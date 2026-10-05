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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı tam bir gösteri sundu! Polonya'yı 6-2 yenerek Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı

İtalya U21
İtalya
İtalya U21 - Polanya U21
Polanya U21
EURO U21 Qualification

İtalya, Polonya ile oynadığı belirleyici maçı kazanarak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine yükseldi.

İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın en az iki farklı galibiyete ihtiyacı vardı, ancak gelecek Avrupa Şampiyonası için E Grubu eleme serüvenini noktalayan Polonya karşısındaki doğrudan düello, bize adeta gerçek bir üstünlük, gole dönüşen bir hakimiyet sundu ve Silvio Baldini’ye turnuvanın finallerine katılma biletini aldırdı (bu turnuva, bir sonraki Olimpiyatlar’a katılım için 3 kontenjan sağlayacak).


İtalya sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrıldı, böylece ilk maçta deplasmanda alınan 2-1’lik yenilgiyi telafi etti ve Polonyalı yaşıtlarını yalnızca sahada değil, her şeyden önce grup liderliğinde de net şekilde geride bıraktı. Teknik direktör Baldini, Camarda’yı çıkarıp sahte dokuz olarak Cisse’ye güvendi ve bu hamle karşılığını verdi; çünkü Milanlı oyun kurucunun bıraktığı alanlara Liberali, Koleosho ve özellikle de Ndour müthiş şekilde hücum etti. İlki asistler yaptı, ikincisi 16. dakikada maçın kilidini açtı, üçüncüsü ise duble yaptı (ilk golü kafayla, ikincisi ise 70 metrenin üzerinden sağ ayağıyla!).

İtalya kaptanının attığı üçüncü gol, durmak istemeyen bir İtalya’ya güven verdi ve ardından değişikliklerle birlikte Lipani’nin golü (Koleosho’nun önde yaptığı top kazanımı çok güzeldi) ve Fini’nin, Mikolajevski’nin 4-1’ine anında yanıt veren golü geldi. Final bölümünde de senaryo tekrarlandı; Baldini oyuncularından durmamalarını ve oyunu kontrol ederek geriye çekilmemelerini istedi. Böylece önce Zewlakov geçici olarak skoru 5-2’ye getirdi, bir dakika sonra ise Cherubini 6-2’lik final skorunu ilan etti.


Bu sonuçla İtalya, grupta Polonya’yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi ve 2027 yazında Sırbistan ile Arnavutluk arasında düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine doğrudan katılma hakkı kazandı. Polonya ise play-off’a gidip gitmeyeceğini anlamak için diğer sahalardan gelecek sonuçları bekliyor.


İTALYA U21 - POLONYA U21 6-2

GOLLER: 16' Koleosho (İ), 27' Ndour (İ), 55' Ndour (İ), 59' Lipani (İ) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (İ), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (İ)


  • Goller ve öne çıkan anlar

    94' POZİSYON - Pisilli topu kapıyor ve dikine ilerleyerek ceza sahasına giriyor, ancak bomboş durumdaki Camarda’ya pas vermek yerine şutunu deniyor ve vuruşu kornere çeliniyor.


    87' GOL - Her şey bitti mi? Hayır, çünkü Cherubini de bu çılgın maçta gol atanlar listesine adını yazdırmak istiyor. Eski Roma oyuncusu soldan içeri kat edip topu sağına alıyor ve uzak direk dibinden ağlara giden sert bir falso vuruş çıkarıyor.


    85' GOL - İtalya oyunu kontrol edemiyor ve bir kez daha vurmayı deniyor, ancak Polonya durmuyor ve farkı yeniden azaltıyor. Bu kez Zewlakov harika bir bireysel aksiyonun ardından uzak mesafeden müthiş bir şutla topu direklerin birleştiği noktaya gönderiyor.


    67' GOL - Olası bir geri dönüşe inanacak vakit bile olmadan İtalya farkı yeniden 4’e çıkarıyor. Bu kez Fini dikine hareketleniyor, topu soluna çekiyor, iki kez şut çalımıyla Polonyalı savunmacıları yere oturtuyor ve ardından Lubik’i yakın direkte mağlup ederek skoru 5-1’e getiriyor.


    65' GOL - İtalya U19’un savunmada yaptığı okuma hatasıyla ilk kez Polonya’nın geçiş hücumlarına alan açılıyor. Mikolajevski, Drachal’ın ortasını ceza sahasında alıyor ve Palmisani’yi mağlup ediyor.


    59' GOL - Koleosho, Polonya’nın geriden çıkışında önde baskıyla topu kazanıyor ve Lipani’ye dikine bir pas bırakıyor; Lipani de iki adım mesafeden Lubik’i mağlup ediyor.


    55' GOL - Müthiş Cher Ndour! Fiorentina’nın orta sahası, kendi savunmasının önünde topu kapıyor ve İtalya’nın savunma üçte birinden Polonyalı kalecinin kalesinden oldukça önde olduğunu görüp onu şaşırtmayı deniyor. 70 metrenin üzerinden çektiği sert sağ ayak vuruşu Lubik’i aşıyor ve ağlarla buluşuyor.


    37' DİREK - Liberali sağ kanatta yine çok etkili. Ede’yi geçip topu soluna çektiği bir başka atakta, sol ayağıyla uzak direğe doğru yerden vuruyor; Gurgul’un şanslı müdahalesiyle top direkte patlıyor.


    27' GOL - İtalya korneri kısa kullanıyor, Liberali sağda çizgiye kadar inerek topla buluşuyor ve ceza sahası ortasına yumuşak bir orta yapıyor; bu kez Ndour hata yapmıyor: köşeye giden güçlü bir kafa vuruşu ve fark ikiye çıkıyor.


    16' GOL - Liberali’nin sağdan geliştirdiği güzel atakta oyuncu topu soluna çekiyor, Ahanor’la tek pas yapıyor ve sol ayağıyla sert vuruyor. Savunma topu uzaklaştıramıyor, meşin yuvarlak Koleosho’nun önünde kalıyor; o da iyi koordine olup topu üst direğin altına göndererek skoru 1-0 yapıyor.


    8' POZİSYON - Kafayla bir başka fırsat ve Lubik’in müthiş kurtarışıyla önlenen bir gol daha. Bartesaghi soldan, orta saha çizgisi hizasından ortasını yapıyor ve ceza sahasında Pisilli’nin dikine koşusunu buluyor. Bu kez Romalı orta sahanın kafa vuruşu da köşeye gidiyor, ancak Polonyalı kaleci uzanıp gole izin vermiyor.


    1' POZİSYON - Maçın daha başında İtalya’dan ilk büyük fırsat geliyor. Liberali sağdan sıyrılıp ceza sahası ortasına ortalıyor, Cher Ndour da doğru zamanlamayla araya giriyor. Yükselip kafayı vuruyor ancak top kalenin ortasında kalınca Lubik’in refleks müdahalesi geliyor. Dönen topa Bartesaghi sol ayağıyla sert vuruyor, ancak top üstten auta gidiyor.


    0' Pescara’daki Adriatico Stadı’nda saat 18.15’te başlama vuruşu


    İŞTE İSTATİSTİKLER, BİLGİLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI

  • 21 Yaş Altı, İtalya-Polonya: Muhtemel İlk 11'ler ve Maçın Künyesi

    İtalya 21 Yaş Altı-Polonya 21 Yaş Altı 6-2


    Goller: 16' Koleosho (İ), 27' Ndour (İ), 54' Ndour (İ), 59' Lipani (İ) 65' Mikolajewski (P), 66' Fini (İ), 85' Zewlakow (P), 86' Cherubini (İ)


    İTALYA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti (56' Lipani), Ndour; Liberali (56' Fini), Cisse (62' Camarda), Koleosho (79' Cherubini). 

    Yedekler: Daffara, Calvani, Berti, Moruzzi, Lulli.

    Teknik direktör: Baldini.


    POLONYA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk (72' Duda), Kocaba (65' Oyedele); Urbanski (56' Zewlakow), Mazurek, Pienko (56' Drachal), Bak (46' Mikolajewski). 

    Yedekler: Zych, Drapinski, Matysik.

    Teknik direktör: Brzeczek.


    Hakem: Badstubner (GER)

    Sarı kartlar: Palmisani

    Kırmızı kartlar: -

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