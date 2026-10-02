Dolayısıyla savunma oyuncusunun Pescara’ya katılacak olmasıyla ilgili fiziksel bir gerekçe bulunmuyor; İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı burada Polonya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile oynanacak son derece kritik eleme maçına hazırlanmak zorunda.





Kasım arasındaki play-off’lara kalmadan doğrudan bir sonraki Avrupa Şampiyonası’na katılım anlamına gelen bu maçta, İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın yeniden liderliğe yükselmesi için tek seçeneği en az iki farklı galibiyet.