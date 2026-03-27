İtalya çok fazla çaba harcamadan ilerliyor, ancak Bosna karşısında daha fazlasına ihtiyaç duyacak

İtalya
World Cup Qualification UEFA
Bosna Hersek - İtalya
Bosna Hersek

Azzurri, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandıran finale yükseldi, ancak Kuzey İrlanda maçındaki performans Zenica'da yeterli olmayacak.

İlk engel aşıldı, ancak – bunu en başından beri biliyorduk – asıl zorluk bir sonraki maçta olacak. Bunun bir nedeni Bosna’nın Kuzey İrlanda’dan açık ara üstün olması, ama en önemlisi bu milli takımın Bergamo seyircisinin esirgemediği desteği alamayacak olması.


Kuzey İrlanda, Makedonya maçındaki travmayla ilgili kaçınılmaz endişelere rağmen, gerçekten de önemsiz bir rakip olduğunu gösterdi: Hiç de karşı konulmaz olmayan bir İtalya, kendisinden çok daha düşük seviyedeki rakiplerini rahatlıkla alt etti.


Bosna karşısında işler farklı olacak: Kolasinac, Dzeko ve Muharemovic'i iyi tanıyoruz, ancak göz önünde bulundurmamız gereken sadece onlar değil. Ne de olsa, Barbarez'in takımı, kesinlikle daha yüksek puanlı ve maç öncesinde birçok kişi tarafından favori gösterilen Galler'in sahasından zarar görmeden çıkmayı başardı ve Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için kesinlikle elinden geleni yapacaktır.

  • Peki ya İtalya? Kuzey İrlanda karşısında Azzurri, en az çabayla en iyi sonucu elde etti, ancak bu Zenica’da kesinlikle yeterli olmayacak. Daha fazlası gerekecek ve bireysel performansların ötesinde, Gattuso’nun takımı, özellikle ilk yarıda yetersiz kalan oyun yoğunluğunu artırmak zorunda.

  • Topu daha hızlı dolaştırmak, daha fazla dikey paslar atmak ve savunmada fazla risk almaktan kaçınmak: Gattuso’nun takımının Bosna’da uygulaması gereken ilk üç hamle bunlar. Donnarumma, Barella ve Bastoni’nin oyun kurarken aldıkları riskler ne pahasına olursa olsun önlenmeli; çünkü bu tür bir “ya hep ya hiç” maçında her topun önemi üç katına çıkar ve çoğu zaman toparlanmak için yeterli zaman kalmaz.

  • Öyleyse, uzun zamandır, hatta çok uzun zamandır ulaşılamayan, ancak artık gerçekleştirilmesine sadece bir adım kalan bu hedefe ulaşmak için anahtar kelimeler: odaklanma ve etkinlik.

