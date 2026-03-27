İtalya çok fazla çaba harcamadan ilerliyor, ancak Bosna karşısında daha fazlasına ihtiyaç duyacak

İlk engel aşıldı, ancak – bunu en başından beri biliyorduk – asıl zorluk bir sonraki maçta olacak. Bunun bir nedeni Bosna’nın Kuzey İrlanda’dan açık ara üstün olması, ama en önemlisi bu milli takımın Bergamo seyircisinin esirgemediği desteği alamayacak olması.





Kuzey İrlanda, Makedonya maçındaki travmayla ilgili kaçınılmaz endişelere rağmen, gerçekten de önemsiz bir rakip olduğunu gösterdi: Hiç de karşı konulmaz olmayan bir İtalya, kendisinden çok daha düşük seviyedeki rakiplerini rahatlıkla alt etti.





Bosna karşısında işler farklı olacak: Kolasinac, Dzeko ve Muharemovic'i iyi tanıyoruz, ancak göz önünde bulundurmamız gereken sadece onlar değil. Ne de olsa, Barbarez'in takımı, kesinlikle daha yüksek puanlı ve maç öncesinde birçok kişi tarafından favori gösterilen Galler'in sahasından zarar görmeden çıkmayı başardı ve Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için kesinlikle elinden geleni yapacaktır.