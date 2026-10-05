İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın en az iki farklı galibiyete ihtiyacı vardı, ancak gelecek Avrupa Şampiyonası için E Grubu eleme serüvenini noktalayan Polonya karşısındaki doğrudan düello, bize adeta gerçek bir üstünlük, gole dönüşen bir hakimiyet sundu ve Silvio Baldini’ye turnuvanın finallerine katılma biletini aldırdı (bu turnuva, bir sonraki Olimpiyatlar’a katılım için 3 kontenjan sağlayacak).





İtalya sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrıldı, böylece ilk maçta deplasmanda alınan 2-1’lik yenilgiyi telafi etti ve Polonyalı yaşıtlarını yalnızca sahada değil, her şeyden önce grup liderliğinde de net şekilde geride bıraktı. Teknik direktör Baldini, Camarda’yı çıkarıp sahte dokuz olarak Cisse’ye güvendi ve bu hamle karşılığını verdi; çünkü Milanlı oyun kurucunun bıraktığı alanlara Liberali, Koleosho ve özellikle de Ndour müthiş şekilde hücum etti. İlki asistler yaptı, ikincisi 16. dakikada maçın kilidini açtı, üçüncüsü ise duble yaptı (ilk golü kafayla, ikincisi ise 70 metrenin üzerinden sağ ayağıyla!).

İtalya kaptanının attığı üçüncü gol, durmak istemeyen bir İtalya’ya güven verdi ve ardından değişikliklerle birlikte Lipani’nin golü (Koleosho’nun önde yaptığı top kazanımı çok güzeldi) ve Fini’nin, Mikolajevski’nin 4-1’ine anında yanıt veren golü geldi. Final bölümünde de senaryo tekrarlandı; Baldini oyuncularından durmamalarını ve oyunu kontrol ederek geriye çekilmemelerini istedi. Böylece önce Zewlakov geçici olarak skoru 5-2’ye getirdi, bir dakika sonra ise Cherubini 6-2’lik final skorunu ilan etti.





Bu sonuçla İtalya, grupta Polonya’yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi ve 2027 yazında Sırbistan ile Arnavutluk arasında düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine doğrudan katılma hakkı kazandı. Polonya ise play-off’a gidip gitmeyeceğini anlamak için diğer sahalardan gelecek sonuçları bekliyor.





İTALYA U21 - POLONYA U21 6-2

GOLLER: 16' Koleosho (İ), 27' Ndour (İ), 55' Ndour (İ), 59' Lipani (İ) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (İ), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (İ)



