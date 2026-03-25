Goal.com
Canlı
Bastoni Tonali Grafica

Çeviri:

İtalya, Bastoni ve Tonali antrenmana katıldı: Kuzey İrlanda maçında ilk 11'de yer almaları konusunda iyimserlik hakim

Karar gecesine bir gün kaldı. İtalya, Kuzeyİrlanda maçı öncesinde Bergamo’da yağmur altında antrenman yapıyor: Alessandro Bastoni’nin kampın başlangıcından bu yana ilk kez takımla birlikte antrenmana katılmasıyla Azzurri için iyi haberler geliyor. Pazar sabahından beri yarın akşamki maçta yer almak için milli takım teknik ekibiyle çalışan Inter'in savunma oyuncusu, bugün zorlamadan takım arkadaşlarıyla aynı egzersizleri yaptı: Donnarumma'nın önünde, Mancini sağ orta sahada ve Calafiori sol orta sahada yer alırken, ilk 11'de forma giyme şansı giderek artıyor.



  • TONALI VE POLITANO İLK 11'DE

    Sandro Tonali de düzenli olarak sahada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona karşısında aldığı darbenin ardından ilk 11’e dönmeye hazır. Onunla birlikte orta sahada Locatelli ve Barella da yer alıyor; Dimarco ve Politano’nun da dahil olduğu beş kişilik orta saha, 11’e 0 antrenmanlarında düzenli olarak sahaya çıktı. Forvette Kean ve Retegui yer alırken, Pio Esposito ilk 11’in ilk yedeği olarak gösteriliyor.


  • EĞİTİM

    İtalya (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.

