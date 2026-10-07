Coverciano’daki kampta İtalya Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası finallerine giden ‘yeni’ yolun ilk adımı olacak Belarus karşısındaki kritik randevu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. FIFA dünya sıralamasının 52’nci basamağındaki rakibini, 9 Ekim Cuma günü Tiflis’te ve 13 Ekim Salı günü Floransa’da oynanacak iki maçta da (ikisi de TSİ 18.15’te başlayacak) geçmek, ardından da Aralık başındaki belirleyici play-off’ta Sırbistan ya da Finlandiya karşısında her şeyi ortaya koymak. İtalya’nın hedefi bu; play-off’ların bilinen zorlukları ise takımın gözünü korkutmuyor.
İtalya, Belarus maçı öncesinde. Dragoni: "Biz bir aileyiz, Dünya Kupası’nı istiyoruz. Franchi’de çok sayıda taraftar bekliyoruz"
“Güçlü yönlerimizi ve çok sayıdaki niteliklerimizi kullanmaya hazırız” diyen Cecilia Salvai, Andrea Soncin’in çalıştırdığı takımın değişmez isimlerinden biri olarak kararlılık ve özgüven ortaya koydu. Bu sezon Serie A Women’s Cup kupasını şimdiden havaya kaldıran Juventuslu savunmacı, tecrübesi ve liderliğiyle gruptaki gençlere öncülük ederek yeniden İtalya formasını giymek için sabırsızlanıyor: “Bu sorumluluğu memnuniyetle üstleniyorum” diye ekledi savunmacı. “Yeni gelenlere Milli Takım’da olmanın ne anlama geldiğini anlatması için hocaya yardımcı olmak biz tecrübelilerin görevi. Artık bir sürpriz takım olmak değil, büyük bir takım olarak kendimizi kabul ettirmek istiyoruz. Ulaşmamız gereken önemli bir hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz.”
‘Franchi’nin itici gücüne dayanarak, akıl ve yürekle oynayıp değerlendirilmesi gereken bir fırsat (bilet bilgileri için buraya tıklayın). İtalya Kadın Milli Takımı, 2019 Dünya Kupası ve 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını burada elde etmişti; Salvai de tam o vesilelerle Milli Takım’daki üç golünden ikisini atmıştı. Pinerolo doğumlu 32 yaşındaki oyuncu gülümseyerek, “Bu stat bize her zaman uğurlu geldi ve bir kez daha bunun hakkını vermeye çalışacağız” sözleriyle konuşmasını noktaladı. Vivo Azzurro TV’ye, Juventus ve İtalya’nın 23 numarasının yanı sıra, taraftarlara büyük bir sevinç yaşatmak için çalışan Giulia Dragoni de açıklamalarda bulundu: “Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Rövanş maçı daha da önemli olacak çünkü her şeyimizi ortaya koyacağız. Tribünlerde çok sayıda taraftar bekliyoruz, umarız onlarla birlikte kutlama yapabiliriz”.
Tıpkı Salvai gibi Chelsea forması giyen 19 yaşındaki oyuncu da, çok genç yaşına rağmen ikinci Dünya Kupası’na katılmayı hedefliyor ve bunu, bugün yapılacak ve ‘Vinci Coverciano’ yarışmasını kazananlara açık olan antrenman öncesinde, alışıldık samimiyetiyle vurguluyor: “İtalya’da ve yurt dışında yaşadığım deneyimler sayesinde geliştiğimi hissediyorum ve özelliklerimi takımın hizmetine sunmak istiyorum. Burada Coverciano’da kendimizi evimizde, aile içinde gibi hissediyoruz. Önümüzde zorlu ve yoğun maçlar olduğunu biliyoruz ama ortak bir arzumuz var ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız”.
13 Ekim’de Floransa’da İtalya’ya Michele Bravi’nin sesi de eşlik edecek. Umbrialı şarkıcı-söz yazarı, Franchi’de tribünlerde yer alan seyircilerin önünde sahne alarak İtalya Kadın Milli Takımı ile müzik birlikteliğinde yeni bir sayfa açacak. Son aylarda Milli Takım’a eşlik eden Carl Brave, Baby K, Sarah Toscano ve Lorenzo Fragola’nın ardından, Girelli ve arkadaşlarının sahasındaki bir sonraki maçının müziklerine; müziği, sinemayı ve yazarlığı kendine özgü bir yolculukta buluşturan çok yönlü sanatçı imza atacak. Bravi, Sanremo’da ses getiren şarkılara imza atmasının yanı sıra iki filmde oyuncu olarak da yer aldı; ayrıca iki animasyon filmine sesiyle katkı sundu ve sanatsal duyarlılığını televizyonda ‘Amici’ programında jüri üyesi olarak da ortaya koydu.
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