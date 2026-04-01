Eleme maçının ertesi günü, analiz ve değerlendirmelerin zamanı; Gravina'nın güvenine rağmen Gattuso istifa etme olasılığını da değerlendiriyor. Bazılarına göre İtalya'nın başarısızlığının sorumluları arasında spor menajerleri de yer alıyor; bu menajerler, futbolcuların bir kulüpten diğerine transferlerini yönettikleri transfer dönemlerinde giderek daha fazla ön plana çıkıyor. FIGC'nin son raporuna göre, 2025 takvim yılında menajerlerin kazançları bir önceki yıla göre 33 milyon artmıştır: Serie A, Serie B ve C kulüplerinden toplam 299,6 milyon; bu, son sekiz yılın en yüksek rakamıdır. Son beş yılı dikkate aldığımızda, kulüpler yaklaşık 1,3 milyar euro ödemiştir.



