Peki şimdi ne olacak? İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün atanması cephesinde yaşanan gelişmeler ve başrolde Andrea Pirlo'nun yer aldığı süreç, İtalya Futbol Federasyonu'nda adeta gerçek bir depremi tetikleyebilir. Çeşitli kaynaklara göre, kısa süre önce teknik direktörlük görevine getirilen Paolo Maldini ile sağ kolu Leonardo, FIGC Başkanı Malagò'nun kendi fikirlerine uymayan bir teknik adam profiline yönelmesi halinde istifalarını sunmaya hazır.
Çeviri:
İtalya'da Malagò, Paolo Maldini ve Leonardo arasındaki kritik görüşmenin günü: istifa mı gelecek, yoksa kriz tatlıya bağlanabilir mi?
Kritik görüşme
La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre, bugün Roma'da Malagò, Maldini ve Leonardo arasında son derece önemli ve belirleyici bir görüşme yapılması bekleniyor; bu görüşmede, yaklaşık üç haftadan kısa süre önce başlatılan iş birliğinin sürdürülmesi için hâlâ bir alan olup olmadığı anlaşılacak. Federasyonun yeni seçilen başkanı, Milli Takım'ın yeniden yapılanma projesini emanet ettiği isimleri - buna genç takımların yeniden yapılandırılması da dahil - Andrea Pirlo'nun atanmasının, milli takım teknik direktörü görevinin gerektirdiği etik ilkelerle fırsat uygunluğu açısından bağdaşmadığına ikna etmeye çalışacak. Malagò'nun ayrıca, yarın yapılacak Federasyon Konseyi öncesinde, İtalyan futbolunun paydaşlarına belirlenen milli takım teknik direktörünün adını gün bitmeden sunma zorunluluğu da bulunuyor.
Chiellini hazır
Malagò, sözle Maldini ve Leonardo'nun ortaya koyduğu projeye olan mutlak güvenini teyit etmeye çalışacak; bu proje, 2030 Dünya Kupası'na katılım hedefi doğrultusunda İtalya'nın yeni dönemine liderlik edecek teknik direktörün ismi konusundaki tercihin de ötesine geçiyor. Ancak teknik direktör ve danışmanından Pirlo profili konusunda net bir tavizsiz tutum gösterisi gelirse, FIGC Başkanı istifaları kabul etmek zorunda kalacak ve teknik direktörlük görevini üstlenmesi için ideal isim olarak Giorgio Chiellini'yi çoktan belirlemiş durumda. Teknik direktörlük koltuğu için ise Roberto Mancini ile Antonio Conte'den biri düşünülüyor.
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