İtalya, Calafiori: "Son aylarda annemden çok Gattuso'yu dinledim. Serie A ile Premier League arasındaki farklar mı? Yoğunluk; İngiltere'de antrenmanlar adeta maç gibidir."

Riccardo Calafiori, Coverciano'da düzenlenen kampın ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya Milli Takımı'nın, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçı değerlendirdi.
İşte Calafiori'nin açıklamaları: "İyiyim, bugün sahada ne olacağını göreceğiz ama iyiyim. Anları yönetme konusunda, bu tür durumlarda anahtar nokta şimdiki anı yaşamak ve fazla düşünmemek, her anın tadını çıkarmaktır çünkü bu güzel bir şeye dönüşebilir. Birlikte olmak, takım ruhu oluşturmak ve bir sonraki maçı düşünmek."