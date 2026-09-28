AFP
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İtalya, Belçika kâbusunun ardından Türkiye'yi acımasızca 4-1 yenerek toparlandı; Michael Kayode ve Pio Esposito parladı
İtalya'nın genç yıldızları Bursa'da başı çekiyor
Belçika'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilginin ardından, İtalya, Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçına kendini kanıtlama zorunluluğuyla çıktı. Teknik direktör Roberto Mancini, ilk 11'de sekiz değişiklik yaparak radikal bir revizyona gitti. En dikkat çekici konu ise Michael Kayode, Matteo Ruggeri ve Sebastiano Esposito'nun A milli takım düzeyindeki ilk maçlarına ilk 11'de başlaması oldu. Milli takım adına tarihi bir anda, Sebastiano ile kardeşi Francesco Pio Esposito birlikte ilk 11'de yer aldı ve 1915'ten bu yana İtalya formasıyla bunu başaran ilk kardeş ikilisi oldu.
Eski Fiorentina teknik direktörü Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Türkiye'de de bazı önemli isimler eksikti. Kaleci Uğurcan Çakır, Fransa karşısında gördüğü ceza nedeniyle forma giyemedi; Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Karşılaşma büyük önem taşıyordu, çünkü iki ülke de ilk maçlarını kaybetmelerinin ardından A Grubu'nun son sıralarında yer alıyordu.
- AFP
İlk yarıdaki fırtına Türkiye'yi sarstı
İtalyan üstünlüğü erken başladı; Francesco Pio Esposito, dar açıdan çektiği şutta parmak uçlarıyla yapılan bir kurtarışa takıldı. Devamındaki kornerde, Türkiye topu etkili şekilde uzaklaştıramayınca Alessandro Bastoni kendisini doğru yerde buldu ve 12 yarddan topu ağların tavanına gönderdi. Bu, Inter savunmacısı için bir kefaret anıydı; zira Dünya Kupası play-off'larındaki pahalıya mal olan kırmızı kartından bu yana ilk kez sahaya çıkıyordu.
İtalya, güzel hazırlanmış bir takım golüyle farkı ikiye çıkardı; Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito ve Giacomo Raspadori arasındaki seri tek pasların ardından Michael Kayode'nin çaprazdan çektiği şut doğrudan Frattesi'nin önünde kaldı ve o da arka direkte topu ağlara yolladı. Kısa süre sonra hücum baskısı devam etti ve İtalya üçüncü golünde bu akıcı kombinasyonu neredeyse birebir tekrarladı. Bir başka yüksek tempolu paslaşma Türk savunmasını delip geçti, pozisyon da Pio Esposito'nun sağ kanattaki Kayode'ye çıkardığı pasla sonuçlandı. İlk maçına çıkan oyuncu, etkileyici başlangıcını yakın direkte yaptığı soğukkanlı vuruşla tamamladı ve Altay Bayindir'i mağlup etti. Bu gol sağanağı, İtalya'nın Eylül 2021'den bu yana ilk kez resmi bir maçın ilk 30 dakikasında üç gol atmayı başardığı anlamına geldi.
Esposito, ikinci yarıdaki dramatik anların ardından galibiyeti perçinledi
Türkiye, devre arasının hemen ardından üç taktiksel oyuncu değişikliği yaparak maça geri dönmeye çalıştı. Değişiklikler ilk etapta işe yarar gibi göründü; zira İtalya savunmasındaki bir hata, ikinci yarının başlamasından sadece 90 saniye sonra Barış Alper Yılmaz'ın Oğuz Aydın'ın ortasını ağlara göndermesine izin verdi. Ancak İtalya'nın yanıtı hızlı ve belirleyici oldu. Oyuna sonradan giren Nicolo Cambiaghi, boşa çıkan bir pası araya girerek kaptı ve soldan atağa çıktı, ardından topu Sandro Tonali ile buluşturdu. Tonali'nin falsolu vuruşu uzak direğe çarptı, ancak Francesco Pio Esposito boş ağlara kafayla tamamlamak için doğru yerdeydi.
Türkiye başka bir geri dönüş yolu ararken maç tempolu kalmaya devam etti. Yılmaz, Gianluigi Donnarumma'nın baskısı altında ceza sahasında yerde kaldı, ancak hakem oralı olmadı ve bunun yerine Türk hücum oyuncusuna aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Ev sahibi ekip, Arda Guler'in akıllıca pasının ardından Yılmaz'ın direğe de çarpan şutuyla topu bir kez daha ağlara gönderdi. Ancak sevinç kısa sürdü; çünkü Oğuz Aydın, Donnarumma'nın görüş alanını etkilediği gerekçesiyle ofsaytta kabul edildi.
- AFP
Dirençli İtalya, baskın performansını tamamladı
Son bölümde skora bir katkı daha yapmaya daha yakın taraf İtalya oldu. Bayindir, özellikle Cambiaghi'nin alçak şutunu çıkarıp Kayode'nin dönen topu tamamlamasını hızlı bir refleksle önleyerek birkaç zorlu kurtarışa imza attı. Real Madrid'in genç yıldızı Guler, üst köşenin az farkla yanından auta giden falsolu şutuyla takımına ilham vermeye çalıştı, Guler'in üç İtalyan savunmacıyı geçmesinin ardından Kerem Akturkoglu da altı yarddan altın değerinde bir fırsatı kaçırdı.
Bu galibiyetle İtalya, Uluslar Ligi A1 Grubu'nda üç puanla üçüncü sıraya yükseldi; ikinci sıradaki Belçika ile puanlarını eşitledi ve altı puanla zirvede yer alan Fransa'nın gerisinde kaldı. İtalya, 2 Ekim'de deplasmanda Fransa ile oynayacağı yüksek önem taşıyan maçta bu ivmeyi sürdürmeye çalışacak.
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