Bu akşam saat 20.45'te Rino Gattuso'nun İtalya'sı, Dünya Kupası'na gitmek için ilk maçını oynayacak. Kuzey İrlanda ile oynanacak bu maç, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılmadan önce bir sonraki ve son aşamaya (burada muhtemelen Bosna-Hersek veya Galler ile karşılaşacağız) geçmemizi sağlayacak hayati bir maç. Son iki turnuvada yer alamamıştık, ama şimdi orada olmak istiyoruz. Tarih için, çocuklar için. O mavi formayı görüp heyecanlananlar için. Ama aynı zamanda ekonomik açıdan da, çünkü Dünya Kupası'na katılmak para kazanmak anlamına geliyor.
İtalya Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanır: gelirler, sponsorlar ve turnuvayı kazanan takıma ödenecek ödül
İtalya turnuvaya katılmaya hak kazanırsa, İTFB (İtalya Futbol Federasyonu) sadece turnuvaya katılım için 18,5 milyon avro alacak; bunu Corriere dello Sport gazetesi bildiriyor. Gazeteye göre, eğer takımımız (Kanada, Katar ve İsviçre ile birlikte) grup aşamasını da geçerse, son 16 turuna yükselme, Federasyon kasasına 1,7 milyon avro daha kazandıracak. Dünya Kupası'nı kazanan takım 43 milyon euro kazanacak, bu rakam 2006'ya göre iki katından fazla. FIFA'nın milyarlarca euroluk gelirinin (yirmi yıl öncesine göre yaklaşık dört kat daha fazla) %8'i milli takımlara, %4'ü ise oyunculara dağıtılıyor. Ayrıca, Ocak 2023'te imzalanan FIGC ve Adidas arasındaki sözleşme, 2030 yılına kadar yıllık 35 milyon euro gelir öngörüyor (İtalya, en yüksek gelire sahip ilk beş federasyon arasında yer alıyor) ve bu rakam, Dünya Kupası'na katılma durumunda artabilir.
İTALYA DÜNYA KUPASI'NA KATILMAZSA NE KADAR KAYBEDER?
İtalya'nın son iki Dünya Kupası turnuvasından dışlanmasının yol açtığı zarar 8 ila 40 milyon avro arasında gerçekleşti; ancak 2019 ile 2024 arasındaki beş yıllık süreyi dikkate aldığımızda, gelir yaklaşık 50 milyon avro arttı. Ayrıca, sponsorluk ve reklam gelirlerindeki artış da dikkate alınmalıdır; bu gelirler 2023'teki 70,8 milyondan bir sonraki yıl 81 milyona yükselmiştir (ve bu rakam bir rekor teşkil etmektedir). En kötü senaryoda, Gattuso'nun takımı play-off'larda elenir ve dolayısıyla üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamazsa, kayıp 6,6 milyon avro olacaktır.