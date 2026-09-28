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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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İtalya bile onlardan üstün! İspanya Milli Takımı'nı zora sokan felaket bir sorun: Mbappe'nin izinden mi gidiyor?

İspanya - Hırvatistan
İspanya
Hırvatistan
UEFA Nations League A
Portekiz
İtalya
Almanya
Fransa
Brezilya
L. Yamal
K. Mbappe
İspanya
Hırvatistan
Portekiz
İtalya
Almanya
Fransa
Brezilya

Dünya çapında bir kuşak: La Roja tarihi bir sıçramaya ihtiyaç duyuyor

İspanya Millî Takımı FIFA sıralamasının zirvesinde yer almasına rağmen, özellikle EURO 2024 ve ardından 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak son dönemde Avrupa ve dünya futboluna damgasını vurmasının ardından, dünyanın büyük millî takımlarına ayak uydurabilmek için çözüm bekleyen bir pazarlama kriziyle karşı karşıya.

Marca gazetesi bugün Pazartesi günü yayımladığı bir haberde, İspanya forma satışları ve sponsorluk gelirlerinin Fransa, Almanya ve Brezilya millî takımlarının gelirlerinden beş kat daha düşük olduğunu belirterek şunları ekledi: "Hatta Portekiz ve İtalya'nın gelirlerinden bile daha az." İspanya Millî Takımı en iyi dönemlerini yaşıyor, ancak forma gelirleri hâlâ büyük millî takımların gelirlerinden çok uzakta. İspanya Federasyonu'nun, söz konusu federasyonların ulaştığı değer olan yaklaşık 100 milyon avroya ulaşması mantıklı olacaktır.

"La Roja" formasında ilk kez Wembley Stadyumu'nda İngiltere karşısında görülen ikinci Dünya Kupası yıldızı, İspanyol taraftarların coşkusunu tutuşturdu ve yarın Salı günü İspanya'da Sevilla şehrinde resmî olarak tanıtılacak.

Bu nedenle İspanya Futbol Federasyonu bu ivmeyi değerlendirmeye karar verdi ve iddialı, net bir hedef koydu: Millî takım formalarının sponsorluk gelirlerini en az beş katına çıkarmak.

İkinci yıldızlı İspanya forması geçtiğimiz 4 Ağustos'ta satışa sunulmuştu.

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  • Adalet meselesi

    Marca'ya göre İspanya, gerek erkek gerekse kadın milli takımı düzeyinde sportif performansı, son dönemdeki sonuçları ve umut vaat eden geleceği göz önüne alındığında, formalardan en fazla kâr elde eden federasyonlar arasında yer almalı; özellikle de her iki takımın "FIFA" sıralamasının zirvesinde bulunması gibi nadir bir başarıya imza atmışken.

    Ayrıca genç milli takımlar tüm kupalarda mücadele edip bunları kazanıyor; bunların sonuncusu 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası oldu.

    İspanya'nın Portekiz ve Fas ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı ve onlarca yıldır görülmemiş olağanüstü bir küresel etkinlik olacak 2030 Dünya Kupası da yaklaşıyor.

    Buna dayanarak İspanya Federasyonu, "La Roja"nın formalarının değeri ve ticari konumu bakımından öncü ülkelerle rekabet etmesi gerektiği görüşünde.

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  • Eşsiz bir özellik: Kıyaslanamaz etkisiyle dünya çapında bir nesil

    İspanya Futbol Federasyonu'nun forma değerini yükseltmek için pazarlık yapacak güçlü nedenleri bulunuyor; bunların en önemlisi ise küresel etkiye sahip, genç yaşta ve yüksek piyasa değerine sahip bu ender yıldız topluluğuna sahip olmasıdır.

    Sahnenin başında Lamine Yamal geliyor; küçük yaşına rağmen en öne çıkan yıldız ve eşi benzeri olmayan küresel bir simge. Forması dünyanın tüm kıtalarında satılıyor; ayrıca Pau Cubarsí ve Nico Williams da bu duruma dahil. Aynı durum kadın milli takımı için de geçerli; İspanya'yı kadın futbolunun ölçütü haline getiren bir kuşağa Vicky López liderlik ediyor, Clara Serrajordi ise onun izinden gidiyor.

    Spor giyim şirketleri açısından bu, son derece değerli bir kazanç anlamına geliyor. Bunlar kariyerlerinin sonuna gelmiş yıldızlar değil, aksine 2030 Dünya Kupası'na kariyerlerinin zirvesinde ulaşacak ve önümüzdeki on yıl boyunca futbolun hatlarını çizecek oyuncular.

    Yine aynı rapora göre, bu yıldızların varlığı Fransa, Almanya ya da Brezilya'nın şu anda aynı gençlik, kupa ve potansiyel bileşimiyle sunamayacağı bir avantaj teşkil ediyor.

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  • "İkinci lig kulübü gibi": Yılda 100 milyon euro isteniyor

    Fransa, Almanya ve Brezilya listenin başında yer alıyor; zira federasyonları forma sponsorluk anlaşmalarından yılda yaklaşık 100 milyon euro gelir elde ediyor, hatta bazıları bu rakamı da aşıyor.

    Almanya ise özel bir öneme sahip; zira formasının bedelini daha yüksek bir tutar karşılığında yeniden müzakere ederek Adidas ile 72 yıl süren ortaklığına son verdi ve rakibi Nike'a geçti.

    Bu yüzden mevcut fark oldukça geniş görünüyor. Eğer İspanya'nın hedefi gelirlerini beş katına çıkarmaksa, bu durum milli takım formasının ticari değeri ile sportif değeri arasındaki mesafeyi gözler önüne seriyor.

    Marca şu ifadeleri kullandı: "İspanya kazanıyor, heyecan yaratıyor ve satıyor, ancak ikinci lig takımının aldığına benzer bir karşılık alıyor. Bu nedenle İspanya Federasyonu'nun ticari performansını iyileştirmesi gerekiyor."

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  • İtalyan ve Portekiz paradoksu: bariz bir aksaklık

    Dikkat çeken bir nokta ise İtalya ve Portekiz'in bu sıralamada İspanya'nın önünde yer alması. İtalya'nın durumu daha çarpıcı görünüyor; zira milli takım Dünya Kupası'nın son üç edisyonuna katılamadı, buna rağmen forması İspanya'nınkinden daha yüksek bir değere sahip.

    Portekiz ise başta Cristiano Ronaldo olmak üzere yıldızları sayesinde küresel bir cazibeye sahip, ancak son dönemdeki sonuçları İspanya'nın karnesiyle kıyaslanamaz.

    Marca konuya şu yorumu yaptı: "Bu çelişki, forma pazarının yalnızca güncel performansı değil, yıllar içinde biriken tarihi ve pazarlamayı ödüllendirdiğini gösteriyor. İspanya Futbol Federasyonu ise özellikle bu dengesizliği düzeltmeye çalışıyor."

    Bir sonraki adımın adı Adidas; zira milli takımın mevcut ve uzun soluklu ortağı olan şirket önceliğe sahip olacak.

    Büyük markalar durumu yakından takip ediyor ve Kylian Mbappe ile anlaşma yapan şirket gibi başka bir firmanın devreye girmesi tabloyu değiştirebilir.

    Şöyle devam etti: "İspanya Futbol Federasyonu uzun süredir Adidas ile olan güçlü ilişkisiyle övündü, ancak İspanyol futbolunun bu alanda niteliksel bir sıçramaya ihtiyaç duyduğu açık. Milli takım zirvede kalmalı ve Lamine Yamal, Vicky Lopez, Pau Cubarsi, Nico Williams ve Clara Serrajordi gibi oyuncuların ekipman değeri, onların sportif ve ticari konumunu yansıtmalı."

    Şu sözlerle bitirdi: "Mevcut sözleşme, İspanya'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı yıl olan 2030'da sona eriyor. Ancak müzakereler genellikle yeni bir Dünya Kupası döngüsünün başlamasıyla start alıyor, dolayısıyla 2030'a kadar beklemek, nadir görülen bir fırsatın dört yılının heba edilmesi anlamına gelebilir."

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