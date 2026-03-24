Goal.com
Canlı
liberali italia nazionaleGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

İtalya'da sadece Dünya Kupası play-off'ları yok! 19 Yaş Altı Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mücadele ediyor: Liberali, Inacio ve Reggiani, rakipler ve üç maçı televizyonda ve internetten nerede izleyebileceğiniz

25 Mart Çarşamba günü, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na yönelik Elite Eleme Turu başlıyor

İtalya futbol dünyası durmuş durumda ve Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası eleme play-off'larının sonucunu heyecanla bekliyor. Ancak bu ara dönemde programda yer alan tek önemli maç Azzurri'nin maçı değil, çünkü 25 Mart Çarşamba günü Catanzaro'da sahaya çıkacak olan İtalya U19 Milli Takımı da, 28 Haziran-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek olan U19 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Elite Elemeleri'nde üç maç oynayacak.


Teknik Direktör Alberto Bollini'nin çalıştırdığı takım kiminle karşılaşacak? Yıldızlarımız kimler? Programdaki üç maçı ne zaman ve nasıl izleyebileceğiz? Kurallar neler? İşte bu mini eleme turnuvası için rehberimiz



  • KADRO

    İşte, hem kendi liglerimizde hem de yurtdışında (tam 5 kişi) oynayan üst düzey oyuncularla dolu kadro listesi


    Kaleciler: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

    Defans: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);

    Orta saha oyuncuları: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);

    Forvetler: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

  • LIBERALLER, INACIO VE REGGIANI YILDIZLAR

    Bu grubun yıldızları, en çok konuşulan isimler ve Bollini'nin yaratıcılık ve zeka açısından da güveneceği oyuncular şüphesiz Mattia Liberali ve Samuele Inacio'dur. İlki, 2007 doğumlu bir ofansif orta saha oyuncusu; Milan'ın altyapısında yetişti ve bu yıl Catanzaro'da patlama yaşadı. İkincisi ise Atalanta'nın altyapısında yetişti, ancak şu anda Almanya'ya transfer olarak Borussia Dortmund'da forma giyiyor ve bu takımda ilk kez A takımda forma giydi.


    Yine bu Alman takımında, Sassuolo'nun eski savunma oyuncusu Luca Reggiani de gol atarak ilk maçına çıktı, ancak kadroda eski Roma ve eski Milan oyuncusu Federico Coletta (bugün Youth League'de Inter U19'u eleyen Benfica'da oynuyor) ve Christian Comotto'dan (Spezia'da parlıyor) da bahsetmemek olmaz.

  • RAKİPLER

    İtalya U19 Milli Takımı, eleme turlarında 6. gruba seri başı olarak çekildi, ancak Türkiye, Slovakya ve Macaristan'ın yer aldığı hiç de kolay olmayan bir grupta mücadele edecek.

  • NEREDE OYNANIR

    Liberali bu üç maçı "evinde" oynayacak; zira 6. Grubun tüm maçları İtalya'da, daha doğrusu Calabria bölgesindeki Cosenza ve Catanzaro'daki stadyumlarda düzenlenecek

    - Cosenza'daki "Real Cosenza" Spor Merkezi

    - "Nicola Ceravolo" Stadyumu, Catanzaro

    - Cosenza'daki "San Vito-Gigi Marulla" Stadyumu


    İtalya, Catanzaro'daki Ceravolo Stadyumu'nda Macaristan ile açılış maçını ve Türkiye ile final maçını oynayacak, grup aşamasının ikinci maçını ise Cosenza'daki "Marulla" Stadyumu'nda Slovakya ile oynayacak.

  • YARIŞ PROGRAMI VE YARIŞ KURALLARI

    1. Maç Günü (25 Mart Çarşamba)
    Saat 12:00: Slovakya-Türkiye, (‘Real Cosenza’ Spor Merkezi, Cosenza)
    Saat 17:00: İTALYA-Macaristan, (‘Nicola Ceravolo’ Stadyumu, Catanzaro)

    2. Maç Günü (28 Mart Cumartesi)
    Saat 12: Türkiye-Macaristan (Real Cosenza Spor Merkezi, Cosenza)
    Saat 17: İTALYA-Slovakya (San Vito-Gigi Marulla Stadyumu, Cosenza)

    Üçüncü gün (31 Mart Salı)
    Saat 15: Türkiye-İTALYA (‘Nicola Ceravolo’ Stadyumu, Catanzaro)
    Saat 15: Macaristan-Slovakya (‘Real Cosenza’ Spor Merkezi, Cosenza)


    Sadece yedi grup birincisi final aşamasına yükselecek ve bunlara turnuvanın son 8 turu için ev sahibi ülke olan Galler de katılacak. Dolayısıyla İtalya, ancak kendi grubunu kazanarak final aşamasına kalabilir. İki veya daha fazla takımın puanları eşit olması durumunda, ilk kriter olarak karşılıklı maçların sonucu, ardından da gol farkı ve atılan gol sayısı dikkate alınacaktır.

  • MAÇLARI TELEVİZYONDA VE CANLI YAYINDA NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

    İtalya U19 Milli Takımı'nın üç maçı da Vivo Azzurro TV'de yayınlanacak; kanal, maçları canlı yayınlayacak ve Smart TV, akıllı telefon ve tabletlerden izlenebilecek.