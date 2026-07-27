La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre, bugün Roma'da Malagò, Maldini ve Leonardo arasında son derece önemli ve belirleyici bir görüşme yapılması bekleniyor; bu görüşmede, yaklaşık üç haftadan kısa süre önce başlatılan iş birliğinin sürdürülmesi için hâlâ bir alan olup olmadığı anlaşılacak. Federasyonun yeni seçilen başkanı, Milli Takım'ın yeniden yapılanma projesini emanet ettiği isimleri - buna genç takımların yeniden yapılandırılması da dahil - Andrea Pirlo'nun atanmasının, milli takım teknik direktörü görevinin gerektirdiği etik ilkelerle fırsat uygunluğu açısından bağdaşmadığına ikna etmeye çalışacak. Malagò'nun ayrıca, yarın yapılacak Federasyon Konseyi öncesinde, İtalyan futbolunun paydaşlarına belirlenen milli takım teknik direktörünün adını gün bitmeden sunma zorunluluğu da bulunuyor.