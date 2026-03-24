İtalya, Calafiori: "Son aylarda annemden çok Gattuso'yu dinledim. Serie A ile Premier League arasındaki farklar mı? Yoğunluk; İngiltere'de antrenmanlar adeta maç gibidir."

Son olarak, İtalyan milli takımının savunma oyuncusu maç öncesindeki hislerini şöyle dile getirdi: "Çünkü hepimiz aynı şeyi istiyoruz, o halde neden işleri zorlaştıralım ki? Her zaman olumlu düşünmeyi severim; bir insan bir şeyi elde etmek için olumlu düşünürse, sonunda onu elde eder. Baskı var, bundan kaçınmaya çalışmanın bir anlamı yok. Bu Dünya Kupası'na katılmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Olabilecekler hakkında düşünmüyoruz, maça sadece 2 gün kaldı. Bu maçı oynayacağım için mutluyum, vermek istediğim mesaj bu. Bu anı iyi yaşamaya ve olumlu düşünmeye çalışalım, Dünya Kupası'ndan başka bir şey düşünmediğimiz için çok mutlu olabileceğimiz bir hafta olabilir. Her şey bu maçı nasıl gördüğümüze bağlı. Bu formayı giydiğinizde sorumluluk da var, ama ben bunu daha çok bir fırsat olarak görüyorum. Binlerce nedenden dolayı böyle bir maçı oynamayı, oynamamaya tercih ederim. Dünya Kupası'na gitmek çocukluğumdan beri hayalimdi ve bu maçı oynamak için sabırsızlanıyorum."