İtalya, Dünya Kupası play-off'larına doğru ilerliyor; bugünkü maç programı ve Kuzey İrlanda karşısında muhtemel kadroya dair son gelişmeler

İki gün kaldı. 2026 Dünya Kupası finallerine katılmak için oynanacak Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak maça geri sayım başladı: Bu maçı kazanan takım, Galler-Bosna maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Maç, 26 Nisan Perşembe günü Bergamo Stadyumu’nda (New Balance Arena) saat 20:45’te başlayacak.
Bugün saat 13:30'da Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori basın toplantısında konuşacak, Vivo Azzurro TV'de ise Marco Palestra mikrofonlara konuşacak.
Saat 17:00'de Coverciano sahasında teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde kapalı kapılar ardında antrenman başlayacak.
