İtalya Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanır: gelirler, sponsorlar ve turnuvayı kazanan takıma ödenecek ödül

İtalya turnuvaya katılmaya hak kazanırsa, İTFB (İtalya Futbol Federasyonu) sadece turnuvaya katılım için 18,5 milyon avro alacak; bunu Corriere dello Sport gazetesi bildiriyor. Gazeteye göre, eğer takımımız (Kanada, Katar ve İsviçre ile birlikte) grup aşamasını da geçerse, son 16 turuna yükselme, Federasyon kasasına 1,7 milyon avro daha kazandıracak. Dünya Kupası'nı kazanan takım 43 milyon euro kazanacak, bu rakam 2006'ya göre iki katından fazla. FIFA'nın milyarlarca euroluk gelirinin (yirmi yıl öncesine göre yaklaşık dört kat daha fazla) %8'i milli takımlara, %4'ü ise oyunculara dağıtılıyor. Ayrıca, Ocak 2023'te imzalanan FIGC ve Adidas arasındaki sözleşme, 2030 yılına kadar yıllık 35 milyon euro gelir öngörüyor (İtalya, en yüksek gelire sahip ilk beş federasyon arasında yer alıyor) ve bu rakam, Dünya Kupası'na katılma durumunda artabilir.



