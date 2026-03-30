İtalya Dünya Kupası play-off'larında; Bosna'daki final maçı öncesinde son gelişmeler

İtalya Milli Takımı bu sabah saat 11'den itibaren Coverciano'da antrenman yapacak ve öğleden sonra Bosna'ya uçacak; Gennaro Gattuso saat 19.15'te burada bir basın toplantısı düzenleyecek.





Azzurri teknik direktörü, Cristante ve Pio Esposito'nun Locatelli ve Retegui'nin yerine geçmek için yedek kulübesinde sabırsızlanmasına rağmen, geçen Salı Bergamo'da Kuzey İrlanda'ya karşı 2-0 kazandıkları yarı final maçında sahaya sürdüğü ilk 11'i teyit etmeye meyilli görünüyor.





Zenica'daki kötü hava koşulları nedeniyle programda değişiklik yapıldı. Salı akşamı Zenica'da hafif yağmur ve 3°C civarında bir sıcaklık bekleniyor.



