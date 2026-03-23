Birkaç çok hassas durumun varlığı nedeniyle, kesinlikle en acil durumda olan bölüm: Gattuso, Alessandro Bastoni'nin Inter'in Atalanta ve Fiorentina maçlarını kaçırmasının ardından bu maçta forma giyme ihtimalinin düşük olduğunu açıkça doğruladı; ancak bugünkü antrenmanda durumu iyileşti. Bu, Azzurri'nin belkemiği olan bir oyuncu olduğu için büyük bir sorun, özellikle de diğer savunma oyuncularının da durumu pek iyi olmadığı için: Mancini yorgunluk sorunu yaşıyor ancak ciddi bir sakatlığı yok, Calafiori ise Arsenal ile Manchester City arasındaki Lig Kupası finalinde bir sorun yaşamış olsa da maça çıkabilecek durumda. Üçlü savunma hattının Gatti ve Mancini'den birinin yanı sıra, iyileşmesi halinde Buongionro ve Gunners'ın savunma oyuncusundan oluşması çok muhtemel.



