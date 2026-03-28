İlk maç geride kaldı. İtalya, Perşembe akşamı Bergamo'da Kuzey İrlanda karşısında görevini yerine getirdi ve Tonali ile Kean'ın golleriyle 2-0 galip gelerek, 31 Mart Salı günü saat 20.45'te Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nun coşkulu atmosferinde Bosna ile karşılaşacağı play-off finaline yükseldi.





Teknik direktör Gennaro Gattuso, her şeyi takıma güvenmeye devam ediyor ve bugünkü antrenmana da forvet hattındaki en önemli belirsizliği taşıyacak. Kuzey İrlanda maçında muhteşem bir giriş yapan Pio Esposito, Mateo Retegui'nin ilk 11'deki yerini tehdit ediyor.





İşte büyük maçtan 3 gün önce Azzurri ile ilgili günün tüm haberleri.



