Her şey tek maçta belli olacak. İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı, bir sonraki Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında Polonya 21 Yaş Altı ile karşı karşıya geliyor.





Silvio Baldini'nin öğrencilerinin turnuvanın final aşamasına doğrudan katılabilmesi için yalnızca kazanması yetmiyor; bunu iki farklı yapmak zorunda. Tek farklı bir galibiyette ise en iyi ikinci olarak katılım şansını sonuna kadar sürdürecek. Diğer tüm sonuçlarda Camarda ve arkadaşları, Kasım ayında play-off oynamak zorunda kalacak.





İTALYA U21 - POLONYA U21

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