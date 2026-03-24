Italy v Germany - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport
İtalya, Calafiori: "Son aylarda annemden çok Gattuso'yu dinledim. Serie A ile Premier League arasındaki farklar mı? Yoğunluk; İngiltere'de antrenmanlar adeta maç gibidir."

Azzurri'nin savunma oyuncusunun basın toplantısındaki sözleri.

Riccardo Calafiori, Coverciano'da düzenlenen kampın ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya Milli Takımı'nın, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

İşte Calafiori'nin açıklamaları: "İyiyim, bugün sahada ne olacağını göreceğiz ama iyiyim. Anları yönetme konusunda, bu tür durumlarda anahtar nokta şimdiki anı yaşamak ve fazla düşünmemek, her anın tadını çıkarmaktır çünkü bu güzel bir şeye dönüşebilir. Birlikte olmak, takım ruhu oluşturmak ve bir sonraki maçı düşünmek."

  • İNGİLİZ VE İTALYAN FUTBOLU ARASINDAKİ FARKLAR

    "Rakibe odaklanmaktansa kendimize odaklanmayı tercih ederim; sonuçlar başkalarına değil, bize bağlı. Premier Lig hakkında çok konuşuluyor ama Şampiyonlar Ligi İngiliz takımları için de zorlu. Futbol mükemmel bir bilim değildir. En büyük fark, antrenmanların ve maçların yoğunluğunda yatıyor; Premier Lig'de asıl antrenman maçlardır. Arsenal haftada iki maç oynuyor, antrenmanlar ise az. Yoğunluk yüksek, boş anlar çok az."

  • HANGİ MAÇ OYNANACAK VE KUZEY İRLANDA NASIL BİR YER?

    Calafiori, Kuzey İrlanda'nın nasıl bir kadroya ve milli takıma sahip olduğu konusuna da değindi: "Maça normal bir maçmış gibi hazırlanmalıyız, rahat olmalıyız. Aleyhimize olan duran toplarda dikkatli olmalıyız, onlar tehlikeli olabilir. Günümüz futbolunda fark yaratabilirler çünkü sınır çok ince. Fırsat bulur bulmaz bu tür oyunlara yönelirler, bu tür oyunlara maruz kalmamalı ve ikinci toplara dikkat etmeliyiz."

  • HANGİ MAÇI TEKRAR OYNAMAK İSTERDİN?

    "Aklıma tam da Bergamo'da oynadığımız Estonya maçı geliyor. Stadyum da bize destek olacak; bence perşembe günü durum daha da iyi olacak."

  • İLETİLMESİ GEREKEN MESAJ

    "Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama daha önce de söylediğim gibi, maçın nasıl sonuçlanacağını kimse tahmin edemez; vermek istediğimiz mesaj, hep birlikte hareket etmek ve pozitif olmak. Böylesine önemli maçlarda taktik ve teknik unsurlar ancak bir yere kadar önemlidir; asıl önemli olan birlik ve zihniyet."

  • GATTUSO

    Calafiori, teknik direktör Gattuso ile çalışmaktan da memnuniyet duyduğunu belirterek bazı noktalara değindi: "Teknik direktörün bana karşı sergilediği tavrı çok takdir ettim; son aylarda annemden daha çok onun sesini duydum... Ben yokken bile bana yakın durarak çok iyi davrandı. Sonra Londra'da bir akşam yemeği yedik; birlikte vakit geçirmek ve sohbet etmek çok güzeldi. Bu aylarda antrenman yapma fırsatımız olmadı ama antrenman yapacak pek bir şey yok, birlikte vakit geçirecek çok şey var. Hesabı kesinlikle o ödedi (gülüyor, ed.). Futbol hakkında konuştuk, Buffon ve Bonucci de oradaydı. Arkadaşlarla geçirdiğimiz bir akşamdı, bize birkaç anekdot anlattılar ve sonra maç hakkında konuştuk."

  • BU MEYDAN OKUMAYA İLİŞKİN İYİMSERLİK Mİ?

    Son olarak, İtalyan milli takımının savunma oyuncusu maç öncesindeki hislerini şöyle dile getirdi: "Çünkü hepimiz aynı şeyi istiyoruz, o halde neden işleri zorlaştıralım ki? Her zaman olumlu düşünmeyi severim; bir insan bir şeyi elde etmek için olumlu düşünürse, sonunda onu elde eder. Baskı var, bundan kaçınmaya çalışmanın bir anlamı yok. Bu Dünya Kupası'na katılmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Olabilecekler hakkında düşünmüyoruz, maça sadece 2 gün kaldı. Bu maçı oynayacağım için mutluyum, vermek istediğim mesaj bu. Bu anı iyi yaşamaya ve olumlu düşünmeye çalışalım, Dünya Kupası'ndan başka bir şey düşünmediğimiz için çok mutlu olabileceğimiz bir hafta olabilir. Her şey bu maçı nasıl gördüğümüze bağlı. Bu formayı giydiğinizde sorumluluk da var, ama ben bunu daha çok bir fırsat olarak görüyorum. Binlerce nedenden dolayı böyle bir maçı oynamayı, oynamamaya tercih ederim. Dünya Kupası'na gitmek çocukluğumdan beri hayalimdi ve bu maçı oynamak için sabırsızlanıyorum."

