Azzurra Gallo, Dünya Kupası’nda mücadele eden 20 Yaş Altı İtalya Kadın Milli Takımı’nın kaptanı (yarın İspanya’ya karşı yarı final var), Repubblica’ya özel açıklamalarda bulundu: "Kaptan olmak, takıma ve ülkeye karşı hissettiğim bir sorumluluk. Bu pazubendi taşımak, sadece teknik açıdan değil, insani açıdan da saha içinde ve dışında var olmak anlamına geliyor. Takım arkadaşlarımın bana güvenmesi güzel. İnşa ettiğimiz şey hayal bile edilemezdi."
İtalya 20 Yaş Altı Takımı'nın kaptanı Azzurra Gallo: "İspanya güçlü, ama Dünya Kupası'nı reggaeton oynayarak kazanmak istiyoruz"
Kamera arkası atmosferi
"Onu bir pinpon maçıyla bir burraco oyunu arasında buluyoruz. Sonra da sofrada, birlikte yemek yerken. İşte o anda, bir şakayla diğeri arasında, farklı bir enerji hissediyorum. Sanki zaman akmayı bırakıyor. Saate bakmama gerek kalmıyor: bu çok güzel".
Federasyonun başına kadın geçti
"Bir gün Futbol Federasyonu'nun başında bir kadın görmeyi isterim. Hareketimiz güçlü bir büyüme içinde, ancak erkek meslektaşlarımızla aramızdaki maaş farkı konusunda yapılacak çok iş var. FIFA'nın yeni kurallarından memnunum; bu Dünya Kupası'ndan itibaren federasyonları tüm kadın milli takımlarında teknik sorumlu ya da yardımcı olarak bir kadın atamaya mecbur bırakıyor: kendimizi daha fazla temsil ediliyor hissediyoruz. Teknik direktör Matteucci ve yardımcısı Lisi ile ilişkimiz çok iyi".
İspanya güçlü.
"Onlar güçlü, bunu biliyoruz, ama bizi korkutmuyorlar. Onlarla başa baş oynayabiliriz"
Nasıl kutlanır
"Soyunma odasında reggaeton ve İspanyol müziğiyle dans ediyoruz"
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun