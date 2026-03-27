İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na doğru koşusu devam ediyor: Azzurri, Bergamo'da oynanan play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda'yı mağlup etti ve şimdi, penaltılarda Galler'i yenen Bosna-Hersek'in ev sahipliğinde Zenica'da oynanacak final maçına hazırlanıyor. Dzeko ve takım arkadaşlarını yenmeleri halinde, Dünya Kupası'nda hangi grupla eşleşecekler?
İtalya Dünya Kupası'na katılırsa hangi grupta yer alacak: takımlar ve maç takvimi
RAKİPLER
Play-offlar yoluyla resmi olarak elemeyi başarması durumunda İtalya, resmi kura çekimi uyarınca B Grubu'na dahil edilecek ve 12 Haziran saat 15:00'te (İtalya saatiyle 21:00) Toronto'da, Juventus'lu David, eski Inter oyuncusu Buchanan ve Sassuolo'lu orta saha oyuncusu Koné'nin de yer aldığı ev sahibi Kanada ile ilk maçına çıkacak.
İkinci maç ise 18 Haziran'da yine saat 15:00'te (İtalya saatiyle 21:00) Los Angeles'ta İsviçre ile oynanacak. İsviçre kadrosunda Inter'den Akanji, Bologna'dan Freuler, Milan'dan Jashari, Pisa'dan Aebischer gibi İtalya'da forma giyen veya giymiş birçok oyuncu bulunuyor. Ayrıca eski Serie A oyuncuları Rodriguez, Ndoye, Okafor ve Widmer de kadroda yer alıyor.
Grup aşamasının son maçı 24 Haziran'da yine saat 15:00'te (yani İtalya saatiyle 21:00'de) Seattle'da Katar ile oynanacak. Katar, ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasını 0 puanla tamamladıktan sonra, bu turnuvada ilk puanlarını almaya çalışacak.
PROGRAM
-12 Haziran Toronto, İtalyan saatiyle 21:00: Kanada-Bosna/İtalya
-18 Haziran Los Angeles, İtalyan saatiyle 21:00: İsviçre-Bosna/İtalya
-24 Haziran Seattle, İtalyan saatiyle 21:00: Bosna/İtalya-Katar