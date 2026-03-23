İtalya, Coverciano'da kamp yapıyor; Kuzey İrlanda ile oynanacak playoff yarı finali öncesinde program ve kadro haberleri

Pazar akşamı, kadroya çağrılan 28 futbolcu Coverciano'da bir araya geldi.
Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).
Defans oyuncuları: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).
Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).
Forvetler: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
Sonuncusu sakatlığına rağmen (sağ adduktör kasında kas-fasya yaralanması) kadroda yer aldı, Bastoni de gözlem altında tutulurken Mancini'ye daha fazla güven duyuluyor. Tonali ile ilgili endişeler ortadan kalktı.