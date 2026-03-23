İtalya, Chiesa hemen kadro dışı kaldı! Gattuso, Cambiaghi'yi kadroya çağırdı

Bu sabah Coverciano'da Milli Takım kampı başladı: Chiesa kadroda yok, Gattuso Cambiaghi'yi kadroya çağırdı. Federal Teknik Merkez'de fiziksel durumu değerlendirilen Liverpool'lu forvetin forma giyemeyeceği belirlendi. Teknik direktör, onun yerine Bologna'lı forveti kadroya çağırmaya karar verdi
Milli takımın Coverciano'daki kampı bugün başlıyor. Takım, 26 Mart Perşembe günü (saat 20.45, Rai 1'de canlı yayın) Bergamo Stadyumu'nda Kuzey İrlanda ile oynanacak Dünya Kupası play-off yarı finali öncesinde öğleden sonra ilk antrenmanını yapacak.