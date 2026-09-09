Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört maç için genişletilmiş 30 kişilik İtalya kadrosunu açıklamaya hazırlanırken, İtalya Milli Takımı'nda bir devrim bekleniyor. La Gazzetta dello Sport'a göre teknik direktör, milli takıma yapılabilecek potansiyel yeni eklemeleri takip etmek için Avrupa genelinde kapsamlı seyahatler yaptı.

Belçika, Türkiye ve Fransa ile peş peşe oynanacak maçlar öncesinde Mancini'nin, kadro rotasyonunu yönetmek için yeni isimlere şans vermesi bekleniyor.

Henüz A Milli Takım formasını giymemiş birçok genç yeteneğin de kadroda yer alacağı tahmin ediliyor.