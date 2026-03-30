İtalya, Dünya Kupası'ndaki başarısızlık serisini sonlandırabilecek mi? Gennaro Gattuso'nun yeniden canlanan Azzurri'si, Bosna-Hersek karşısında kötü günlerini geride bırakmayı hedefliyor

Ancak Locatelli'nin de itiraf ettiği gibi, hâlâ yapılacak işler var. 28 yaşındaki oyuncu, "Henüz omuzlarımızdan bir yük kalkmadı," dedi, "çünkü hâlâ oynayacağımız bir play-off finali var."
Olumlu tarafı ise, Cardiff'te Galler'i yenmek, Zenica'da Bosna-Hersek'i yenmekten daha zor bir görev olacaktı. Bu nedenle Gattuso'nun kadrosundaki birçok oyuncu, Perşembe günü Balkanlar'ın penaltı atışlarındaki başarısını kutlarken görüldü.
Sergej Barbarez'in takımı, FIFA dünya sıralamasında 66. sırada yer alıyor (İtalya ise tüm sıkıntılarına rağmen 12. sırada) ve goller konusunda 40 yaşındaki kaptanları, en golcü oyuncusu ve tüm zamanların en çok forma giyen oyuncusu Edin Dzeko'ya büyük ölçüde bağımlı durumda. Ancak Bosnalılar, grup son maçında Avusturya'ya karşı üstünlüğünü kaybetmeden önce otomatik olarak elemeyi garantilemek için 13 dakikaya ramak kalmıştı; Cardiff City Stadyumu'nda hem maçta hem de penaltı atışlarında geriye düşmelerine rağmen cesaretlerini kanıtladılar.
Dahası, tüm baskı Azzurri'nin üzerinde. İtalyan futbolu şu anda kötü bir durumda. Milli takımın tarihindeki ilk kez iki Dünya Kupası'nı kaçırmasının yanı sıra, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Serie A takımının çeyrek finale kalamaması üzerine, ligin gücü bir kez daha ciddi bir şekilde sorgulanıyor.
Ancak, bir tür kurtuluşa doğru atılan bu kritik son adımın etrafında ihtiyatlı bir iyimserlik var. Tonali, neden bu yaz çok sayıda Premier Lig kulübünün onu transfer etmek istediğini gösteriyor, Inter'in aynı derecede rağbet gören savunma oyuncusu Alessandro Bastoni geçen hafta sakatlığından tam zamanında geri döndü ve İtalya genel olarak Bosnalılardan daha güçlü bir kadroya sahip.
Bununla birlikte, arka arkaya gelen Dünya Kupası play-off yenilgilerinin ardından Azzurri'ye olan güveni yeniden tesis etmeyi başaran bir teknik direktörleri de var.
İsveç ve Kuzey Makedonya'ya karşı önceki mağlubiyetlerinde şüphesiz daha iyi oyuncuları vardı, ancak Fabio Capello'nun geçen hafta Gazzetta dello Sport'a söylediği gibi, o takımlar Gattuso'nun grubu kadar birleşmiş görünmüyordu. İtalyan teknik direktör ikonu, "Kuzey İrlanda karşısında, tüm kalbini ve ruhunu ortaya koyan bir takım gördük" dedi.
Zenica'da da benzer bir çaba gösterilmesi şart, çünkü sadece Bosna-Hersek'e karşı oynamayacaklar, aynı zamanda Tonali'nin yarı final öncesinde gördüklerini söylediği "şeytanlarla" da mücadele edecekler. Eski Milan orta saha oyuncusu, "Korkmuşuz demiyorum," dedi, "ama ne yazık ki, o geçmiş yenilgileri düşünmek kaçınılmaz olabilir."
Ancak hiçbir mazeret kabul edilemez. "Kazanmaktan başka seçenek yok," dedi Tonali. Bunu kendilerine, teknik direktörlerine ve tüm İtalyan futbol camiasına borçlular. Ve belki de en önemlisi, ülkelerinin Dünya Kupası'nda mücadele etmesini izlemenin nasıl bir his olduğunu öğrenmek için can atan yoksul çocuklara.