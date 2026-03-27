Play-offlar yoluyla resmi olarak elemeyi başarması durumunda İtalya, resmi kura çekimi uyarınca B Grubu'na dahil edilecek ve 12 Haziran saat 15:00'te (İtalya saatiyle 21:00) Toronto'da, Juventus'lu David, eski Inter oyuncusu Buchanan ve Sassuolo'lu orta saha oyuncusu Koné'nin de yer aldığı ev sahibi Kanada ile ilk maçına çıkacak.

İkinci maç ise 18 Haziran'da yine saat 15:00'te (İtalya saatiyle 21:00) Los Angeles'ta İsviçre ile oynanacak. İsviçre kadrosunda Inter'den Akanji, Bologna'dan Freuler, Milan'dan Jashari, Pisa'dan Aebischer gibi İtalya'da forma giyen veya giymiş birçok oyuncu bulunuyor. Ayrıca eski Serie A oyuncuları Rodriguez, Ndoye, Okafor ve Widmer de kadroda yer alıyor.

Grup aşamasının son maçı 24 Haziran'da yine saat 15:00'te (yani İtalya saatiyle 21:00'de) Seattle'da Katar ile oynanacak. Katar, ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasını 0 puanla tamamladıktan sonra, bu turnuvada ilk puanlarını almaya çalışacak.