Gattuso Italy World Cup play-off GFXGOAL
İtalya, Dünya Kupası'ndaki başarısızlık serisini sonlandırabilecek mi? Gennaro Gattuso'nun yeniden canlanan Azzurri'si, Bosna-Hersek karşısında kötü günlerini geride bırakmayı hedefliyor

İtalya, Dünya Kupası'nın krallarıdır. Sadece beş kez şampiyon olan Brezilya, Azzurri'den (dört kez) daha fazla şampiyonluk kazanmıştır. Yine de İtalya'nın en son kupayı kaldırmasının üzerinden 20 yıl geçti. Daha da kötüsü, son iki turnuvaya katılmaya hak kazanamadılar; bu da, ülkelerinin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmemiş koca bir nesil olduğu anlamına geliyor.

İnsan içinden Helen Lovejoy gibi davranıp "Lütfen biri çocukları düşünsün!" diye haykırmak geliyor. Ama oyuncular zaten bunu yapıyor. Orta saha oyuncusu Manuel Locatelli geçen hafta RAI Sport'a verdiği demeçte, "Oradaki tüm çocuklara ve İtalyan futbol hareketinin tamamına karşı sorumlu olduğumuzu çok iyi biliyoruz," dedi. "Motivasyonumuzda kesinlikle bir eksiklik yok."

Ayrıca, İtalya'nın büyük ölçüde kendi kendine yarattığı uluslararası sürgünü sona erdirmek için sadece bir galibiyete ihtiyaçları var. Azzurri, geçen Perşembe günü Bergamo'da Kuzey İrlanda'yı 2-0 yenerek Salı günü Bosna-Hersek ile oynayacakları play-off finaline yükseldi.

Peki, Locatelli ve arkadaşları, sadece milli takım için değil, genel olarak İtalyan futbolu için de büyük önem taşıyan bu maç öncesinde nasıl bir durumda? İtalya, Dünya Kupası'ndaki kötü gidişata son vermek için iyi bir konumda mı? Yoksa daha da büyük bir hayal kırıklığı yaşama riski mi var?...

    Kurtarıcı Spalletti...

    Ne kadar şaşırtıcı görünse de, İtalya’nın play-off’lara bile kalıp kalmayacağı konusunda ciddi bir şüphe vardı. Geçen yaz Luciano Spalletti görevinden ayrıldığında, milli takım tam bir kargaşa içindeydi.

    Spalletti'nin Azzurri'nin kurtarıcısı olması bekleniyordu. Euro 2020 şampiyonu Roberto Mancini'nin Ağustos 2023'te sansasyonel bir şekilde istifa etmesiyle bıraktığı büyük boşluğu doldurmuştu ve Napoli'yi Diego Maradona döneminden bu yana ilk Serie A şampiyonluğuna taşıyarak herkes tarafından ideal bir yedek olarak görülüyordu.

    Ancak Spalletti, Euro 2024'e katılmayı garantilemek için takımı yeterince dengelese de, turnuva İtalya ve özellikle de teknik direktör için bir felaket oldu. Spalletti'nin kadrosunun kalite açısından yetersiz olduğu önceden belli olabilir, ancak Almanya'da birçok kafa karıştırıcı taktik ve kadro kararı aldı.

    Sonuç, 2008'deki Yunanistan'dan bu yana en zayıf Avrupa Şampiyonası unvan savunması oldu. Grup aşamasını geçmek için Hırvatistan'a karşı 98. dakikada bir beraberlik golüne ihtiyaç duyan Azzurri, İsviçre'ye karşı utanç verici bir mağlubiyetle turnuvadan elendi.

    Bu nedenle Spalletti'nin 2026 Dünya Kupası elemelerine güçlü bir başlangıç yapması gerekiyordu. Bunun yerine, şok edici bir yenilgiye uğradılar ve bu da onun görev süresinin erken sona ermesine neden oldu.


    "Taraftarlarımız bunu hak etmiyor"

    Geçen yılın 6 Haziranında İtalya, Oslo'da Norveç'e 3-0 yenildi; üstelik maçın sonucu konuk takıma bile haksızlık edecek kadar iyiydi. Spalletti'nin takımı baştan sona tam bir felaketti; kaliteden ve karakterden tamamen yoksundu.

    "Söyleyecek sözüm yok," dedi, şok olduğu belli olan Gigi Donnarumma. "Tek söyleyebileceğim, taraftarlarımız bunu hak etmiyor ve bir yerlerden güç bulmalıyız, çünkü biz İtalya'yız ve bu tür maçlar kabul edilemez."

    Spalletti de şaşırtıcı olmayan bir şekilde aynı fikirdeydi. "Daha fazlasını bulmalıyız," diye itiraf etti. "Aksi takdirde, bir şeyler değişmek zorunda."

    Kaçınılmaz olarak, o "bir şey" teknik direktördü ve Norveç fiyaskosunun ardından Spalletti'den ayrılma kararı alındı - ancak bu karar, karışıklığı sınırlamak amacıyla üç gün sonra Moldova'ya karşı 2-0 kazanılan maçta onun görevde kalmasına izin verildikten sonra verildi.

    Ancak o noktada, takımın eleme şansları zayıf görünüyordu; özellikle de Spalletti'nin yerine geçecek güçlü adayların endişe verici bir şekilde eksik olması nedeniyle.


    Gattuso'nun riski

    Claudio Ranieri en çok tercih edilen isimdi, ancak sevilen Premier Lig şampiyonu, 2024-25 sezonunun sonunda teknik direktörlük kariyerine son verdikten sonra memleketi Roma’da danışmanlık görevi üstlenme kararından geri adım atmayı reddederken, Scudetto şampiyonu Stefano Pioli ise Fiorentina’nın başına geçmeyi tercih etti.

    Sonuç olarak, İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC), Marcello Lippi'nin Dünya Kupası şampiyonu kadrosundan birini işe alarak 2006'nın ruhunu yeniden canlandırma fikrine sıcak baktı. Daniele De Rossi ve Fabio Cannavaro da değerlendirildi, ancak başkan Gabriele Gravina, bunun yerine inişli çıkışlı bir teknik direktörlük geçmişine sahip eski orta saha oyuncusu Gattuso'yu tercih etti.

    "Onda nitelikler, kararlılık ve her şeyden önce Azzurri ve ülkemiz için büyük bir başarıya imza atma arzusu var," diye ısrar etti Gravina. "Milli takımın ona ihtiyacı var ve Gattuso, Azzurri'nin çağrısına tereddüt etmeden cevap verdi. Oyuncu olarak kadroya çağrıldığında gösterdiği aynı coşkuyla yanıt verdi.

    "Ancak onun bağlılığını sadece coşkuya indirgeme hatasına düşmem. Bunun çok daha ötesinde şeyler var. Büyük bir fedakarlık ruhu, muazzam bir profesyonellik ve olağanüstü bir hazırlık seviyesi. En başından beri beni etkileyen şey, 'ben'i değil 'biz'i ön plana koyma istekliliğiydi.

    "Ancak Rino'nun teknik niteliklerine güveniyoruz. Yeteneklerinin somut kanıtları var ve onun sonuçlar üreten bir adam olacağına inanıyorum. Napoli ve Milan gibi yoğun ortamları deneyimlemiş biri olarak, oyuncuların zihniyetini ve medyanın baskısını da dahil olmak üzere İtalyan futbolunu çok iyi biliyor. Şahsen, genç oyuncularla yaptığı çalışmayı her zaman takdir etmişimdir.

    "Hemen çok net mesajlar vermek istedi, coşku doluydu. Bana hiç kimse tek başına kazanamaz dedi. Birlikte kazanırız, birlikte Dünya Kupası'na gideriz."

    Bunu zaman gösterecek, ancak Gattuso en azından takımı 2014'ten bu yana ilk kez eleme turlarına katılma şansına kavuşturdu.

    "Bu tişörte bayıldım"

    İtalya'nın grup aşaması serüveninin Norveç'e karşı aldığı yıkıcı üç gollük yenilgilerle başlayıp bitmesi göz önüne alındığında, takımın Gattuso yönetiminde pek de gelişme göstermediği söylenebilir. Aslında teknik direktörün kendi ifadesine göre, Kasım ayında San Siro'da 4-1 yenildikleri maçın ikinci yarısında, Erling Haaland ve arkadaşları ciddi bir baskı kurmaya başlar başlamaz takımı pes etti.

    Ancak, İtalya'nın uluslararası futbolun en iyi takımlarıyla rekabet edip edemeyeceği henüz belirsiz olsa da, geçen Haziran ayından bu yana kesinlikle ilerleme kaydedildi. İsrail ile oynanan iki maç bunu açıkça gösteriyor.

    İtalya, Debrecen'deki çılgın 5-4 galibiyetinde endişe verici bir şekilde açık ve hataya meyilli bir oyun sergilemişti, ancak geçen Ekim ayında Udine'de oynanan rövanş maçında 3-0'lık galibiyeti alırken çok daha sağlam ve kendinden emin bir görüntü sergiledi.

    Gattuso'nun İtalya'sı ile Spalletti'nin İtalya'sı arasındaki en belirgin fark, birlik duygusudur. Önemli orta saha oyuncusu Sandro Tonali, Kuzey İrlanda'ya karşı kazanılan maçın ardından, oyuncuların "teknik direktörün gelmesinden bu yana kendilerini olumlu hissettiklerini" söyledi ve bunun nedenini anlamak kolaydır. Gattuso'nun taktiksel zekası konusunda süregelen şüpheler olabilir, ancak onun sevimli ve tutkulu bir kişilik olduğu yadsınamaz.

    Yıldız forvet Moise Kean, Sky Sport Italia'ya "Teknik direktör, Azzurri forması için çok büyük bir sevgi besliyor" dedi. "Bizi asla pes etmememiz için zorluyor."

    Sakin kalmak

    Ancak Gattuso’nun tek özelliği azim ve kararlılık değil. Kuzey İrlandalı rakiple oynanan maç öncesinde ve sırasında oldukça akıllıca kararlar aldı.

    Mekan seçimi bile çok isabetliydi. Gattuso, yarı finalin San Siro'daki çok daha büyük Stadio Giuseppe Meazza yerine Bergamo'daki New Balance Arena'da oynanması kararında kilit rol oynadı. Çünkü seyircinin takımına bu kadar çabuk sırt çevirmeyeceğini doğru bir şekilde tahmin etmişti.

    "Tribünlerde 70.000 kişi olsaydı, inanın bana, en az yüzde 30'u devre arasında yuhalamaya başlardı," diyen eski AC Milan oyuncusu, devre arasında maçın hala golsüz olduğunu ima etti. "Bu yüzden Bergamo'yu seçmekle iyi ettik, çünkü taraftarlar bize yardımcı oldu ve oyuncularıma daha fazla baskı yapmamaları açısından çok önemli bir rol oynadılar."

    Gattuso, taraftarlar kadar soğukkanlı kalmayı başardığı için de övgüyü hak etti. Kendisinin de itiraf ettiği gibi, ilk yarı "zorlu" geçti; bunun en önemli nedeni de maçın önemiydi. Kean, maçtan sonra, gecenin ikinci golünü atarak galibiyeti garantilene kadar Dünya Kupası'nın yükünü omuzlarında hissettiğini açıkça itiraf ederken, Tonali ise 56. dakikada skoru açmadan önce takım içinde büyük bir gerginlik olduğunu kabul etti.

    Newcastle'ın yıldızı RAI Sport'a, "İkinci yarının başında biraz gerginlik vardı," dedi, "ama öne geçtikten sonra, zihniyetimizle gerçekten baskıdan kurtulduğumuzu hissetmeye başladık."

    Yine bu konuda kilit rol oynayan Gattuso, devre arasında oyuncularına hayal kırıklığına kapılmalarına gerek olmadığını hatırlattı. "Bunun kolay olacağını düşünmüyordunuz, değil mi?" diye sordu devre arası konuşmasında. Gattuso ayrıca Locatelli'ye çok geride kalmak yerine ileriye çıkmasını söyleyerek önemli bir taktiksel değişiklik yaptı.

    Juventus'un orta saha oyuncusu RAI'ye verdiği demeçte, "Saha içinde oradan takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi hissediyordum, ancak teknik direktör bana daha ileri bir pozisyona geçmemi söyledi ve ikinci yarıda daha iyi oynadık" dedi.

    'Bütün kalbimle ve ruhumla'

    Ancak Locatelli'nin de itiraf ettiği gibi, hâlâ yapılacak işler var. 28 yaşındaki oyuncu, "Henüz omuzlarımızdan bir yük kalkmadı," dedi, "çünkü hâlâ oynayacağımız bir play-off finali var."

    Olumlu tarafı ise, Cardiff'te Galler'i yenmek, Zenica'da Bosna-Hersek'i yenmekten daha zor bir görev olacaktı. Bu nedenle Gattuso'nun kadrosundaki birçok oyuncu, Perşembe günü Balkanlar'ın penaltı atışlarındaki başarısını kutlarken görüldü.

    Sergej Barbarez'in takımı, FIFA dünya sıralamasında 66. sırada yer alıyor (İtalya ise tüm sıkıntılarına rağmen 12. sırada) ve goller konusunda 40 yaşındaki kaptanları, en golcü oyuncusu ve tüm zamanların en çok forma giyen oyuncusu Edin Dzeko'ya büyük ölçüde bağımlı durumda. Ancak Bosnalılar, grup son maçında Avusturya'ya karşı üstünlüğünü kaybetmeden önce otomatik olarak elemeyi garantilemek için 13 dakikaya ramak kalmıştı; Cardiff City Stadyumu'nda hem maçta hem de penaltı atışlarında geriye düşmelerine rağmen cesaretlerini kanıtladılar.

    Dahası, tüm baskı Azzurri'nin üzerinde. İtalyan futbolu şu anda kötü bir durumda. Milli takımın tarihindeki ilk kez iki Dünya Kupası'nı kaçırmasının yanı sıra, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Serie A takımının çeyrek finale kalamaması üzerine, ligin gücü bir kez daha ciddi bir şekilde sorgulanıyor.

    Ancak, bir tür kurtuluşa doğru atılan bu kritik son adımın etrafında ihtiyatlı bir iyimserlik var. Tonali, neden bu yaz çok sayıda Premier Lig kulübünün onu transfer etmek istediğini gösteriyor, Inter'in aynı derecede rağbet gören savunma oyuncusu Alessandro Bastoni geçen hafta sakatlığından tam zamanında geri döndü ve İtalya genel olarak Bosnalılardan daha güçlü bir kadroya sahip.

    Bununla birlikte, arka arkaya gelen Dünya Kupası play-off yenilgilerinin ardından Azzurri'ye olan güveni yeniden tesis etmeyi başaran bir teknik direktörleri de var.

    İsveç ve Kuzey Makedonya'ya karşı önceki mağlubiyetlerinde şüphesiz daha iyi oyuncuları vardı, ancak Fabio Capello'nun geçen hafta Gazzetta dello Sport'a söylediği gibi, o takımlar Gattuso'nun grubu kadar birleşmiş görünmüyordu. İtalyan teknik direktör ikonu, "Kuzey İrlanda karşısında, tüm kalbini ve ruhunu ortaya koyan bir takım gördük" dedi.

    Zenica'da da benzer bir çaba gösterilmesi şart, çünkü sadece Bosna-Hersek'e karşı oynamayacaklar, aynı zamanda Tonali'nin yarı final öncesinde gördüklerini söylediği "şeytanlarla" da mücadele edecekler. Eski Milan orta saha oyuncusu, "Korkmuşuz demiyorum," dedi, "ama ne yazık ki, o geçmiş yenilgileri düşünmek kaçınılmaz olabilir."

    Ancak hiçbir mazeret kabul edilemez. "Kazanmaktan başka seçenek yok," dedi Tonali. Bunu kendilerine, teknik direktörlerine ve tüm İtalyan futbol camiasına borçlular. Ve belki de en önemlisi, ülkelerinin Dünya Kupası'nda mücadele etmesini izlemenin nasıl bir his olduğunu öğrenmek için can atan yoksul çocuklara.

