İtalya, Belarus maçı öncesinde. Dragoni: "Biz bir aileyiz, Dünya Kupası’nı istiyoruz. Franchi’de çok sayıda taraftar bekliyoruz"

‘Franchi’nin itici gücüne dayanarak, akıl ve yürekle oynayıp değerlendirilmesi gereken bir fırsat (bilet bilgileri için buraya tıklayın). İtalya Kadın Milli Takımı, 2019 Dünya Kupası ve 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını burada elde etmişti; Salvai de tam o vesilelerle Milli Takım’daki üç golünden ikisini atmıştı. Pinerolo doğumlu 32 yaşındaki oyuncu gülümseyerek, “Bu stat bize her zaman uğurlu geldi ve bir kez daha bunun hakkını vermeye çalışacağız” sözleriyle konuşmasını noktaladı. Vivo Azzurro TV’ye, Juventus ve İtalya’nın 23 numarasının yanı sıra, taraftarlara büyük bir sevinç yaşatmak için çalışan Giulia Dragoni de açıklamalarda bulundu: “Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Rövanş maçı daha da önemli olacak çünkü her şeyimizi ortaya koyacağız. Tribünlerde çok sayıda taraftar bekliyoruz, umarız onlarla birlikte kutlama yapabiliriz”.



