İtalya, Dünya Kupası play-off'larına doğru ilerliyor; bugünkü maç programı ve Kuzey İrlanda karşısında muhtemel kadroya dair son gelişmeler

Öğle yemeğinden sonra, teknik direktör Gattuso yönetimindeki ikinci öğleden sonra antrenmanı öncesinde basın toplantısı.

İki gün kaldı. 2026 Dünya Kupası finallerine katılmak için oynanacak Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak maça geri sayım başladı: Bu maçı kazanan takım, Galler-Bosna maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Maç, 26 Nisan Perşembe günü Bergamo Stadyumu’nda (New Balance Arena) saat 20:45’te başlayacak.


Bugün saat 13:30'da Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori basın toplantısında konuşacak, Vivo Azzurro TV'de ise Marco Palestra mikrofonlara konuşacak.

Saat 17:00'de Coverciano sahasında teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde kapalı kapılar ardında antrenman başlayacak.


    İtalya-Kuzey İrlanda maçı için UEFA, Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi görevlendirdi; yardımcı hakemler olarak yine Hollandalı Hessel Steegstra ve Jan de Vries, dördüncü hakem olarak İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevlileri olarak ise Pol van Boekel ve Jeroen Manschot görev alacak.

    • Reklam

  • DI NATALE: "PIO ESPOSITO BANA VAN BASTEN'I HATIRLATIYOR"

    Eski milli takım forveti Antonio Di Natale, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Pio Esposito, Luca Toni'ye benziyor mu? Bana göre farklı. Hareketlerine bakılırsa, bunu büyük bir saygıyla söylüyorum, bana biraz Van Basten'i hatırlatıyor."


  • KADRO

    Coverciano'daki kampta, teknik direktör Gattuso'nun kadroya çağırdığı 28 futbolcu bulunuyor.


    Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Defans oyuncuları: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Forvetler: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • MUHTEMEL KADRO

    İTALYA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


