İtalya, Bastoni'den Tonali'ye: Kuzey İrlanda maçı öncesinde kadroda kimler yükseliyor, kimler düşüyor?

Perşembe günü Bergamo'da oynanacak play-off maçı için Azzurri kadrosu.

Kuzey İrlanda'ya karşı kimler oynayacak? Milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, bu sabah Azzurri'nin ilk basın toplantısında, özellikle Perşembe akşamı Bergamo'daki New Balance Arena'da Michael O'Neill'in takımına karşı oynanacak ve Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma yolunda ilk adımı atma şansı sunan play-off yarı final maçı öncesinde en çetrefilli durumlar hakkında netlik sağlamaya çalıştı. Özellikle savunmada hala belirsiz olan birçok pozisyon var. Ve her şeyden önce, olası çift maç öncesinde nasıl davranılacağına karar verilmesi gerekecek: Kuzey İrlandalıları yenilmezsek "yarın" olmayabileceğini göz önünde bulundurarak, formda olmayan oyuncuları hemen riske atmak mı, yoksa Galler veya Bosna-Hersek ile oynanacak olası final maçı öncesinde onları korumak mı? Teknik direktörün kendisi de şöyle dedi: "İlk maçı bir şekilde, ikinci maçı başka bir şekilde oynayacağız. Seçimler bu temelde yapıldı."


Öyleyse ilk maçın kadro seçimlerine bir göz atalım:



  • Bu konuda pek şüphe yok; ilk 11'de yer alacak isim şüphesiz kaptan Gianluigi Donnarumma olacak.

  • SAVUNMA

    Birkaç çok hassas durumun varlığı nedeniyle, kesinlikle en acil durumda olan bölüm: Gattuso, Alessandro Bastoni'nin Inter'in Atalanta ve Fiorentina maçlarını kaçırmasının ardından bu maçta forma giyme ihtimalinin düşük olduğunu açıkça doğruladı; ancak bugünkü antrenmanda durumu iyileşti. Bu, Azzurri'nin belkemiği olan bir oyuncu olduğu için büyük bir sorun, özellikle de diğer savunma oyuncularının da durumu pek iyi olmadığı için: Mancini yorgunluk sorunu yaşıyor ancak ciddi bir sakatlığı yok, Calafiori ise Arsenal ile Manchester City arasındaki Lig Kupası finalinde bir sorun yaşamış olsa da maça çıkabilecek durumda. Üçlü savunma hattının Gatti ve Mancini'den birinin yanı sıra, iyileşmesi halinde Buongionro ve Gunners'ın savunma oyuncusundan oluşması çok muhtemel.


  • ORTA SAHA

    Orta sahada Sandro Tonali'nin durumu belirsiz. Newcastle'ın orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde Barselona'nın Camp Nou'sunda sakatlık geçirdikten sonra Howe tarafından Sunderland derbisi kadrosuna alınmadı: O da, olası çift maç yükü göz önünde bulundurularak dikkatle değerlendirilecek. Kanatlarda Politano ve Dimarco yer alırken, ortada Locatelli ve Barella onun yanında oynayacak. Diğer tarafta ise Tonali oynayamazsa, Frattesi hazır bekliyor.

  • SALDIRI

    Gianluca Scamacca kampta kaldı ancak durumu iyi değil ve maçta forma giyemeyecek. Gattuso, Kean ve Retegui'den oluşan ve kendini kanıtlamış ikiliye güvenecek; Pio Esposito ise yedek kulübesinde hazır bekliyor.

