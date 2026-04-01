Spor açısından, dün akşam Bosna-Hersek-İtalya maçında yaşananlar her bakımdan bir trajedi. Katılamayacağımız üçüncü Dünya Kupası; geçmişe kıyasla, ABD, Kanada ve Meksika arasında oynanacak turnuvada (11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında) 48 milli takım yer alacak. Ve İtalya bu turnuvada olmayacak. 2018 ve 2022'nin ardından 2026'yı da unutmamız gerekiyor: Azzurri'nin Dünya Kupası'ndaki son maçı 24 Haziran 2014'teydi; son golü Mario Balotelli attı. Sonra, tam bir boşluk. Hayal kırıklığı, acı, öfke. Tıpkı dün akşam olduğu gibi, maç sonrası teknik direktör Rino Gattuso tüm ülkeye özür diledi ve bunu gözleri yaşlarla yaptı.
Çeviri:
İtalya Dünya Kupası'na katılamayınca, bazıları menajerleri suçluyor: Ne kadar kazanıyorlar? Son beş yılda bir milyardan fazla, Juventus ilk sırada
EMEKLİLER NE KADAR KAZANIYOR?
Eleme maçının ertesi günü, analiz ve değerlendirmelerin zamanı; Gravina'nın güvenine rağmen Gattuso istifa etme olasılığını da değerlendiriyor. Bazılarına göre İtalya'nın başarısızlığının sorumluları arasında spor menajerleri de yer alıyor; bu menajerler, futbolcuların bir kulüpten diğerine transferlerini yönettikleri transfer dönemlerinde giderek daha fazla ön plana çıkıyor. FIGC'nin son raporuna göre, 2025 takvim yılında menajerlerin kazançları bir önceki yıla göre 33 milyon artmıştır: Serie A, Serie B ve C kulüplerinden toplam 299,6 milyon; bu, son sekiz yılın en yüksek rakamıdır. Son beş yılı dikkate aldığımızda, kulüpler yaklaşık 1,3 milyar euro ödemiştir.
EN YÜKSEK MAAŞ ÖDEYEN KULÜPLER HANGİLERİ?
2025 verilerine göre, menajerlere en fazla komisyon ödeyen kulüp Juventus oldu: 32,1 milyon avro. İkinci sırada 24,6 milyon avroyla Napoli yer alırken, podyumun son basamağı 22,9 milyon avro harcayan Milan'a ait. Son beş yılda menajerlere ödenen harcamaların toplamı 100 milyon barajını aşan üç kulüp, Juventus (169,3), Inter (128,5) ve 100,2 milyon avroya ulaşan Roma'dır. Bazı verileri analiz edip 2020'den bugüne kadar olanları göz önünde bulundurursak, Bianconeri'nin menajerlere ödediği komisyonlar, Milan'ın (78,1) ve Napoli'nin (75,9) iki katından fazladır.