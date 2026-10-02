Roberto Mancini, İtalya A Milli Takımı’nın üst üste üçüncü maçında da eski Atalanta savunmacısı ve şu anda Crystal Palace forması giyen Honest Ahanor’u kadroya çağırmamayı tercih etmişti. Bugün FIGC, gerekçeyi bir açıklamayla duyurdu; İtalyan-Nijeryalı oyuncu, bu akşam Paris’te Fransa’ya karşı oynanacak maçın kadrosuna da alınmadı. 2008 doğumlu oyuncu, Silvio Baldini’nin 21 Yaş Altı Milli Takımı’na dahil edildi.
İtalya'da Ahanor kamptan ayrılıp Baldini'nin yanına, 21 Yaş Altı Takımı'na gidiyor: Nijerya "kapma" konusunda hâlâ umut besleyebilir
Sakatlık yok, İtalya U21'e yardımcı olmak için teknik tercih
Dolayısıyla savunma oyuncusunun Pescara’ya katılacak olmasıyla ilgili fiziksel bir gerekçe bulunmuyor; İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı burada Polonya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile oynanacak son derece kritik eleme maçına hazırlanmak zorunda.
Kasım arasındaki play-off’lara kalmadan doğrudan bir sonraki Avrupa Şampiyonası’na katılım anlamına gelen bu maçta, İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın yeniden liderliğe yükselmesi için tek seçeneği en az iki farklı galibiyet.
Açıklama
Honest Ahanor, A Milli Takım kampından ayrılarak önümüzdeki saatlerde, dün Ermenistan karşısında alınan galibiyetin ardından gece Tirrenia Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne dönen ve pazartesi günü Pescara’da Polonya ile yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası finallerine katılım yolunda belirleyici bir maça çıkacak olan 21 Yaş Altı Milli Takım kadrosuna katılacak.
Crystal Palace savunmacısı, İtalya’nın bu akşam Nations League grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacağı Paris’e dün hareket etmemiş, Coverciano’daki Federasyon Teknik Merkezi’nde diğer sekiz İtalya Milli Takımı oyuncusuyla birlikte antrenmanda kalmıştı.
Nijerya hâlâ umutlanabilir
Mancini’nin İtalya’sı ile Baldini’nin 21 Yaş Altı takımının 5 Ekim Pazartesi günündeki maçlarının aynı zamana denk gelmesi, fiilen Ahanor’u Türkiye karşılaşmasının kadrosunun da dışında bırakacak ve dolayısıyla onun A Milli Takım formasıyla resmi bir maçta ilk kez sahaya çıkmasını da engelleyecek.
Defans oyuncusu, İtalya formasıyla ilk kez haziran ayında oynanan ve Baldini’nin geçici teknik direktör olduğu iki hazırlık maçında sahaya çıkmıştı, ancak bu karşılaşmalar gerçekte milli takım değişikliği ihtimalini ortadan kaldıran uygun maçlar olarak sayılmıyor.
Böylece, resmi maçlarda bir ilk maçı olmadığı için, Ahanor’un ikinci vatandaşlığı olan Nijerya, önümüzdeki resmi milli maçlar öncesinde onu yeniden ikna etmeye çalışarak İtalya’nın elinden almaya çalışabilir.
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