İspanya Millî Takımı FIFA sıralamasının zirvesinde yer almasına rağmen, özellikle EURO 2024 ve ardından 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak son dönemde Avrupa ve dünya futboluna damgasını vurmasının ardından, dünyanın büyük millî takımlarına ayak uydurabilmek için çözüm bekleyen bir pazarlama kriziyle karşı karşıya.

Marca gazetesi bugün Pazartesi günü yayımladığı bir haberde, İspanya forma satışları ve sponsorluk gelirlerinin Fransa, Almanya ve Brezilya millî takımlarının gelirlerinden beş kat daha düşük olduğunu belirterek şunları ekledi: "Hatta Portekiz ve İtalya'nın gelirlerinden bile daha az." İspanya Millî Takımı en iyi dönemlerini yaşıyor, ancak forma gelirleri hâlâ büyük millî takımların gelirlerinden çok uzakta. İspanya Federasyonu'nun, söz konusu federasyonların ulaştığı değer olan yaklaşık 100 milyon avroya ulaşması mantıklı olacaktır.

"La Roja" formasında ilk kez Wembley Stadyumu'nda İngiltere karşısında görülen ikinci Dünya Kupası yıldızı, İspanyol taraftarların coşkusunu tutuşturdu ve yarın Salı günü İspanya'da Sevilla şehrinde resmî olarak tanıtılacak.

Bu nedenle İspanya Futbol Federasyonu bu ivmeyi değerlendirmeye karar verdi ve iddialı, net bir hedef koydu: Millî takım formalarının sponsorluk gelirlerini en az beş katına çıkarmak.

İkinci yıldızlı İspanya forması geçtiğimiz 4 Ağustos'ta satışa sunulmuştu.

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