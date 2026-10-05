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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya 21 Yaş Altı-Polonya 21 Yaş Altı 6-2 CANLI: Ndour’dan 70 metreden gol! Cherubini de ağları sarstı. Böylece İtalya grup lideri oldu ve tur atladı

İtalya U21
İtalya
İtalya U21 - Polanya U21
Polanya U21
EURO U21 Qualification

İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın gelecek Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'na katılım yolundaki belirleyici maçını takip edin.

Her şey tek maçta belli olacak. İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı, bir sonraki Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde E Grubu’ndaki son maçında Polonya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile karşılaşıyor.


Silvio Baldini’nin öğrencilerinin, turnuvanın final aşamasına doğrudan katılabilmesi için sadece kazanması değil, bunu iki farklı yapması da gerekiyor. Tek farklı bir galibiyet ise takımı en iyi ikinci olarak katılım yarışında güçlü şekilde tutacak. Diğer tüm sonuçlarda Camarda ve takım arkadaşları, kasım ayında play-off oynamak zorunda kalacak.


İTALYA U21 - POLONYA U21 6-2

GOLLER: 16' Koleosho (İ), 27' Ndour (İ), 55' Ndour (İ), 59' Lipani (İ) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (İ), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (İ)


  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    67' GOL - Olası bir geri dönüşe inanacak vakit bile olmadan İtalya farkı yeniden 4'e çıkardı. Bu kez Fini dikine koşusunu yaptı, soluna çekti, iki kez şut vuruşu yapacakmış gibi göstererek Polonyalı savunmacıları yere oturttu ve ardından yakın direkte Lubik'i mağlup ederek skoru 5-1'e getirdi.


    65' GOL - İtalya U19 savunmasının pozisyonu yanlış okuması sonucu ekip ilk kez Polonya'nın hızlı hücumlarına açık verdi. Mikolajevski, ceza sahasında Drachal'ın ortasını aldı ve Palmisani'yi mağlup etti.


    59' GOL - Koleosho, Polonya'nın geriden oyun kurarken yaptığı çıkışta önde baskıyla topu kazanmakta çok başarılı. Ardından Lipani'ye dikine oynanan topu alan oyuncu, Lubik'i iki adım mesafeden mağlup etti.


    55' GOL - Müthiş bir Cher Ndour! Fiorentina'nın orta saha oyuncusu, kendi savunmasının önünde topu kazandı ve İtalya'nın savunma üçte birinden Polonyalı kalecinin kalesinden oldukça önde olduğunu görüp onu şaşırtmayı denedi. 70 metrenin üzerinden çektiği güçlü sağ ayak vuruşu Lubik'i aştı ve ağlarla buluştu.


    37' DİREK - Liberali sağ kanatta yine çok etkili. Ede'yi geçip soluna çektiği bir başka atakta, sol ayağıyla uzak köşeye yerden vurduğu şut Gurgul'dan şanslı bir şekilde sekerek direğe çarptı.


    27' GOL - İtalya kısa kullanılan kornerde Liberali'yi sağda dip çizgiye yakın noktada topla buluşturdu ve o da ceza sahası ortasına yumuşak bir orta yaptı. Bu kez Ndour hata yapmadı: güçlü kafa vuruşu köşeden ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.


    16' GOL - Liberali'nin sağ kanatta geliştirdiği güzel atak. Soluna çekti, Ahanor ile tek pas yaptı ve güçlü bir sol ayak vuruşu denedi. Savunma topu ceza sahasından uzaklaştıramadı, top Koleosho'nun önünde kaldı. O da iyi koordine olup topu üst direğin altına göndererek skoru 1-0 yaptı.


    8' FIRSAT - Kafayla bir başka fırsat ve bir başka gol, Lubik'in müthiş kurtarışıyla önlendi. Bartesaghi'nin soldan, orta saha çizgisine yakın bölgeden yaptığı orta ceza sahasında Pisilli'nin dikine koşusunu buldu. Romalı orta saha oyuncusunun kafa vuruşu bu kez de köşeye gidiyordu, ancak Polonyalı kaleci uçarak gole izin vermedi.


    1' FIRSAT - Maçın ilk büyük fırsatı hemen İtalya'dan geldi. Liberali sağdan sıyrılıp ceza sahası ortasına ortaladı, Cher Ndour da doğru zamanlamayla atağa katıldı. Yükselip kafa vuruşunu yaptı ancak top merkezde kaldı ve Lubik'in refleksle müdahalesini kolaylaştırdı. Dönen topa Bartesaghi güçlü bir sol ayak vuruşu yaptı ama top üstten auta gitti.


    0' Pescara'daki Adriatico Stadı'nda saat 18.15'te ilk düdük


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  • 21 Yaş Altı, İtalya-Polonya: Muhtemel 11'ler ve maç künyesi

    İtalya 21 Yaş Altı-Polonya 21 Yaş Altı 5-1


    Goller: 16' Koleosho (İ), 27' Ndour (İ), 55' Ndour (İ), 59' Lipani (İ) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (İ)


    İTALYA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti (56' Lipani), Ndour; Liberali (56' Fini), Cisse (62' Camarda), Koleosho. 

    Yedekler: Daffara, Calvani, Cherubini, Berti, Moruzzi, Lulli.

    Teknik direktör: Baldini.


    POLONYA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Kocaba; Urbanski (56' Zewlakow), Mazurek, Pienko (56' Drachal), Bak (46' Mikolajewski). 

    Yedekler: Zych, Drapinski, Matysik, Oyedele, Duda.

    Teknik direktör: Brzeczek.


    Hakem: Badstubner (GER)

    Sarı kartlar: Palmisani

    Kırmızı kartlar: -

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