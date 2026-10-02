‘İtalya’da büyük bir potansiyel görüyorum’ - Inter kalecisi Josep Martinez, İtalya’nın Dünya Kupası hayal kırıklığından toparlanacağına inanıyor

Serie A'da İtalya'nın en iyi yeteneklerine karşı oynayıp onlarla aynı takımı da paylaşan Inter kalecisi, İtalya Milli Takımı'nın teknik beceri açısından kesinlikle yetersiz olmadığına inanıyor.

Martinez, önde gelen İtalyan gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşurken şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, İtalya'da çok fazla potansiyel görüyorum. Net bir oyun modelini yeniden bulmaları gerekiyor ama kalite eksikliği yok.

"Inter'de üst düzey birçok oyuncu var ve onların yanında başka değerli isimler de bulunuyor. Dünya Kupası'na katılamamanın yarattığı hayal kırıklığının ardından özgüvenlerini yeniden kazanmaları gerekiyor; bence bu, kalite meselesinden çok zihinsel bir konu."