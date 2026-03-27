İtalya, Capello: "Kanepede deli gibi görünüyordum, yavaşız. Retegui beni haykırmaya zorladı, Donnarumma ise kalp krizi geçirtecekti. Pio Esposito mu? Gerçek bir oyuncu.”

“Tonali mi? Gerçek bir orta saha oyuncusuna yakışır harika bir gol attı. Keskin ve güçlü bir şut. Kabul ediyorum, beni koltuğumdan kaldırdı. 0-0’da Retegui’nin pozisyonu mu? Boş verin, forvetimiz topa uzandığında bir çığlık attım... Ama olur böyle şeyler, ileriye bakalım. Pio Esposito mu? Gerçek bir oyuncu. Topu savunmayı, pas vermeyi, kafayla atlamayı biliyor. Kean ve Retegui birbirine benzeyen iki forvet, oysa Pio ikisini de tamamlayabilir. Ve aslında o sahadayken daha iyiydik. İkinci golü Kean'ın muhteşem bir golle atmış olsa da: mükemmel top kontrolü ve çapraz vuruş. Sahaya çıkacak bir sonraki forvet ikilisini Rino'nun karar vermesine bırakıyorum, tabii ki. Esposito'nun hem Retegui hem de Kean için ideal bir tamamlayıcı olduğunu belirtmekle yetineceğim."





“Teknik direktörümüzü gergin gördüm, ki bu normal, ama aynı zamanda yedek kulübesinde oldukça heyecanlıydı. İşte, kusurlar ve ufak eksiklikler bir yana, ruhunu ortaya koyan ve mücadele eden bir Milli Takım gördük. Bir İtalyan olarak, geçmişte daha güçlü takımlarımız olduğunu elbette biliyorum, ama teknik niteliklerin ötesinde gurur ve rekabetçilik eksikliğini tahammül edemem. Son Avrupa Şampiyonası'nda sinirlenmemin sebebi de buydu. Çeyrek finalde İsviçre ile oynadığımız o maç... O kadar cansızdı ki utanç duydum."



