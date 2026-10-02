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Adhe Makayasa
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‘İtalya’da büyük bir potansiyel görüyorum’ - Inter kalecisi Josep Martinez, İtalya’nın Dünya Kupası hayal kırıklığından toparlanacağına inanıyor

J. Martinez
İtalya
Dünya Kupası
UEFA Nations League A
Inter
Serie A

Inter kalecisi Josep Martinez, dört kez dünya şampiyonu olan İtalya'nın uluslararası arenadaki tarihi yokluğunun ardından yeniden yapılanma çabasında takıma güçlü destek verdi. İspanyol file bekçisi, Roberto Mancini yönetiminde yetenek havuzunun hâlâ elit seviyede olduğunu vurgularken, bu geçiş döneminde belirleyici olacak unsurun takım olarak özgüvenin yeniden kazanılması olduğunu savundu.

  • İspanyol kaleci, İtalya'nın yeniden yükselişini değerlendiriyor

    Inter'in kalecisi, İtalyan futbolunun uluslararası arenadaki sıkıntılarının oyuncu kalitesindeki herhangi bir düşüşten değil, tamamen psikolojik faktörlerden kaynaklandığına inanıyor. Üst üste üç Dünya Kupası finallerine katılamamak, dört kez dünya şampiyonu olan takımda derin bir güven krizini tetikledi. Mancini'ye artık kadroyu baştan aşağı yeniden inşa etme görevi verildi; milli takımın oyun kimliğini yeniden kurmak için çok sayıda genç yeteneği kadroya çağırdı.

  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci, zihinsel toparlanma mücadelesine dikkat çekti

    Serie A'da İtalya'nın en iyi yeteneklerine karşı oynayıp onlarla aynı takımı da paylaşan Inter kalecisi, İtalya Milli Takımı'nın teknik beceri açısından kesinlikle yetersiz olmadığına inanıyor.

    Martinez, önde gelen İtalyan gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşurken şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, İtalya'da çok fazla potansiyel görüyorum. Net bir oyun modelini yeniden bulmaları gerekiyor ama kalite eksikliği yok.

    "Inter'de üst düzey birçok oyuncu var ve onların yanında başka değerli isimler de bulunuyor. Dünya Kupası'na katılamamanın yarattığı hayal kırıklığının ardından özgüvenlerini yeniden kazanmaları gerekiyor; bence bu, kalite meselesinden çok zihinsel bir konu."

  • Kaleci, uzun süredir beklenen milli takım geri çağrısını aldı

    Martinez'in olumlu değerlendirmesi, Luis de la Fuente'nin İspanya kadrosuna sürpriz şekilde çağrılmasıyla gurur verici kişisel bir dönüm noktasıyla da örtüşüyor. 28 yaşındaki oyuncu, Haziran 2021'de A milli takım formasıyla çıktığı tek maçtan bu yana ilk kez resmen İspanya kadrosuna geri dönüyor. Joan Garcia'nın sakatlığı, Martinez'in tecrübeli seçenekler David Raya ve Unai Simon'la birlikte kaleci kontenjanında yer almasının önünü açtı.

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    Stade de France'ta büyük kapışma bekliyor

    İtalya'nın yeni nesli için asıl sınav cuma günü, UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda Stade de France'ta Fransa'ya konuk olacakları maçta verilecek. Mancini, artık efsanevi taktik adam Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı güçlü Fransa'yı etkisiz hale getirmek için akıllıca bir taktik plan hazırlamak zorunda. Paris'te olumlu bir sonuç almak, takımın moralini yükseltmek ve eleme aşamasına kalma umutlarını güçlü şekilde canlı tutmak açısından hayati önem taşıyor.

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