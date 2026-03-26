Karar günü geldi. Bergamo'da, Kuzey İrlanda maçı öncesinde, Alessandro Bastoni'nin kampın başlangıcından bu yana ilk kez takım antrenmanına katılmasıyla Azzurri için iyi haberler geldi. Pazar sabahından beri bu akşamki maçta yer alabilmek için milli takım teknik ekibiyle çalışan Inter'in savunma oyuncusu, kendini zorlamadan takım arkadaşlarıyla aynı antrenmanları yaptı: Donnarumma'nın önünde,Mancini sağ orta saha ve Calafiori sol orta saha pozisyonlarında oynarken, ilk 11'de yer alma şansı giderek artıyor.
İtalya, bu akşam Kuzey İrlanda ile oynayacağı play-off maçı: kadro listesi ve Retegui'nin yanı sıra penaltı atacak oyuncular
KADRO
Kaleciler - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Defans oyuncuları - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.
Orta saha oyuncuları - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
Forvetler - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.
Caprile, Cambiaso, Coppola, Scamacca ve Cambiaghi'nin yanı sıra, sakatlık nedeniyle forma giyemeyen üç oyuncu da tribünde yer alacak. Bunlar Vicario, Di Lorenzo ve Zaccagni.
TONALI VE CALAFIORI İLK 11'DE
Sandro Tonali de düzenli olarak sahada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona karşısında aldığı darbenin ardından ilk 11’e dönmeye hazır. Onunla birlikte orta sahada Locatelli ve Barella da yer alıyor; Dimarco ve Politano’nun da dahil olacağı beşli orta saha düzeninde (Palestra’ya dikkat), on bir karşı sıfır antrenmanlarında düzenli olarak sahaya çıktı. Forvette Kean ve Retegui yer alırken, Pio Esposito ilk on birin ilk yedeği olacak.
MUHTEMEL KADRO
İtalya (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.
OLASI PENALTI ATICILARI
Gattuso, 90. dakikada penaltı atışını Retegui'nin yapacağını doğruladı; La Gazzetta dello Sport'a göre ise eski Atalanta oyuncusuyla birlikte penaltı atma şansı en yüksek olan isimler arasında Kean, Politano, Tonali ve Locatelli bulunuyor; sonuncusu, ligde Sassuolo karşısında yaptığı son ve ağır hataya rağmen hazır durumda.
HUZURA YÖNELİK YAKLAŞIM
"Kaliteli ve tecrübeli bir kadromuz var. Sakin ve dingin olmalıyız; artık sahaya çıkacağımıza göre sadece %200 performans göstermeliyiz. Sakinlik, rahatlık ve maçı kontrol etmek; başrolü oynamalı ve kazanmalıyız. Bu belirleyici mücadeleye hazırız, herkese kim olduğumuzu gösterme zamanı geldi," dedi Mateo Retegui maç öncesi basın toplantısında.
Gattuso, hazırlık kampı için uygun bir zaman bulamadığı için, kendi imkanlarıyla idare etti ve son haftalarda oyuncularıyla akşam yemeğinde bir araya gelerek takımın kaynaşmasını sağladı. "Bu, kariyerimin en önemli maçı, tüm ülkenin beklentileri omuzlarımda," dedi Gattuso konuşmasının özetinde.