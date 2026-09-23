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italia under 21
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya 21 Yaş Altı takımı Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlar biletinin peşinde: Baldini kimi çağırdı, Mancini kimi yakından izliyor

İtalya
İtalya U21
UEFA Nations League A
AC Milan
Roma
Como
Inter
Juventus
SSC Napoli
Fiorentina
Torino

21 Yaş Altı Milli Takımı, her şeyini önümüzdeki iki maçta ortaya koyacak. Mancini ve Baldini, onun kadroya çağrılan oyuncularını aralarında paylaştı.

İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı, yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası finalleri eleme grubundaki son iki maç için yeniden sahaya çıkıyor ve Silvio Baldini'nin öğrencileri çifte bir başarıya imza atmak zorunda. Çünkü Polonya'nın önünde tur atlamak, 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek bir sonraki Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkını da getirecek.

A Milli Takım'ın kadro seçiminde Roberto Mancini, yeni projesine dahil etmeye başlamak istediği gençlerin birçoğunu meslektaşına bırakmayı tercih etti. Tamamlanması gereken hedefler, başarısız olunamayacak kadar önemli. Peki bu gençler kimler ve çifte bileti almak için ne gerekiyor?


  • Baldini'nin grup hakkındaki sözleri

    "A Milli Takım ya da 21 Yaş Altı olması benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Benim için milli takım bu çocuklar ve hiçbir fark yok: onları çalıştırdığımda bana mutluluk veren, oynadıklarında ise gurur duymamı sağlayan grup bu. Haziran ayı da büyük bir memnuniyet kaynağı oldu, çünkü 21 Yaş Altı’nda kat edilen yol sayesinde bu çocuklar daha hızlı olgunlaştı ve büyük futbolda yer alabileceklerini gösterdi”

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  • TUR ATLAMAK İÇİN NE GEREKİYOR

    Vurgulamak gerekir ki, bir sonraki Olimpiyatlar'a katılım hakkı önümüzdeki iki maçta alınmayacak. UEFA'nın elinde yalnızca üç kontenjan bulunuyor ve bunlar Avrupa Şampiyonası'nın iki finalistine ve kıtasal turnuvanın bir sonraki edisyonunda ilk kez oynanacak 3.'lük-4.'lük maçının galibine verilecek.

    Dolayısıyla, Olimpiyat bileti düşünülmeden önce İtalya'nın gelecek yaz Arnavutluk ile Sırbistan'da düzenlenecek bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesi gerekiyor. İtalya U21, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybettikten sonra ikinci sırada Polonya'nın peşinde.

    Grubu ilk sırada bitiren takımlar ile en iyi ikinci doğrudan katılacak, kalan ikinci takımlar ise eldeki son kontenjan için play-off'ta karşı karşıya gelecek.

  • İtalya'nın programı

    İtalya, yarın 24 Eylül Perşembe günü Erivan'da Ermenistan karşısında iki maçın ilkine çıkacak. Ermenistan son sırada yer alıyor ve 8 maçta attığı 4 gole karşılık 23 gol yiyerek 0 puanda bulunuyor. Bu sırada Polonya ise sahasında, yeniden seçilebilecek takımlar arasında yer almayacağı kesinleşen İsveç ile karşılaşacak.


    Ardından, büyük ihtimalle belirleyici olacak İtalya-Polonya doğrudan mücadelesi oynanacak. Maç, 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.15'te, İtalya U21'in sahasında Pescara'da yapılacak.


    Bugün itibarıyla İtalya U21, en iyi ikinciler sıralamasında da zirvede yer alıyor, ancak Ermenistan'a karşı alınan puanlar averaj tablosunda dikkate alınmayacak (yalnızca grubun ilk 5 takımına karşı alınan puanlar geçerli). Esasen sadece Yunanistan (iki maçta iki galibiyetle) son garantili sıra için İtalya ile aynı puana gelebilir ve bu durumda, İtalya'nın Polonya'ya yenilmesi halinde, tur atlayacak takımı averaj belirleyecek (şu anda İtalya'nın 16, Yunanistan'ın ise 7 averajı var).

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  • Kadro

    Kaleciler: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
    Defans oyuncuları: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
    Orta saha oyuncuları: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
    Forvetler: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

  • İtalya, Mancini’nin arkasında

    Peki Roberto Mancini'nin Silvio Baldini'ye bırakmayı tercih ettiği, ancak aslında şimdiden A takım grubunda yanında görmek istediği İtalya U21 oyuncuları kimler? Profil sayısı fazla, geniş grup kalabalık, ancak kesin olan şu ki bugün itibarıyla bile A Milli Takım için hazır, ya da en azından denenmesi gereken yetenekler var.


    Bunlar Milan'dan Alphadjo Cissé ve Francesco Camarda, Paris FC'den Luca Koleosho, Fiorentina'dan Cher Ndour ve Roma'dan Niccolò Pisilli. Ayrıca Como'dan Mattia Liberali, Napoli'den Costantino Favasuli ve bugün Torino'da olan Pietro Comuzzo.