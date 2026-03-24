Goal.com
Canlı
Bastoni Tonali Grafica

Çeviri:

İtalya, Dünya Kupası play-off'larına doğru ilerliyor: Bastoni'nin durumu iyiye gidiyor, Tonali ve Mancini iyileşme sürecinde. Palestra ve Calafiori'nin açıklamaları ve penaltı atıcıları

İtalya
İtalya - Kuzey İrlanda
Kuzey İrlanda
World Cup Qualification UEFA
Dünya Kupası

Öğle yemeğinden sonra, teknik direktör Gattuso yönetimindeki ikinci öğleden sonra antrenmanı öncesinde basın toplantısı.

İki gün kaldı. 2026 Dünya Kupası finallerine katılmak için oynanacak Avrupa elemeleri playoff yarı finalinde İtalya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak maçın geri sayımı başladı: Bu maçı kazanan takım, Galler-Bosna maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Maç, 26 Nisan Perşembe günü Bergamo Stadyumu’nda (New Balance Arena) saat 20:45’te başlayacak.


Saat 17:00'de, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde Coverciano sahasında kapalı kapılar ardında antrenman başlayacak.


PAZARTESİ GÜNÜ AZZURRİLERİN GÜNÜNÜ TEKRAR YAŞAYIN

  • SAĞLIK BÖLÜMÜNDEN HABER YOK

    Bugünkü antrenmanın ardından, Coverciano'dan Gennaro Gattuso ile ilgili sağlık raporunda yeni bir gelişme bildirilmedi. Kampın başlangıcında fiziksel sorunları olan hiçbir oyuncu %100 iyileşmedi ve hepsi kendilerine özel rehabilitasyon programlarına devam etti.

  • BASTONI DURUMU İYİLEŞİYOR, TONALI VE MANCINI TAM İYİLEŞMEYE DOĞRU İLERLİYOR

    Ayrı bir programla çalıştı, ancak kısmen sahada da antrenman yaptı ve iyileşme sürecinde olan Alessandro Bastoni de şut çalışması yaptı; Bastoni, perşembe günü sahaya çıkmak için dişini sıkarak bu hedefe ulaşabilir. Tonali ve Mancini de tam iyileşme yolunda hızla ilerliyor; ikisi de yarın tam antrenmana katılabilecek durumda.

  • İTALYA: PENALTI ATICILARI KİMLER?

    Maç sırasında bir penaltı verilirse ya da penaltı atışlarına gidilirse, İtalya adına kim penaltı atacak? PENALTICI OYUNCULARLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

  • SPOR SALONU KONUŞUYOR

    "Takım sakin ve konsantre, psikolojik faktörün etkisi büyük. Benim için bu bir rüya, bu çağrıyı beklemiyordum." PALESTRA'NIN SÖZLERİNİ BURADAN OKUYUN

  • CALAFIORI KONUŞUYOR

    Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori basın toplantısında şunları söyledi: "İyiyim, son aylarda annemden çok Gattuso'yu dinledim. Böylesine hassas bir dönemde anahtar, anı yaşayarak tadını çıkarmak ve hep birlikte bir takım olarak hareket etmektir. Kuzey İrlanda mı? Açıkçası rakibe fazla kafa yormadan kendimize odaklanmayı tercih ediyorum çünkü sonuç başkalarından çok bize bağlı. Bu maçın öneminin farkındayız ama olabildiğince sakin kalmalıyız. Oyunu domine etmeyi umuyoruz."


  • HAKEMLER

    İtalya-Kuzey İrlanda maçı için UEFA, Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi görevlendirdi. Makkelie'ye, aynı ülkeden Hessel Steegstra ve Jan de Vries yardımcı olacak; dördüncü hakem olarak İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevlileri olarak ise Pol van Boekel ve Jeroen Manschot görev alacak.

  • DI NATALE: "PIO ESPOSITO BANA VAN BASTEN'I HATIRLATIYOR"

    Eski milli takım forveti Antonio Di Natale, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Pio Esposito, Luca Toni'ye benziyor mu? Bana göre farklı. Hareketlerine bakılırsa, bunu büyük bir saygıyla söylüyorum, bana biraz Van Basten'i hatırlatıyor."


  • KADRO

    Coverciano'daki kampta, teknik direktör Gattuso'nun kadroya çağırdığı 28 futbolcu bulunuyor.


    Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Defans oyuncuları: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Forvetler: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • MUHTEMEL KADRO

    İTALYA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


