İtalya, Bastoni ve Tonali antrenmana katıldı: Kuzey İrlanda maçında ilk 11'de yer almaları konusunda iyimserlik hakim

Karar gecesine bir gün kaldı. İtalya, Kuzeyİrlanda maçı öncesinde Bergamo’da yağmur altında antrenman yapıyor: Alessandro Bastoni’nin kampın başlangıcından bu yana ilk kez takımla birlikte antrenmana katılmasıyla Azzurri için iyi haberler geliyor. Pazar sabahından beri yarın akşamki maçta yer almak için milli takım teknik ekibiyle çalışan Inter'in savunma oyuncusu, bugün zorlamadan takım arkadaşlarıyla aynı egzersizleri yaptı: Donnarumma'nın önünde, Mancini sağ orta sahada ve Calafiori sol orta sahada yer alırken, ilk 11'de forma giyme şansı giderek artıyor.
