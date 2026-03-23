Gianluca Minchiotti

İtalya, Chiesa hemen kadro dışı kaldı! Gattuso, Cambiaghi'yi kadroya çağırdı

Liverpool'un forveti kampı hemen terk etti: forma giyemeyecek

Bu sabah Coverciano'da Milli Takım kampı başladı: Chiesa kadroda yok, Gattuso Cambiaghi'yi kadroya çağırdı. Federal Teknik Merkez'de fiziksel durumu değerlendirilen Liverpool'lu forvetin forma giyemeyeceği belirlendi. Teknik direktör, onun yerine Bologna'lı forveti kadroya çağırmaya karar verdi


Milli takımın Coverciano'daki kampı bugün başlıyor. Takım, 26 Mart Perşembe günü (saat 20.45, Rai 1'de canlı yayın) Bergamo Stadyumu'nda Kuzey İrlanda ile oynanacak Dünya Kupası play-off yarı finali öncesinde öğleden sonra ilk antrenmanını yapacak.


  • CHIESA KAMPU TERK ETTİ: AÇIKLAMA

    İTALYA FUTBOL FEDERASYONU'nun (FIGC) basın açıklamasında belirtildiği üzere, "futbolcu Federico Chiesa, Federasyon Teknik Merkezi'ne vardığında fiziksel durumu değerlendirildikten sonra önümüzdeki iki maçta forma giyemeyeceği kararlaştırıldı ve kulübün onayıyla milli takım kampından ayrıldı. Onun yerine Bologna'dan Nicolò Cambiaghi kadroya çağrıldı."


    • Reklam

  • ÇAĞRILANLAR LİSTESİ

    Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);


    Defans oyuncuları: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);


    Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);


    Forvetler: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


