67' GOL - Olası bir geri dönüşe inanacak vakit bile olmadan İtalya farkı yeniden 4'e çıkardı. Bu kez Fini dikine koşusunu yaptı, soluna çekti, iki kez şut vuruşu yapacakmış gibi göstererek Polonyalı savunmacıları yere oturttu ve ardından yakın direkte Lubik'i mağlup ederek skoru 5-1'e getirdi.





65' GOL - İtalya U19 savunmasının pozisyonu yanlış okuması sonucu ekip ilk kez Polonya'nın hızlı hücumlarına açık verdi. Mikolajevski, ceza sahasında Drachal'ın ortasını aldı ve Palmisani'yi mağlup etti.





59' GOL - Koleosho, Polonya'nın geriden oyun kurarken yaptığı çıkışta önde baskıyla topu kazanmakta çok başarılı. Ardından Lipani'ye dikine oynanan topu alan oyuncu, Lubik'i iki adım mesafeden mağlup etti.





55' GOL - Müthiş bir Cher Ndour! Fiorentina'nın orta saha oyuncusu, kendi savunmasının önünde topu kazandı ve İtalya'nın savunma üçte birinden Polonyalı kalecinin kalesinden oldukça önde olduğunu görüp onu şaşırtmayı denedi. 70 metrenin üzerinden çektiği güçlü sağ ayak vuruşu Lubik'i aştı ve ağlarla buluştu.





37' DİREK - Liberali sağ kanatta yine çok etkili. Ede'yi geçip soluna çektiği bir başka atakta, sol ayağıyla uzak köşeye yerden vurduğu şut Gurgul'dan şanslı bir şekilde sekerek direğe çarptı.





27' GOL - İtalya kısa kullanılan kornerde Liberali'yi sağda dip çizgiye yakın noktada topla buluşturdu ve o da ceza sahası ortasına yumuşak bir orta yaptı. Bu kez Ndour hata yapmadı: güçlü kafa vuruşu köşeden ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.





16' GOL - Liberali'nin sağ kanatta geliştirdiği güzel atak. Soluna çekti, Ahanor ile tek pas yaptı ve güçlü bir sol ayak vuruşu denedi. Savunma topu ceza sahasından uzaklaştıramadı, top Koleosho'nun önünde kaldı. O da iyi koordine olup topu üst direğin altına göndererek skoru 1-0 yaptı.





8' FIRSAT - Kafayla bir başka fırsat ve bir başka gol, Lubik'in müthiş kurtarışıyla önlendi. Bartesaghi'nin soldan, orta saha çizgisine yakın bölgeden yaptığı orta ceza sahasında Pisilli'nin dikine koşusunu buldu. Romalı orta saha oyuncusunun kafa vuruşu bu kez de köşeye gidiyordu, ancak Polonyalı kaleci uçarak gole izin vermedi.





1' FIRSAT - Maçın ilk büyük fırsatı hemen İtalya'dan geldi. Liberali sağdan sıyrılıp ceza sahası ortasına ortaladı, Cher Ndour da doğru zamanlamayla atağa katıldı. Yükselip kafa vuruşunu yaptı ancak top merkezde kaldı ve Lubik'in refleksle müdahalesini kolaylaştırdı. Dönen topa Bartesaghi güçlü bir sol ayak vuruşu yaptı ama top üstten auta gitti.





0' Pescara'daki Adriatico Stadı'nda saat 18.15'te ilk düdük





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