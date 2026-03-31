İtalya Dünya Kupası play-off'larında, Bosna'daki final maçına doğru son gelişmeler

Bosna Hersek - İtalya
Gattuso'nun milli takımı için belirleyici bir gün.

Ya hep ya hiç. Bugün, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Bosna ile karşılaşacak olan İtalya için belirleyici bir gün: Maç, Zenica'daki Stadion Bilino Polje'de saat 20:45'te başlayacak.


Aynı anda diğer 3 UEFA play-off maçıda oynanacak: Çekya-Danimarka, Kosova-Türkiye ve İsveç-Polonya: 90 dakikalık normal süre sonunda beraberlik olması durumunda, uzatmalara ve ardından gerekirse penaltı atışlarına gidilecek.
Bu durumda ilk penaltı atıcılar Retegui, Kean ve Locatelli ile Tonali, Cristante, Politano ve Dimarco arasından seçilecek diğer iki oyuncu (BURADAN OKUYUN) olurken, karşı tarafta penaltı kurtarıcı olarak ün salmış Bosnalı Vasilj yeralacak.


İtalya beyaz forma ile oynayacak.

Gol çizgisi teknolojisi kullanılmayacak (BURADAN OKUYUN).


500'ü İtalyan olmak üzere 9500 seyircinin maçı izlemesi bekleniyor.

Zenica'da bu akşam hava tahminleri, 4°C civarında bir sıcaklık ve çiseleyen yağmur gösteriyor.


  • KADRO VE FORMA NUMARALARI

    Kaleciler: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 22 Meret.


    Defans: 21 Bastoni, 6 Buongiorno, 13 Calafiori, 20 Cambiaso, 3 Dimarco, 19 Gatti, 23 Mancini, 2 Palestra, 4 Spinazzola.


    Orta saha oyuncuları: 18 Barella, 16 Cristante, 17 Frattesi, 5 Locatelli, 14 Pisilli, 8 Tonali.


    Forvetler: 15 Esposito, 11 Kean, 7 Politano, 10 Raspadori, 9 Retegui.


    Tribünde kaleci Caprile, savunmacılar Scalvini ve Coppola, forvetler Cambiaghi ve Scamacca yer alıyor.

    Aynı şekilde, Cluj'un forveti Jovo Lukic de kadroya alınmadı.


  • MUHTEMEL KADROLAR

    İtalyan milli takım teknik direktörü, geçen Perşembe günü Bergamo'da Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendikleri yarı final maçında sahaya sürdüğü ilk on birin aynısını sahaya sürmeye niyetli görünüyor; Locatelli ve Retegui, Cristante ve Pio Esposito'nun yerine tercih ediliyor. Esposito yine yedek kulübesinde başlıyor; aynı şekilde karşı takımda da bir başka genç yetenek, Memic ile rekabetinde geride kalan Alajbegovic de yedek kulübesinde yer alıyor.


    BOSNA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. Teknik Direktör Barbarez.


    İTALYA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Teknik Direktör Gattuso.


    HAKEM: Clement Turpin (Fransa), yardımcı hakemler Nicolas Danos ve Benjamin Pages (Fransa), dördüncü hakem José Maria Sanchez (İspanya), VAR hakemleri Jerome Brisard ve Willy Delajod.


  • GATTUSO KONUŞUYOR

    İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, Radio Rai'ye şunları söyledi: "Dün akşam 2007 doğumlu oğlum Francesco bana bir mesaj attı. Bu beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Bana 'nasıl gidecek?' diye soran bir çocuğa ne derdim? Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı, bunu başarmak için maça hazırlandığımızı ve bakalım başarabilecek miyiz diye soracağımısöylerdim."


    "Oyuncularımın gözlerinde doğru bakışları gördüm. Ne ektiysek onu biçtik. Kendime asla "Keyfini çıkar" demeyeceğim. Baskı ve heyecan çok güzel bir şey. Elinde olmadığında özlüyorsun ve gidip onu aramak zorundasın. Burada bu durum doğal ve çok güzel. Kafamdaki canavarlarla, olumlu ve olumsuz düşüncelerle her zaman bir arada yaşıyorum. Bu şey olmadığında, onu çok özlüyorsun. Hayatı güzel kılıyor, çok yaşlanmanı sağlıyor. Umarım Tanrı bize iyi bir şans gönderir ve şans, onu aramak gerekse de, bizim tarafımızda olur."


    "İki maç bir arada. İlki davranışsal, diğeri teknik ve taktiksel. İyi oynamalıyız. Turpin'i tanıyoruz, çok deneyimli bir hakem, bazı şeyleri sevmez. Dikkatli olmalıyız, fiziksel olarak çok güçlüler. Maç başına ortalama 19,3 faul yapıyorlar. Provokasyonlara kapılmamalıyız. Kesinlikle güçlü başlayacaklar, ilk dakikadan itibaren hazır olmalıyız."


    "Barberez ve ben, ikimiz de bu maçta çok şey riske atıyoruz. Onun bir poker profesyoneli olduğunu hatırlattım, ama bu bir iltifattı. Onlar rekabetçi olduklarını ve bizi zorlayabileceklerini biliyorlar. Onlar biliyor, biz de biliyoruz. Maçı yanlış yorumlamamayı umuyoruz."



  • GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ YOK

    Gol çizgisi teknolojisi kullanılmayacak: Her ne kadar tuhaf görünse de, hayali golleri son derece etkili bir şekilde ortadan kaldırmış olmasına rağmen, bu teknoloji zorunlu değildir ve düzenleyici federasyonun tercihine bağlıdır. Bosna'da "hawk-eye" sistemi kullanılmıyor ve bu nedenle hakem Turpin ve ekibinin kullanımına sunulmayacak; oysa geçen Perşembe günü Bergamo'da İtalya'nın Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendiği maçta, tüm Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası maçlarında olduğu gibi bu sistem mevcuttu.



  • MAROTTA, GRAVINA VE CEFERIN

    Dün Coverciano'ya, Futbolcular Birliği (Umberto Calcagno), Serie B (Paolo Bedin), Lega Pro (Matteo Marani) ve Ulusal Amatörler Ligi (Giancarlo Abete) başkanları öğle yemeği için geldi.


    Serie A Ligi Başkanı Ezio Simonelli'nin bugün Bosna'ya gelmesi bekleniyor. Simonelli'ye, genel müdür Luigi De Siervo ile Beppe Marotta (Inter), Tommaso Giulini (Cagliari) ve Saverio Sticchi Damiani (Lecce) gibi bazı kulüp başkanları eşlik edecek.


    CONI'nin 1 numarası Luciano Buonfiglio da geliyor ve Spor Bakanı Andrea Abodi de orada olmak için elinden geleni yapacak.

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de orada olacak, zira UEFA Başkan Yardımcılarından biri de İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina.

    Gravina, ayrılmadan önce şunları söyledi: "Bunu birlikte yaşayalım, birleşelim, bunu kaygısız ve huzurlu bir an olarak tadını çıkaralım. Eğer iyi iş çıkarırsak, ödülümüz olağanüstü olacak."


    Sırp tenisçi Novak Djokovic'in de stadyuma onur konuğu olarak gelmesi muhtemel.

  • SAÇ

    Milan ve Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, La Gazzetta dello Sport'ta şöyle yazıyor: "Bosna-Hersek milli takım teknik direktörü Barbarez, kalenin önüne otobüs park edeceklerini söyledi. O halde bizim tek yapmamız gereken, onu oradan çekip atacak daha güçlü bir araçla oraya gitmek; biz de çekiciyle gideceğiz. İtalyan futbolu bu maça bağlı."

  • Ton

    2006 Almanya Dünya Kupası şampiyonu olan İtalya Milli Takımı'nın eski forveti Luca Toni, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Kazanmak için İtalya'ya özgü bir oyun sergilememiz gerekecek. Haydi Azzurri, başarabilirsiniz. Bosna-Hersek'i hafife almamalıyız, ama onları yenmeliyiz."


    "Kean'ı seviyorum, birkaç hafta öncesine göre daha formda görünüyor ve Kuzey İrlanda maçında iyi bir performans sergiledi. Ona güvenmek doğru bir karar."


    "Retegui mi? Bir forvet için fırsat yakalamak ve rakip ceza sahasında topa dokunmak önemlidir. O bunu yaptı, ancak belki topu daha iyi koruyabilirdi. Milli takımda gol atmayı bildiğini gösterdi."


    "Pio Esposito, özellikleriyle hem geriye düşersek oyuna girmek için ideal, ki bunu kesinlikle istemem, hem de ilk 11'de başlamak için ideal. Maçta yer alacağından eminim çünkü formda ve Inter'e attığı gollerden sonra psikolojik olarak da yüklü. Bize çok yardımcı olabilir."


    "Raspadori, Kean, Retegui ve Esposito'dan çok farklı ve dribbling yeteneği ile sayısal üstünlük yaratmada faydalı olabilir."


    "Dzeko kaliteli bir oyuncu, birçok önemli maçta forma giymiş bir golcü. Onu dikkatle marke etmeliyiz: bu tür maçlarda sadece fiziksel değil, zihinsel yön de önemlidir. 40 yaşında ama bir lider ve Galler'de gol attı..."


  • NEHİR

    Milan'ın eski 10 numarası Gianni Rivera, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Dünya Kupası'na mutlaka katılmalıyız. Bosna-İtalya maçını evde televizyon başında, tek başıma ve tamamen rahat bir şekilde izleyeceğim. Biz İtalya'yız, Almanya gibi 4 Dünya Kupası şampiyonluğumuz var, sadece Brezilya bizden daha iyi. Şaka yok, yargılama yok. Gidiyoruz, yola çıkıyoruz, o kadar. Meksika'da da maçlar oynanacağı için, bu çocukların efsanevi Azteca Stadyumu'na girmesini isterim, orada yüzyılın maçı plaketi var. Onu bizim için koymuşlar: İtalya-Almanya 4-3."


    "Gattuso her şeyi ortaya koyuyor, ama daha önce de önemli anlar yaşadı. Ciddi ve sağlam. Milano'da ona "bel fioeu" derlerdi. O teknik direktör ve bana hoş gelmesi gerekmiyor, takımı yönetmeli ve kazanmalı. Gattuso iyi iş çıkarıyor. Gençlere de güveniyor, takımın güvenini kazanmış. Onu takip ediyorlar. Sonra göze çarpan başka bir şey daha var: azim. Tutkusunu ve büyük isteğini herkese aktarmayı başardı. Birlik içindeler, konsantreler, marşı söylerken bile bu belli oluyor. Gerçekten çok güzeller."


  • SINNER VE BEZZECCHI

    Tenisçi Jannik Sinner, LaGazzetta dello Sport'ta şöyle yazıyor: "İtalya'da, Formula 1'den motosiklet sporuna kadar pek çok spor dalında inanılmaz bir dönem yaşıyoruz. Şimdi de Dünya Kupası'na katılmayı umuyoruz. Maçlarından önce hem Bezzecchi hem de Antonelli ile konuştum, sayımızın çok olması ve birbirimizi desteklememiz çok güzel. Bu sefer de Milli Takımı takip edeceğim, Bosna maçı çok zorlu geçecek ama tüm İtalyanlar gibi ben de takımımızı destekleyeceğim."


    Motosikletçi Marco Bezzecchi'nin mesajını BURADAN okuyun.

