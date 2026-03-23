İtalya, Chiesa hemen kadro dışı kaldı! Gattuso, Cambiaghi'yi kadroya çağırdı

İTALYA FUTBOL FEDERASYONU'nun (FIGC) basın açıklamasında belirtildiği üzere, "futbolcu Federico Chiesa, Federasyon Teknik Merkezi'ne vardığında fiziksel durumu değerlendirildikten sonra önümüzdeki iki maçta forma giyemeyeceği kararlaştırıldı ve kulübün onayıyla milli takım kampından ayrıldı. Onun yerine Bologna'dan Nicolò Cambiaghi kadroya çağrıldı."



