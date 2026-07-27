İtalya’da Malagò, Paolo Maldini ve Leonardo arasındaki kritik görüşmenin günü: İstifa mı gelecek, yoksa kriz çözülebilir mi?

Malagò, Maldini ve Leonardo’nun ortaya koyduğu projeye sözlü olarak tam güvenini teyit etmeye çalışacak; bu proje, 2030 Dünya Kupası’na katılım hedefi doğrultusunda İtalya Milli Takımı’nın yeni dönemini yönetecek teknik direktörün ismiyle ilgili tercihin de ötesine geçiyor. Ancak teknik direktör ve danışmanından Pirlo profili konusunda net bir tavizsiz tutum ortaya çıkarsa, FIGC Başkanı istifaları kabul etmek zorunda kalacak ve teknik direktörlük görevini üstlenmesi için ideal isim olarak Giorgio Chiellini’yi şimdiden belirlemiş durumda. Milli takım teknik direktörlüğü için ise Roberto Mancini ya da Antonio Conte’den biri düşünülüyor.