İtalya 20 Yaş Altı Takımı'nın kaptanı Azzurra Gallo: "İspanya güçlü, ama Dünya Kupası'nı reggaeton oynayarak kazanmak istiyoruz"

"Bir gün Futbol Federasyonu'nun başında bir kadın görmeyi isterim. Hareketimiz güçlü bir büyüme içinde, ancak erkek meslektaşlarımızla aramızdaki maaş farkı konusunda yapılacak çok iş var. FIFA'nın yeni kurallarından memnunum; bu Dünya Kupası'ndan itibaren federasyonları tüm kadın milli takımlarında teknik sorumlu ya da yardımcı olarak bir kadın atamaya mecbur bırakıyor: kendimizi daha fazla temsil ediliyor hissediyoruz. Teknik direktör Matteucci ve yardımcısı Lisi ile ilişkimiz çok iyi".