlandığımızı ve bakalım başarabilecek miyiz diye soracağımısöylerdim."





"Oyuncularımın gözlerinde doğru bakışları gördüm. Ne ektiysek onu biçtik. Kendime asla "Keyfini çıkar" demeyeceğim. Baskı ve heyecan çok güzel bir şey. Elinde olmadığında özlüyorsun ve gidip onu aramak zorundasın. Burada bu durum doğal ve çok güzel. Kafamdaki canavarlarla, olumlu ve olumsuz düşüncelerle her zaman bir arada yaşıyorum. Bu şey olmadığında, onu çok özlüyorsun. Hayatı güzel kılıyor, çok yaşlanmanı sağlıyor. Umarım Tanrı bize iyi bir şans gönderir ve şans, onu aramak gerekse de, bizim tarafımızda olur."





"İki maç bir arada. İlki davranışsal, diğeri teknik ve taktiksel. İyi oynamalıyız. Turpin'i tanıyoruz, çok deneyimli bir hakem, bazı şeyleri sevmez. Dikkatli olmalıyız, fiziksel olarak çok güçlüler. Maç başına ortalama 19,3 faul yapıyorlar. Provokasyonlara kapılmamalıyız. Kesinlikle güçlü başlayacaklar, ilk dakikadan itibaren hazır olmalıyız."





"Barberez ve ben, ikimiz de bu maçta çok şey riske atıyoruz. Onun bir poker profesyoneli olduğunu hatırlattım, ama bu bir iltifattı. Onlar rekabetçi olduklarını ve bizi zorlayabileceklerini biliyorlar. Onlar biliyor, biz de biliyoruz. Maçı yanlış yorumlamamayı umuyoruz."







