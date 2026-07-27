Peki şimdi ne olacak? İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün atanması sürecinde yaşananların ve başrolde Andrea Pirlo'nun yer aldığı olayın aldığı ani yön, İtalya Futbol Federasyonu'nda gerçek anlamda bir deprem yaratabilir. Çeşitli kaynaklara göre, kısa süre önce teknik direktörlüğe getirilen Paolo Maldini ile onun sağ kolu Leonardo, FIGC Başkanı Malagò'nun kendi fikirleriyle örtüşmeyen bir teknik direktör profiline yönelmesi halinde istifalarını sunmaya hazır.
Çeviri:
İtalya’da Malagò, Paolo Maldini ve Leonardo arasındaki kritik görüşmenin günü: İstifa mı gelecek, yoksa kriz çözülebilir mi?
Kritik görüşme
La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre, bugün Roma'da Malagò, Maldini ve Leonardo arasında son derece önemli ve belirleyici bir görüşme yapılması bekleniyor; bu görüşmede, yaklaşık üç hafta önce başlatılan iş birliğinin sürdürülmesi için hâlâ bir zemin bulunup bulunmadığı anlaşılacak. Federasyonun yeni seçilen başkanı, Milli Takım'ın yeniden yapılanma projesini emanet ettiği isimleri - buna genç takımların yeniden yapılandırılması da dahil - Andrea Pirlo'nun atanmasının, milli takım teknik direktörlüğü görevinin gerektirdiği etik ilkelerle uygunluk açısından gerçekten bağdaşmadığına ikna etmeye çalışacak. Malagò'nun ayrıca, yarın yapılacak Federasyon Konseyi toplantısı öncesinde, İtalyan futbolunun paydaşlarına görevlendirilen milli takım teknik direktörünün adını gün içinde sunma zorunluluğu bulunuyor.
Chiellini hazır
Malagò, Maldini ve Leonardo’nun ortaya koyduğu projeye sözlü olarak tam güvenini teyit etmeye çalışacak; bu proje, 2030 Dünya Kupası’na katılım hedefi doğrultusunda İtalya Milli Takımı’nın yeni dönemini yönetecek teknik direktörün ismiyle ilgili tercihin de ötesine geçiyor. Ancak teknik direktör ve danışmanından Pirlo profili konusunda net bir tavizsiz tutum ortaya çıkarsa, FIGC Başkanı istifaları kabul etmek zorunda kalacak ve teknik direktörlük görevini üstlenmesi için ideal isim olarak Giorgio Chiellini’yi şimdiden belirlemiş durumda. Milli takım teknik direktörlüğü için ise Roberto Mancini ya da Antonio Conte’den biri düşünülüyor.
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