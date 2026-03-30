Gianluigi Donnarumma, İtalya'nın bir sonraki Dünya Kupası'na katılmasını kesinleştirebilecek Bosna-Hersek-İtalya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. İşte milli takım kaptanının sözleri.
Çeviri:
İtalya, Donnarumma: “Eleme turlarını geçemediğimizde neler yaşadığımızı sadece biz biliyoruz; iyi hazırlandık. Biraz gerginlik var.”
"Elimizden gelenin en iyisini yapma hakkımız var; yarın zor bir maç olacak, buna doğru bir sakinlikle yaklaşmalıyız. Sert oynamalıyız. Onlar son hızda oynayacaklar ve biz de onlardan geri kalmamalıyız; büyük şampiyonları ve çok iyi bireysel yetenekleri var. Doğru bir heyecan içindeyiz; burada olacak taraftarlarımız da, evde olacaklar da bizimle birlikte olacak ve bize destek verecekler."
"Bu en önemli maçlardan biri, en heyecan verici maçlardan biri. Biz de insanız, maçları biz de hissediyoruz. Bunu yönetmeyi bilmeliyiz, enerjimizi sadece yarın için saklamalıyız, bu düşüncenin olması normal. Yarın önemli olacak, çok önemli, oynayacağım en önemli maçlardan biri. Düşünce var, %100'ümüzü vermeliyiz çünkü en üst seviyede olduğunda ruhun temiz olur. Hazır olacağız, iyi çalıştık, yarınki gibi bir mücadeleye girmek için doğru motivasyona sahibiz. Sadece kendimizi düşünmeliyiz, sadece yapman gerekeni düşünürsen, diğer durumlara enerji harcamazsın."
Daha önce, İtalyan milli takımının kalecisi Sky Sport'a konuşmuştu. Manchester City kalecisinin sözleri şöyle:
"Bizler insanız ve bu maç bizim için çok önemli. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz ama doğru düzeyde bir gerginlik var. Motiveyiz ve kendimize ve yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Kuzey İrlanda mı? Her şey deneyim meselesi. Genç bir grubuz ve biraz gerginlik olması normal, bu oyunun bir parçası. Yarın maça iyi başlamalı ve ilk yarıdaki hataları tekrarlamamalıyız. İyi hazırlandık."
"Milli takımda yaptığım her şeyden gerçekten gurur duyuyorum. Bu yıllarda sevinçler ve üzüntüler oldu, iki Dünya Kupası kaçırdım ama şimdi İtalya'yı hak ettiği yere geri getirmek istiyoruz. Eleme turlarını geçemediğimizde neler yaşadığımızı sadece biz biliyoruz, İtalya'yı hak ettiği yere geri getirmek için oradan yeniden başlamalıyız, İtalyanlara ama aynı zamanda hepimize büyük bir sevinç yaşatmak için."