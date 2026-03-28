CM grafica Kean Tonali 16 9calciomercato
İtalya, Bosna-Hersek maçı öncesi -2: Scamacca takımla birlikte. Bastoni formda değil; kar nedeniyle yola çıkış pazartesiye ertelendi

Bosna Hersek - İtalya

Milli takımın yılın en önemli maçı için heyecan artıyor.

İlk maç geride kaldı. İtalya, Perşembe akşamı Bergamo'da Kuzey İrlanda karşısında görevini yerine getirdi ve Tonali ile Kean'ın golleriyle 2-0 galip gelerek, 31 Mart Salı günü saat 20.45'te Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nun coşkulu atmosferinde Bosna ile karşılaşacağı play-off finaline yükseldi.


Teknik direktör Gennaro Gattuso, her şeyi takıma güvenmeye devam ediyor ve bugünkü antrenmana da forvet hattındaki en önemli belirsizliği taşıyacak. Kuzey İrlanda maçında muhteşem bir giriş yapan Pio Esposito, Mateo Retegui'nin ilk 11'deki yerini tehdit ediyor.


İşte büyük maçtan 3 gün önce Azzurri ile ilgili günün tüm haberleri.


  • BUGÜNÜN PROGRAMI

    İtalya, teknik direktör Gattuso yönetiminde bugün Coverciano'da sahaya geri dönüyor. Tüm kadronun katılacağı antrenman, öğleden sonra saat 17:00'de başlayacak. Takım ise ancak Pazartesi günü Zenica'ya doğru yola çıkacak.

  • PIO MU, RETEGUI Mİ? BASTONI NASIL?

    Gennaro Gattuso'nun önümüzdeki günlerde üzerinde duracağı en önemli iki soru işareti var.


    İlki biliniyor: Alessandro Bastoni, Kuzey İrlanda maçının sonunda henüz tam formunda değil. Maçta yer almak için dişini sıkmış olsa da, yorgun ve formunun altında bir şekilde sahadan çıktı. Durumu takip edilmeli, aksi takdirde Federico Gatti (Bergamo'da ikinci yarıda oyuna giren) tekrar forma giyecek.


    Diğer şüphe ise, İtalya'nın hücumunun merkezinde Moise Kean'a kimin eşlik edeceği konusunda. Mateo Retegui, Kuzey İrlanda maçının ilk yarısı boyunca sönük bir performans sergiledi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaçırdığı gol hala canını yakıyor. Pio Esposito ise zihnen ve fiziksel olarak zayıf ve onun sahada olmasıyla İtalya da dağıldı. Bugün şanslar 50-50.

  • ÖNCE GRUP: DÜN AKŞAM SERBEST

    Gennaro Gattuso, ilk günden itibaren her şeyi takımın uyumuna odaklamayı tercih etti.


    28 kişilik kadroda, her ne pahasına olursa olsun takıma katılmak isteyen birçok sakat oyuncu da yer alıyor. Di Lorenzo ve Vicario, takım arkadaşlarıyla birlikte olmak için Bosna'ya uçacaklarını şimdiden doğruladılar.


    Dün akşam, gerginliği biraz olsun azaltmak için Gattuso takıma birakşam izin verdi. Birçok oyuncu, Coverciano'daki kampından çıkıp gece geri dönmeden önce ailelerine sarılmak için bu 3-4 saatlik serbest zamanı değerlendirdi.

  • BOSNA'DA VİRAL OLAN SEVİNÇ TEPKİSİ NEDENİYLE TARTIŞMA: "KİBİRLİ İTALYANLAR"

    Özellikle Dimarco, Vicario ve Pio Esposito gibi İtalyan gençlerin Galler-Bosna maçının sonunda sevinç gösterilerinde bulundukları video, kaçınılmaz olarak internette yayıldı ve viral oldu.


    Bosna taraftarları ve oyuncuları bu hareketi pek hoş karşılamadı; hatta federasyonun sosyal medya hesaplarına bakıldığında da görüldüğü gibi, genel kanı "kibirli İtalyanlar" olduğu yönünde ve buna tehditkar bir "bunu unutmayacağız" ifadesi de ekleniyor.


    Özür dilemek için Inter'in bek oyuncusu hemen eski takım arkadaşı Edin Dzeko'ya bir mesaj yazdı ve bugün basın toplantısında konuşarak durumu düzeltmeye çalışabilir.

  • ZENICA STADYUMUNUN KAPASİTESİ AZALDI MI?

    Son olarak, Zenica'daki Bilino Polje'nin ateşli atmosferine dikkat edin. Taraftar desteğinin kendini hissettirdiği bir sanayi kenti ve Bosnalı ultraslar, gerçek anlamda organize bir grup oluşturuyor. 1972'de açılan stadyum, 15.600 kişilik kapasiteye sahip; tribünlerin oyun sahasına çok yakın olması nedeniyle oldukça küçük ve ateşli biratmosfer sunuyor.


    Ayrıca, "takımın uygunsuz davranışı, ayrımcılık, ırkçılık, piroteknik malzeme kullanımı, milli marşlar sırasında rahatsızlık verilmesi ve stadyum içinde ve dışında düzen ve disiplin eksikliği" nedeniyle Bosna'ya verilen para cezasının ardından, tesisin kapasitesi %20 oranında azaltılacak ve GÜNEY tribünü ile BATI tribününün bir kısmı kapatılacak.

  • ALAJBEGOVIC: "ÇOK ÇETİN BİR MAÇ OLACAK"

    Bosna'nın ofansif orta saha oyuncusu Kerim Alajbegovic, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya'ya meydan okudu: "Biz kazanacağız. Stadyumun içinde ve dışında cehennem gibi bir atmosfer var, çok sert bir maç olacak"


  • 500 BİLET SATIŞTA

    Bosna ile oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı. Zenica’daki ‘Bilino Polje’ stadyumunun misafir tribünü için ayrılan 500 bilet, bugün saat 12.00’den yarın, 29 Mart Pazar günü saat 20.00’ye kadar 15 avroya satın alınabilir.

  • GRUP İÇİNDEKİ KİREÇ

    Coverciano'da yapılan öğleden sonra antrenmanında, sağ adduktor kasında kas-fasya yaralanması nedeniyle Kuzey İrlanda maçında tribünde izlemek zorunda kalan Gianluca Scamacca, tekrar takımla bir araya geldi. Guglielmo Vicario'nun yanı sıra Gabriele Gravina ve Gianluigi Buffon da saha kenarından takım arkadaşlarını izledi.

  • KALKIŞ ERTELENDİ

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İTALYA Milli Takımı için, İTALYA Futbol Federasyonu'ndan bir temsilcinin yerinde yaptığı incelemenin ardından programda bir değişiklik oldu. Son saatlerde Bosna'da kar yağdı ve teknik direktör Gennaro Gattuso, Zenica'da yapılacak son antrenmanı iptal etme kararı aldı; Coverciano'da kalmayı tercih ederek Bosna'ya hareket tarihini erteledi.

    Takım, Pazartesi günü saat 16.30'da Floransa'dan bir charter uçağıyla yola çıkacak ve maç öncesi geleneksel hazırlıklarını yapmak üzere saat 19.00 civarında Zenica'ya varacak.



World Cup Qualification UEFA
Bosna Hersek crest
Bosna Hersek
BIH
İtalya crest
İtalya
ITA