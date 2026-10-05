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CanlıBiletler
Camarda Italien U21Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya 21 Yaş Altı-Polonya 21 Yaş Altı CANLI, resmi ilk 11’ler: Liberali, Cisse ile sahada, Camarda yedek kulübesinde

İtalya U21
İtalya
İtalya U21 - Polanya U21
Polanya U21
EURO U21 Qualification

İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın bir sonraki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılım için oynayacağı belirleyici maçı takip edin.

Her şey tek maçta belli olacak. İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı, bir sonraki Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında Polonya 21 Yaş Altı ile karşı karşıya geliyor.


Silvio Baldini'nin öğrencilerinin turnuvanın final aşamasına doğrudan katılabilmesi için yalnızca kazanması yetmiyor; bunu iki farklı yapmak zorunda. Tek farklı bir galibiyette ise en iyi ikinci olarak katılım şansını sonuna kadar sürdürecek. Diğer tüm sonuçlarda Camarda ve arkadaşları, Kasım ayında play-off oynamak zorunda kalacak.


İTALYA U21 - POLONYA U21

GOLLER: -

  • Goller ve öne çıkan anlar

    0' Başlama vuruşu saat 18.15'te Pescara'daki Adriatico Stadı'nda


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  • 21 Yaş Altı, İtalya-Polonya: Muhtemel 11'ler ve maçın künyesi

    İtalya 21 Yaş Altı-Polonya 21 Yaş Altı


    Gol atanlar: -


    İTALYA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. 

    Yedekler: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli.

    Teknik direktör: Baldini.


    POLONYA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Oyedele; Drachal, Mazurek, Pienko, Mikolajewski. 

    Yedekler: Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajewski, Oyedele, Drachal, Duda.

    Teknik direktör: Brzeczek.


    Hakem: Badstubner (GER)

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