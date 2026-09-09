Getty Images Sport
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'İtalya'da devrim!' Roberto Mancini, henüz milli formayı giymemiş 10 yetenek için sürpriz çağrılar yapmaya hazırlanıyor
Mancini'nin Azzurri devrimini başlatması bekleniyor
Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört maç için genişletilmiş 30 kişilik İtalya kadrosunu açıklamaya hazırlanırken, İtalya Milli Takımı'nda bir devrim bekleniyor. La Gazzetta dello Sport'a göre teknik direktör, milli takıma yapılabilecek potansiyel yeni eklemeleri takip etmek için Avrupa genelinde kapsamlı seyahatler yaptı.
Belçika, Türkiye ve Fransa ile peş peşe oynanacak maçlar öncesinde Mancini'nin, kadro rotasyonunu yönetmek için yeni isimlere şans vermesi bekleniyor.
Henüz A Milli Takım formasını giymemiş birçok genç yeteneğin de kadroda yer alacağı tahmin ediliyor.
- Getty Images Sport
Tresoldi ve Cisse'nin çifte vatandaşlığa sahip oyuncu daveti almaları bekleniyor
İlk kez milli takıma çağrılması beklenen öne çıkan isimler arasında, Almanya'nın 21 Yaş Altı takımında oynadıktan sonra İtalya'yı temsil etmeyi kabul eden Club Brugge forveti Nicolo Tresoldi yer alıyor. Treviso doğumlu hücum oyuncusu adayı Alphadjo Cisse ile Sporting CP orta saha oyuncusu Issa Doumbia da hedefte olduğu öngörülen isimler arasında.
Bu öngörülen dahil edilmeler, milli takım için çifte vatandaşlığa sahip üst düzey yetenekleri kadroya bağlama yönünde agresif bir çabayı ortaya koyuyor.
Genç yetenekler ilk kez milli olmanın eşiğinde
Potansiyel ilk kez milli olacak oyuncular listesinde Brentford sağ beki Michael Kayode, Como oyun kurucusu Mattia Liberali ve Napoli orta sahası Antonio Vergara yer alıyor. Roma Primavera savunmacısı Emanuele Lulli ile Cagliari'nin kiralık oyuncusu Alessandro Romano da olası isimler arasında gösteriliyor.
Liverpool stoperi Giovanni Leoni'nin, sakatlığından dönüş sürecine rağmen kadroya dahil edilme şansı olduğu bildirilirken, Aston Villa sol beki Matteo Ruggeri de hâlâ adaylar arasında bulunuyor.
Henüz milli formayı giymemiş kaleciler Marco Carnesecchi ve Elia Caprile'nin de kadroda yer alma ihtimali bulunduğu tahmin ediliyor.
- IPA Sport
Yoğun fikstür, ilk kez forma giyme fırsatları sunuyor
İtalya'nın Uluslar Ligi serüveni 25 Eylül'de Belçika karşılaşmasıyla başlayacak, ardından Türkiye ve Fransa deplasmanlarına çıkacak ve 5 Ekim'de sahasında Türkiye ile oynayacağı maçla sona erecek.
Zorlu dört maçlık fikstür, Mancini'nin ilk kez çağrılan oyunculara resmi maçlarda süre vermesi için ideal koşulları sunuyor.
Yaklaşan kadro açıklamasının, A Milli Takım'da genç oyuncuların entegrasyonu adına heyecan verici yeni bir döneme işaret etmesi bekleniyor.
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