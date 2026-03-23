İtalya, Coverciano'da kamp yapıyor; Kuzey İrlanda ile oynanacak playoff yarı finali öncesinde program ve kadro haberleri

Teknik direktör Gattuso, ilk antrenmandan önce bugün basın toplantısında konuşacak.

Üç gün kaldı. 2026 Dünya Kupası finallerine katılmak için oynanacak Avrupa elemeleri playoff yarı finallerindeki İtalya-Kuzey İrlanda maçı için geri sayım başladı: Bu maçı kazanan takım, Galler-Bosna maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Maç, 26 Nisan Perşembe günü Bergamo Stadyumu’nda (New Balance Arena) saat 20:45’te başlayacak.


Bugün saat 14:00'te teknik direktör Gennaro Gattuso, saat 17:00'de başlayacak ilk antrenmandan önce basın toplantısında konuşacak.


  • CHIESA YARALANDI, GATTUSO CAMBIAGHI'Yİ OYUNA ALDI

    Federico Chiesa, Federal Teknik Merkezi'ne vardığında fiziksel durumu değerlendirildikten sonra önümüzdeki iki maçta forma giyemeyeceği kararlaştırıldı ve kulübüyle (Liverpool, ed.) mutabık kalınarak milli takım kampından ayrıldı.


    Onun yerine Bologna'dan Nicolò Cambiaghi çağrıldı.

    • Reklam

  • KADRO

    Pazar akşamı, kadroya çağrılan 28 futbolcu Coverciano'da bir araya geldi.


    Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Defans oyuncuları: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Forvetler: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


    Sonuncusu sakatlığına rağmen (sağ adduktör kasında kas-fasya yaralanması) kadroda yer aldı, Bastoni de gözlem altında tutulurken Mancini'ye daha fazla güven duyuluyor. Tonali ile ilgili endişeler ortadan kalktı.



  • MUHTEMEL KADRO

    İTALYA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.


