Belçika'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilginin ardından, İtalya, Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçına kendini kanıtlama zorunluluğuyla çıktı. Teknik direktör Roberto Mancini, ilk 11'de sekiz değişiklik yaparak radikal bir revizyona gitti. En dikkat çekici konu ise Michael Kayode, Matteo Ruggeri ve Sebastiano Esposito'nun A milli takım düzeyindeki ilk maçlarına ilk 11'de başlaması oldu. Milli takım adına tarihi bir anda, Sebastiano ile kardeşi Francesco Pio Esposito birlikte ilk 11'de yer aldı ve 1915'ten bu yana İtalya formasıyla bunu başaran ilk kardeş ikilisi oldu.

Eski Fiorentina teknik direktörü Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Türkiye'de de bazı önemli isimler eksikti. Kaleci Uğurcan Çakır, Fransa karşısında gördüğü ceza nedeniyle forma giyemedi; Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Karşılaşma büyük önem taşıyordu, çünkü iki ülke de ilk maçlarını kaybetmelerinin ardından A Grubu'nun son sıralarında yer alıyordu.