İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı, yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası finalleri eleme grubundaki son iki maç için yeniden sahaya çıkıyor ve Silvio Baldini'nin öğrencileri çifte bir başarıya imza atmak zorunda. Çünkü Polonya'nın önünde tur atlamak, 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek bir sonraki Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkını da getirecek.

A Milli Takım'ın kadro seçiminde Roberto Mancini, yeni projesine dahil etmeye başlamak istediği gençlerin birçoğunu meslektaşına bırakmayı tercih etti. Tamamlanması gereken hedefler, başarısız olunamayacak kadar önemli. Peki bu gençler kimler ve çifte bileti almak için ne gerekiyor?



