cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 2 1 desk high impactGetty Images

İtalya Dünya Kupası play-off'larında; Bosna'daki final maçı öncesinde son gelişmeler

Gattuso'nun milli takımı için maç öncesi gün.

Son bir gün kaldı. Pazartesi, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff finalinde deplasmanda Bosna ile karşılaşacak olan İtalya için maç öncesi günü: Karar maçı 31 Mart Salı günü Zenica'daki Stadion Bilino Polje'de saat 20:45'te başlayacak.


Aynı anda diğer 3 UEFA play-off maçı da oynanacak: Çekya-Danimarka, Kosova-Türkiye ve İsveç-Polonya. 90 dakikalık normal süre sonunda beraberlik olması durumunda, uzatmalara ve ardından gerekirse penaltı atışlarına geçilecek.


    İtalya Milli Takımı bu sabah saat 11'den itibaren Coverciano'da antrenman yapacak ve öğleden sonra Bosna'ya uçacak; Gennaro Gattuso saat 19.15'te burada bir basın toplantısı düzenleyecek.


    Azzurri teknik direktörü, Cristante ve Pio Esposito'nun Locatelli ve Retegui'nin yerine geçmek için yedek kulübesinde sabırsızlanmasına rağmen, geçen Salı Bergamo'da Kuzey İrlanda'ya karşı 2-0 kazandıkları yarı final maçında sahaya sürdüğü ilk 11'i teyit etmeye meyilli görünüyor.


    Zenica'daki kötü hava koşulları nedeniyle programda değişiklik yapıldı. Salı akşamı Zenica'da hafif yağmur ve 3°C civarında bir sıcaklık bekleniyor.


  • BOSNA-HERSEK - İTALYA MAÇININ MUHTEMEL KADROLARI

    BOSNA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Teknik Direktör: Barbarez.


    İTALYA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Teknik direktör: Gattuso.


    HAKEM: Clement Turpin (Fransa), yardımcı hakemler Nicolas Danos ve Benjamin Pages (Fransa), dördüncü hakem José Maria Sanchez (İspanya), VAR hakemleri Jerome Brisard ve Willy Delajod.

