Fabio Capello, İtalya'nın Kuzey İrlanda'yı mağlup ettiği ve Gattuso'nun takımının Dünya Kupası play-off'larında finale yükselmesini sağlayan maç hakkında yorum yapmak üzere Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. İşte Milan ve Juventus'un da aralarında bulunduğu takımların eski teknik direktörünün sözleri.
İtalya, Capello: "Kanepede deli gibi görünüyordum, yavaşız. Retegui beni haykırmaya zorladı, Donnarumma ise kalp krizi geçirtecekti. Pio Esposito mu? Gerçek bir oyuncu.”
"Oyuncular iyi iş çıkardı. Kanepede deli gibi bağırdım. Benim için Milli Takım bir takımdan çok daha fazlası. Beni ne etkiledi? Hız eksikliğimiz. Zihinsel ve fiziksel olarak yavaştık. Yoğunluk yoktu. Kuzey İrlanda mütevazı bir takım, ancak fiziksel ve dikkatli oynadı, uzun süre son 30 metrede netlik kazanmamıza izin vermedi ve bu yüzden tehlikeli pozisyonlar yaratmakta zorlandık. Takıma ritim kazandıran tek isimler Calafiori ve Tonali'ydi, ikisi de Premier Lig'de oynuyor, biri Arsenal'de, diğeri Newcastle'da. Diğerleri ise Serie A'daki hızda oynuyorlardı. Ama tekrar ediyorum, bu sadece bacaklarla ilgili bir mesele değil, zihin ve alışkanlıkla da ilgili."
“Tonali mi? Gerçek bir orta saha oyuncusuna yakışır harika bir gol attı. Keskin ve güçlü bir şut. Kabul ediyorum, beni koltuğumdan kaldırdı. 0-0’da Retegui’nin pozisyonu mu? Boş verin, forvetimiz topa uzandığında bir çığlık attım... Ama olur böyle şeyler, ileriye bakalım. Pio Esposito mu? Gerçek bir oyuncu. Topu savunmayı, pas vermeyi, kafayla atlamayı biliyor. Kean ve Retegui birbirine benzeyen iki forvet, oysa Pio ikisini de tamamlayabilir. Ve aslında o sahadayken daha iyiydik. İkinci golü Kean'ın muhteşem bir golle atmış olsa da: mükemmel top kontrolü ve çapraz vuruş. Sahaya çıkacak bir sonraki forvet ikilisini Rino'nun karar vermesine bırakıyorum, tabii ki. Esposito'nun hem Retegui hem de Kean için ideal bir tamamlayıcı olduğunu belirtmekle yetineceğim."
“Teknik direktörümüzü gergin gördüm, ki bu normal, ama aynı zamanda yedek kulübesinde oldukça heyecanlıydı. İşte, kusurlar ve ufak eksiklikler bir yana, ruhunu ortaya koyan ve mücadele eden bir Milli Takım gördük. Bir İtalyan olarak, geçmişte daha güçlü takımlarımız olduğunu elbette biliyorum, ama teknik niteliklerin ötesinde gurur ve rekabetçilik eksikliğini tahammül edemem. Son Avrupa Şampiyonası'nda sinirlenmemin sebebi de buydu. Çeyrek finalde İsviçre ile oynadığımız o maç... O kadar cansızdı ki utanç duydum."
“Savunmaya gelince, bu kritik dönemde elimizde büyük golcülerin olmadığı kesin. Defans oyuncularımızın hepsi topla iyi başa çıkıyor, ancak geri kalanı konusunda bazı şüphelerim var. Donnarumma, dünyanın en iyi kalecilerinden biri, hatta belki de en iyisi. Ancak ikinci yarıda rakiplere pas verdiğinde kalbim durdu. İşte, o durumda Kuzey İrlanda'nın forvetinin yerine Kane veya Haaland'ı hayal edin. Bosna-Hersekteknik olarak iyi ve Kuzey İrlanda'dan kesinlikle üstün. Ama dürüst olmak gerekirse: ruh ve tempo açısından Galler daha zorlu bir engel olurdu, özellikle de kendi sahalarında. Finalin deplasmanda olması yazık. Yine de rakip kalecinin topu uzaklaştırırken "m...." diye bağıranlara sarı kart vermek zorundayım. Kötü bir alışkanlık."