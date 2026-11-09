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Crans-Montana faciasından sağ kurtulan üç genç Francesca, Kean ve Leonardo, sabahın geç saatlerinde Coverciano'ya geldi. Centro Tecnico Federale'yi gezdikten sonra (daha sonra Museo del Calcio'yu da ziyaret edecekler) İtalya Millî Takımı'nın teknik direktörüyle görüştüler. Figc'nin aktardığına göre Roberto Mancini onlarla şakalaşıp sohbet ediyor, ardından Club Italia Başkanı Claudio Ranieri ve İtalya Millî Takımı takım menajeri Gabriele Oriali ile birlikte üç gence futboldaki idollerinin İtalya Millî Takımı formalarını hediye ediyor. Üç genç, öğle yemeğinde İtalya Millî Takımı oyuncularının yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Luca Da Prato ile de bir araya geliyor. Da Prato'ya bu ziyaretinde İtalya Paralimpik Yüzme Millî Takımı'nın takım lideri ve başantrenörü Roberto Bonanni eşlik ediyor.

Tam öğle yemeği saatlerinde Coverciano'nun diğer tarafına, geçen temmuz ayında İngiltere'de kupa kaldırmayı başaran bir başka takım geliyor: CP Millî Takımı. Takım, FIGC'nin paralimpik federasyon olarak tanınmasından bu yana katıldığı ilk uluslararası turnuvada World Championship'i kazandı. Kupa, Museo del Calcio'ya teslim ediliyor ve artık İtalya Millî Takımı'nın bir asrı aşkın tarihini anlatan koleksiyonun bir parçası.