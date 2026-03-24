İtalya, Dünya Kupası play-off'larına doğru ilerliyor; bugünkü maç programı ve Kuzey İrlanda karşısında muhtemel kadroya dair son gelişmeler

İtalya-Kuzey İrlanda maçı için UEFA, Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi görevlendirdi; yardımcı hakemler olarak yine Hollandalı Hessel Steegstra ve Jan de Vries, dördüncü hakem olarak İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevlileri olarak ise Pol van Boekel ve Jeroen Manschot görev alacak.