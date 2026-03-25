İtalya, Bastoni ve Tonali antrenmana katıldı: Kuzey İrlanda maçında ilk 11'de yer almaları konusunda iyimserlik hakim

Sandro Tonali de düzenli olarak sahada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona karşısında aldığı darbenin ardından ilk 11’e dönmeye hazır. Onunla birlikte orta sahada Locatelli ve Barella da yer alıyor; Dimarco ve Politano’nun da dahil olduğu beş kişilik orta saha, 11’e 0 antrenmanlarında düzenli olarak sahaya çıktı. Forvette Kean ve Retegui yer alırken, Pio Esposito ilk 11’in ilk yedeği olarak gösteriliyor.



